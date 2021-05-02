我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

3匪搶金山華埠珠寶店 與警局長僅隔一條街

阿茲海默症 帶走了母親記憶

黃嬿媚
母親由台灣來加拿大幫我坐月子，這是當時為她慶祝50歲生日。
母親由台灣來加拿大幫我坐月子，這是當時為她慶祝50歲生日。

母親移民來加拿大時才60歲左右，她的英文不是很好，但是活躍於渥太華的老人團體，曾經擔任渥太華青康社的副會長，負責撰寫社區活動新聞，投稿在渥太華各華文報紙。

2007年父親過世後，母親搬去和妹妹同住。她每天都在電視上學英文，而且還可下廚，除照顧自己，還照顧上晚班的妹妹。

但是在那段時間，母親連續跌倒幾次，大腿骨斷了三次，在忙著出入醫院治療復健的中間，她又被診斷得了乳癌，接著大手術兩次。母親非常勇敢，從來都不表現出害怕悲觀，永遠是非常勇敢的面對現實與挑戰。

可是慢慢地我們發現，她的邏輯越來越有問題，時常忘記事情；等到醫生診斷她患有中度阿茲海默症時，我們才了解，她有這個問題可能已經很久了。

小時候，母親教過我中英文和數學；可是她已經漸漸失去了英文能力，更無法學習新的東西。她時常忘記關火，讓我們非常擔心，不放心讓她一個人留在家裡。

為了怕失禁，她不敢喝水，又不肯穿成人紙尿褲，因此我帶她出去吃飯時，她就時常尿濕褲子。醫生告訴她，不喝水會脫水，但是頑固的她，只用嘴唇輕輕碰一下杯子，也不聽我們勸告。

2019年夏天，母親又跌了致命的一跤，後來她再也沒有能力由椅子上站起來，我們姊妹沒有體力將她由床上抱到椅子上，也沒辦法將她由椅子上抱到馬桶上，最後由醫生安排，將她安頓到安養院，靠院中設備將母親吊起來，移動於床與輪椅之間。

剛剛到安養院時，母親每次見到我，都吵著要回家，因此見面時都非常的不愉快。這時候她已經不會講英文，在一個完全用英文跟法文的環境，處境當然是非常困難。

她有很多幻覺，常常告訴我，看到爸爸或者是我的外公外婆來找她。吃飯時，經常留下食物，說是留給爸爸的。我只好順著她，告訴她老爸在樓上已經吃過了，等一下就會下樓。那時我爸已過世十多年了。

有時候，她又回到從前的時光，以為她還是一家之主，在餐桌上分派餐具與食物給同桌的院友，同桌的人自然非常不高興，最後護佐把她放到一個「孤島」上，以免打擾別人。有時候看到她坐在食堂外面的電梯口，一個人吃飯，覺得非常心痛，我不知道那個時候她是否有「被孤立」的感覺。

去年3月新冠病毒入侵安養院，院內大批病人和護士得病，安養院立刻宣布關閉，我們有四個月沒有見到媽媽。

到了5月，院方通知，母親得了新冠肺炎，要我們準備後事。可是過了幾個星期，母親居然安然過關；那時安養院裡已經有好多人死亡，她又非常勇敢的贏了一次生死大戰。

經過幾個月隔離，7月份我們終於獲准在戶外與母親見面，她看到我們非常冷漠，幾個月不見，没有久別重逢的激情，她的失智已變得更為嚴重 。

母親慢慢地變成不太會講話，即使講話也是辭不達意。探訪的時候，我都會用臉書視頻給我在美國工作的女兒和二弟，希望激起她更多的記憶。

她對我带去的零食也没有興趣，完全失去食欲。從前她最喜歡喝台灣的凍頂烏龍茶，但是現在她已沒有興趣。我每次都想用一些老歌幫她勾起一絲回憶，她會很專心聆聽，有時候還會跟著哼幾聲。除此以外，她沒有什麼抱怨，也沒有什麼興趣可以交談。

去年12月，母親過93歲生日。她前半生都在逃難，好不容易到了晚年可以安定的住在加拿大，卻遇上了老年失憶。我不知道她對被送到安養院是否有很多抱怨？她一輩子生養了五個孩子，到了晚年却孤獨住在安養院，平常只能見到兩個女兒。我不知道她心中還有多少感覺或感觸？有時候我倒希望媽媽腦袋中一片空白，不再去較量公道正義。

我非常感激加拿大的養老系統，能夠替我們照顧母親，讓我們兄弟姊妹能夠過正常生活。現代醫學讓人類的壽命延長，但是卻仍無法遏止老人失憶的惡化。我時常想，迷失在失憶中的母親，她活得快樂嗎？

去年母親在安老院過93歲生日，院內工作人員一起為她慶生。（圖皆為作者提供）
去年母親在安老院過93歲生日，院內工作人員一起為她慶生。（圖皆為作者提供）

加拿大 台灣 美國

上一則

卡地亞、寶格麗、蕭邦... 母親節「表」心意 經典不敗

下一則

九旬婦吃迴轉壽司噎到沒氣 用餐護理師吃到一半急救援

延伸閱讀

糗…加國眾院視訊 議員一絲不掛被看光光 臉紅道歉

糗…加國眾院視訊 議員一絲不掛被看光光 臉紅道歉
失智症講座 醫師24日談如何護腦

失智症講座 醫師24日談如何護腦
用蛋液做動畫 致敬祖母 台導演入選加拿大紀錄片影展

用蛋液做動畫 致敬祖母 台導演入選加拿大紀錄片影展
加拿大特別移民 3周503名香港人申請

加拿大特別移民 3周503名香港人申請

熱門新聞

義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。示意圖／Pexels

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

2021-04-27 08:49
哥倫比亞一間天主教學校日前又發生一起尷尬的「視訊慘案」，一名老師下課後忘記將鏡頭關閉就開始與妻子親熱，甚至當場掀起妻子的上衣愛撫胸部，整個畫面被學生錄下，成為另一起忘記關視訊的案例。（取材自推特）

又忘了關視訊 物理老師下課「忘情」掀衣親熱全都錄

2021-04-29 01:05
網友發現院子裡的冷氣歪了一邊，才知道底下又長了竹筍。(取材自推特)

冷氣室外機莫名騰空 一看竟是長出這食材

2021-04-25 00:45
房子裡挖出爺爺藏的4.6萬紙鈔。取材自YouTube

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

2021-04-26 02:21
亞歷山大不滿女子技術太差，要求退費，事後更將女子推下樓。取材自YouTube

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

2021-04-24 03:35
這條鱘魚體長近七呎、重達240磅。(取材自Alpena Fish and Wildlife Conservation Office臉書)

底特律河捕獲「百歲鱘魚」2米長 109公斤

2021-04-30 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高