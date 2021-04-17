sandro Homme聯名史努比帽T 重返18歲大學生穿搭

輕奢男裝sandro Homme與花生漫畫Snoopy推出春夏聯名限量系列。圖：sandro Homme提供

輕奢男裝sandro Homme與花生漫畫Snoopy推出春夏聯名限量系列，以實穿的T恤、帽T推出簡約的單品，輕盈粉彩色系為夏季穿搭帶來清新視覺，像是重返18歲的大學生穿搭。

sandro Homme X Snoopy黃色T裇。圖：sandro Homme提供

sandro Homme X Snoopy白色圓領衛衣。圖：sandro Homme提供

sandro Homme 2021年春夏系列中，以Charles M. Schulz 1960年代漫畫作品「花生漫畫」中的Snoopy及他的好友們為主角，聯名推出男裝運動風單品，將Snoopy、Snoopy的型格分身Joe Cool及好友Woodstock融入設計之中；「酷哥喬（Joe Cool）」是史努比擬人化之後，舒茲開始嘗試讓牠扮演各種形形色色的人物，陶醉在幻想世界的橋段，其中的酷哥喬就是史努比戴著太陽眼鏡，想像自己是大學生的角色，限量系列帶來多款獨特設計，包括兩款T裇、兩款連帽衛衣、一款圓領衛衣，以及兩款皮革配飾。

sandro Homme X Snoopy黑色卡夾。圖：sandro Homme提供

sandro Homme X Snoopy黑色手拿包。圖：sandro Homme提供

服裝以Snoopy及Woodstock的線條設計為主，配上柔和復古的檸檬黃、天藍色背景，或是簡約的米白及黑色設計，衣服背面則飾以「Smile」及「Surf’s Up」字樣，即日起在品牌男裝店鋪銷售。