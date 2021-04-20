涼夏造型必備 Onitsuka Tiger拖鞋助攻穿出潮流態度

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger因應天氣炎熱的變化，一口氣推出三款涼拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

日本 運動時尚品牌Onitsuka Tiger因應天氣炎熱的變化，一口氣推出三款涼拖鞋，讓消費者無論是單穿涼爽、或搭配襪子穿出日式復古風。以涼鞋聞名的SUICOKE則再度與潮牌John Elliott合作，把軍事元素運用在聯名拖鞋上，打造獨特風格。

SUICOKE與John Elliott聯名Kipa涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

SUICOKE與John Elliott聯名KAW拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger在這季呈現三款涼拖鞋，包括了運動風涼鞋HBORI STRAP、可調節式拖鞋OHBORI SLIDER，以及懶人涼鞋REBILAC SANDAL。鞋型硬挺且修長，使鞋子不易變形又能修飾腳型，特別的是鞋底採用馬拉松 鞋或跑鞋的設計，皆搭載fuzeGEL™與OrthoLite™科技，提高緩震性與穿著舒適度。像是OHBORI SLIDER款就有著皮革與網布結合的異材質鞋面，搭配雙調節繫帶，讓拖鞋搖身變成潮流穿搭的一角。外觀源自REBILAC RUNNER跑鞋的REBILAC SANDAL涼鞋，透過網狀編織鞋面達到透氣，並帶有濃厚復古運動風。

Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger OHBORI SLIDER拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

而SUICOKE則再度與Kanye West、Justin Bieber等人的愛牌John Elliott合作，推出KIPA及KAW的聯名系列涼拖鞋。兩鞋款均運用了粗織尼龍物料及鉚釘細節，並海軍黑、藍與沙漠卡其兩色設計，黑色尼龍料用上海軍藍色車線，而卡其款則選用金黃車線，提升整體軍事機能感。KIPA鞋款續以雙拉帶系統及腳跟背墊設計，提高穿著緊貼度及舒適感；KAW鞋款上蓋以魔鬼沾，方便穿著易於貼服腳型，保持穿著穩定性。搭配EVA抗菌鞋底，而拉帶及鞋蓋收邊位置則縫上兩個聯名單位的標籤。

Onitsuka Tiger REBILAC SANDAL涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger OHBORI SLIDER拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供