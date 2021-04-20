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涼夏造型必備 Onitsuka Tiger拖鞋助攻穿出潮流態度

記者曾智緯／綜合報導
日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger因應天氣炎熱的變化，一口氣推出三款涼拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供
日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger因應天氣炎熱的變化，一口氣推出三款涼拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

日本運動時尚品牌Onitsuka Tiger因應天氣炎熱的變化，一口氣推出三款涼拖鞋，讓消費者無論是單穿涼爽、或搭配襪子穿出日式復古風。以涼鞋聞名的SUICOKE則再度與潮牌John Elliott合作，把軍事元素運用在聯名拖鞋上，打造獨特風格。

SUICOKE與John Elliott聯名Kipa涼鞋。圖：Onitsuka ...
SUICOKE與John Elliott聯名Kipa涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

SUICOKE與John Elliott聯名KAW拖鞋。圖：Onitsuka T...
SUICOKE與John Elliott聯名KAW拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger在這季呈現三款涼拖鞋，包括了運動風涼鞋HBORI STRAP、可調節式拖鞋OHBORI SLIDER，以及懶人涼鞋REBILAC SANDAL。鞋型硬挺且修長，使鞋子不易變形又能修飾腳型，特別的是鞋底採用馬拉松鞋或跑鞋的設計，皆搭載fuzeGEL™與OrthoLite™科技，提高緩震性與穿著舒適度。像是OHBORI SLIDER款就有著皮革與網布結合的異材質鞋面，搭配雙調節繫帶，讓拖鞋搖身變成潮流穿搭的一角。外觀源自REBILAC RUNNER跑鞋的REBILAC SANDAL涼鞋，透過網狀編織鞋面達到透氣，並帶有濃厚復古運動風。

Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka...
Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger OHBORI SLIDER拖鞋。圖：Onitsuk...
Onitsuka Tiger OHBORI SLIDER拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka...
Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

而SUICOKE則再度與Kanye West、Justin Bieber等人的愛牌John Elliott合作，推出KIPA及KAW的聯名系列涼拖鞋。兩鞋款均運用了粗織尼龍物料及鉚釘細節，並海軍黑、藍與沙漠卡其兩色設計，黑色尼龍料用上海軍藍色車線，而卡其款則選用金黃車線，提升整體軍事機能感。KIPA鞋款續以雙拉帶系統及腳跟背墊設計，提高穿著緊貼度及舒適感；KAW鞋款上蓋以魔鬼沾，方便穿著易於貼服腳型，保持穿著穩定性。搭配EVA抗菌鞋底，而拉帶及鞋蓋收邊位置則縫上兩個聯名單位的標籤。

Onitsuka Tiger REBILAC SANDAL涼鞋。圖：Onitsu...
Onitsuka Tiger REBILAC SANDAL涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger OHBORI SLIDER拖鞋。圖：Onitsuk...
Onitsuka Tiger OHBORI SLIDER拖鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka...
Onitsuka Tiger OHBORI STRAP涼鞋。圖：Onitsuka Tiger提供

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