阿茲海默症 帶走了母親記憶

母親由台灣來加拿大幫我坐月子，這是當時為她慶祝50歲生日。

母親移民來加拿大 時才60歲左右，她的英文不是很好，但是活躍於渥太華的老人團體，曾經擔任渥太華青康社的副會長，負責撰寫社區活動新聞，投稿在渥太華各華文報紙。

2007年父親過世後，母親搬去和妹妹同住。她每天都在電視上學英文，而且還可下廚，除照顧自己，還照顧上晚班的妹妹。

但是在那段時間，母親連續跌倒幾次，大腿骨斷了三次，在忙著出入醫院治療復健的中間，她又被診斷得了乳癌，接著大手術兩次。母親非常勇敢，從來都不表現出害怕悲觀，永遠是非常勇敢的面對現實與挑戰。

可是慢慢地我們發現，她的邏輯越來越有問題，時常忘記事情；等到醫生診斷她患有中度阿茲海默症時，我們才了解，她有這個問題可能已經很久了。

小時候，母親教過我中英文和數學；可是她已經漸漸失去了英文能力，更無法學習新的東西。她時常忘記關火，讓我們非常擔心，不放心讓她一個人留在家裡。

為了怕失禁，她不敢喝水，又不肯穿成人紙尿褲，因此我帶她出去吃飯時，她就時常尿濕褲子。醫生告訴她，不喝水會脫水，但是頑固的她，只用嘴唇輕輕碰一下杯子，也不聽我們勸告。

2019年夏天，母親又跌了致命的一跤，後來她再也沒有能力由椅子上站起來，我們姊妹沒有體力將她由床上抱到椅子上，也沒辦法將她由椅子上抱到馬桶上，最後由醫生安排，將她安頓到安養院，靠院中設備將母親吊起來，移動於床與輪椅之間。

剛剛到安養院時，母親每次見到我，都吵著要回家，因此見面時都非常的不愉快。這時候她已經不會講英文，在一個完全用英文跟法文的環境，處境當然是非常困難。

她有很多幻覺，常常告訴我，看到爸爸或者是我的外公外婆來找她。吃飯時，經常留下食物，說是留給爸爸的。我只好順著她，告訴她老爸在樓上已經吃過了，等一下就會下樓。那時我爸已過世十多年了。

有時候，她又回到從前的時光，以為她還是一家之主，在餐桌上分派餐具與食物給同桌的院友，同桌的人自然非常不高興，最後護佐把她放到一個「孤島」上，以免打擾別人。有時候看到她坐在食堂外面的電梯口，一個人吃飯，覺得非常心痛，我不知道那個時候她是否有「被孤立」的感覺。

去年3月新冠病毒入侵安養院，院內大批病人和護士得病，安養院立刻宣布關閉，我們有四個月沒有見到媽媽。

到了5月，院方通知，母親得了新冠肺炎，要我們準備後事。可是過了幾個星期，母親居然安然過關；那時安養院裡已經有好多人死亡，她又非常勇敢的贏了一次生死大戰。

經過幾個月隔離，7月份我們終於獲准在戶外與母親見面，她看到我們非常冷漠，幾個月不見，没有久別重逢的激情，她的失智已變得更為嚴重 。

母親慢慢地變成不太會講話，即使講話也是辭不達意。探訪的時候，我都會用臉書視頻給我在美國 工作的女兒和二弟，希望激起她更多的記憶。

她對我带去的零食也没有興趣，完全失去食欲。從前她最喜歡喝台灣 的凍頂烏龍茶，但是現在她已沒有興趣。我每次都想用一些老歌幫她勾起一絲回憶，她會很專心聆聽，有時候還會跟著哼幾聲。除此以外，她沒有什麼抱怨，也沒有什麼興趣可以交談。

去年12月，母親過93歲生日。她前半生都在逃難，好不容易到了晚年可以安定的住在加拿大，卻遇上了老年失憶。我不知道她對被送到安養院是否有很多抱怨？她一輩子生養了五個孩子，到了晚年却孤獨住在安養院，平常只能見到兩個女兒。我不知道她心中還有多少感覺或感觸？有時候我倒希望媽媽腦袋中一片空白，不再去較量公道正義。

我非常感激加拿大的養老系統，能夠替我們照顧母親，讓我們兄弟姊妹能夠過正常生活。現代醫學讓人類的壽命延長，但是卻仍無法遏止老人失憶的惡化。我時常想，迷失在失憶中的母親，她活得快樂嗎？