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PORTER融入「在家開趴」精神 新系列袋包讓人一款多用

記者曾智緯／綜合報導
PORTER INTERNATIONAL從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，無論什麼場合都能搭配。（圖：Arnold Palmer提供）
PORTER INTERNATIONAL從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，無論什麼場合都能搭配。（圖：Arnold Palmer提供）

邁向品牌第21年的PORTER INTERNATIONAL也有感於去年疫情帶給消費者的影響，因此從「At Home Party」的概念，打造了全新SASH系列袋包，具備多用途，無論什麼場合都能搭配。休閒品牌Arnold Palmer則推出迪士尼米妮Gorgeous系列，結合潮流與可愛元素，創造了女孩都愛不釋手的包款。

Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列腰包。（圖：Arnold...
Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列腰包。（圖：Arnold Palmer提供）

PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背包。（圖：Arnold...
PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背包。（圖：Arnold Palmer提供）

因為新冠疫情，眾人在家工作的時間也變多了，但不能忘記這樣的儀式感，PORTER INTERNATIONAL便從西裝腰間裝飾獲得啟發，推出嶄新的SASH系列包款。透過雨蓋的設計，刻意讓包款的壓扣露出部分，來呼應襯衫塞進西裝褲時的皺摺；還將前副袋側邊內縫，讓包身輪廓更俐落，創造中性氛圍。使用了黑色帶絲光的尼龍布料來製作與霧面的雨蓋正好形成對比，同時透過內部多口袋的設計，滿足消費者需要放置手機或小物的需求。PORTER INTERNATIONAL也提到這系列多以「小包」為主，正是看到了市場的需求而設，而且簡約的外型，無論什麼場合都適用。

Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列後背包。（圖：Arnol...
Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列後背包。（圖：Arnold Palmer提供）

Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列零錢包。（圖：Arnol...
Arnold Palmer迪士尼米妮Gorgeous系列零錢包。（圖：Arnold Palmer提供）

迪士尼米妮也是女性的最愛之一，因此Arnold Palmer就把其招牌的紅色圓點蝴蝶結加入設計中，推出全新的Gorgeous系列袋包。品牌以黑色皮革質感加上菱格縫線為系列基調，包身上裝飾的金質鉚釘細看的話就會發現是米奇的剪影頭像。不只如此，部分包款還點綴了皮革材質的米妮蝴蝶結造型飾物，更有同款造型的隨身圓鏡，每一款都會讓女孩驚呼「好可愛！」且讓人愛不釋手。

PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背小包。（圖：Arnol...
PORTER INTERNATIONAL SASH系列側背小包。（圖：Arnold Palmer提供）

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