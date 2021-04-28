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樂齡一族挑代步車 5大配備不可少

文／記者陳威任
輪椅快扣裝置三點固定功能，可以讓長者直接坐在輪椅上車。（圖：LUXGEN提供）
輪椅快扣裝置三點固定功能，可以讓長者直接坐在輪椅上車。（圖：LUXGEN提供）

隨著醫療進步，過往「人生70古來稀」已經轉變成為「人生70才開始」，對於許多60多歲準備要享受退休生活的民眾而言，一輛代步車絕對少不了，以下特別嚴選五大不可少配備，除了使用簡單外，更有助於熟齡人士提前為自己未來高齡生活超前部署。

Apple CarPlay可以延續手機使用習慣，特色是容易上手。（記者陳威任／攝...
Apple CarPlay可以延續手機使用習慣，特色是容易上手。（記者陳威任／攝影）

手機導航顯示在車機螢幕

對於樂齡民眾而言，退休後時間更多了，偶爾也想與另一半重溫過往一起旅行的樂趣，比起車用衛星導航機，新世代的Apple CarPlay或Android auto車載系統更為便利，讓手機介面資訊直接顯示到車機螢幕，除了可以將手機使用習慣延續到車機上，使用手機的原有導航也少了適應問題，還可使用手機支援的各種APP，使用起來更加多元且便利。

Apple CarPlay可以延續手機使用習慣，特色是容易上手。（記者陳威任／攝...
Apple CarPlay可以延續手機使用習慣，特色是容易上手。（記者陳威任／攝影）

360度環景影像功能

隨著年紀增長，反應大不如前，更需要安全科技從旁協助，其中360度環景影像功能對於倒車、停車及狹小巷弄會車有莫大幫助，透過鳥瞰畫面模擬車款360度的影像，除了更便利移動車外，不用擔心在狹小巷弄會發生碰撞。如果家中有幼兒或寵物時，更可一目了然車輛周邊情況，減少意外發生。

滑門設計可減少開關車門發生意外。（記者陳威任／攝影）
滑門設計可減少開關車門發生意外。（記者陳威任／攝影）

滑門設計防開車門碰撞

在都會開車，最麻煩的就是停車，尤其是近期休旅車熱賣的情況下，有時候在賣場或百貨停車格停好車後，才發現車門不容易打開，真的很麻煩；這時候如果車款有滑門設計，空間雖小仍可開關車門，也不用擔心開門與行人或車輛碰撞，使用起來更為安全。

低地板設計的車款，對於長輩及孩童都格外友善。（本報資料照片）
低地板設計的車款，對於長輩及孩童都格外友善。（本報資料照片）

低地板上下車更方便

對於老人、小孩或寵物而言，上下車通常都比較費力，如果遇到底盤較高的休旅車，甚至會出現爬上車的狼狽狀。這時如果選擇低地板設計的車款，上下車更方便，載著熟齡同伴一同出遊將更為貼心。

斜坡板及輪椅固定裝置

年紀步入高齡後，不論是因為疾病或是退化，有時難免會需要輪椅代步，這時候不論收摺或是上下車，都會比較麻煩，有些老年人甚至會因為每次出門都要麻煩別人而變得不想出門。

有品牌車廠看到這樣的熟齡需求，研發多功能斜坡板及輪椅快扣裝置，其中斜坡板可與後保險桿連動下翻，搭配油壓省力裝置，展開、收合毫不費力；輪椅快扣裝置三點固定功能，則可以讓長者直接坐輪椅上車，移動過程也同步減少晃動的不適感，更通過「ARTC輪椅束縛系統動態測試」，提供乘坐者全方位的守護。

斜坡板可與後保險桿連動下翻，搭配油壓省力裝置，展開、收合毫不費力。（本報資料照片...
斜坡板可與後保險桿連動下翻，搭配油壓省力裝置，展開、收合毫不費力。（本報資料照片）

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