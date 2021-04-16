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DIPTYQUE城市蠟燭 巴黎、倫敦⋯香味帶你去旅行

記者劉小川／綜合報導
DIPTYQUE城市限定香氛蠟燭（上圖由左至右）巴黎、柏林、倫敦、紐約、比佛利、東京、邁阿密、香港、上海。（圖：10/10 APOTHECARY提供）
DIPTYQUE城市限定香氛蠟燭（上圖由左至右）巴黎、柏林、倫敦、紐約、比佛利、東京、邁阿密、香港、上海。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

香氛蠟燭是能帶給大家舒心氛圍的最佳備品。DIPTYQUE再度推出「城市限定蠟燭」，共推出九款城市香氛，平緩無法出國的心境，能夠一秒點上城市燈火。

偽出國就靠DIPTYQUE城市限定蠟燭，帶來不同城市的各個不同風味，也呼應當地城市給人的不同感受，燭杯設計的精緻度，也是喜歡收藏家們不可錯過。

巴黎

充滿浪漫風情的法國巴黎，在調香師的嗅覺感官中，充滿了佛手柑、廣藿香、苔蘚、薰衣草的法式香料風味，燭杯也帶有巴黎的慵懶與浪漫並存的慢步調，就像漫步於時尚街頭，灰藍的調色配上玫瑰金線條，如同被點亮街道瀰漫著城市的風尚。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」巴黎。（圖：10/10 APOTHECARY提供...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」巴黎。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

柏林

點燃柏林，即嗅到街道上的林蔭菩提樹下，接著濃郁又帶著沉穩的刺槐，如同雨後的洗禮讓城市清新。柏林城市帶著優雅又冷色調性的香氣，就如同柏林給人的感受，而包裝設計的靈感來自DIPTYQUE柏林旗艦店玻璃窗的線條，搭配清脆綠色豐富城市風味蘊含Bauhaus精神。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」柏林。（圖：10/10 APOTHECARY提供...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」柏林。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

倫敦

英式風格倫敦，有著雨都的風情，於倫敦花市風情中帶有著丁香、杜‌松、‌風信子揮灑空氣中，微辛香料的味道，給人一種清新、溫暖的感受。包裝設計定位在倫敦‌哥倫比亞‌花‌市為主題發想花朵繽紛色彩，帶著漫步優雅，搭配著英式壁紙風格的鏡面瓶身，既古典又多分優雅氣質。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」倫敦。（圖：10/10 APOTHECARY提供...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」倫敦。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

紐約

大樓林立的紐約，加上城市擁擠，夜晚燈火加上地下酒吧的氣息，讓人感受到一種神秘與燈火的點綴，如同雪松木、廣藿香與岩蘭草的氣味。包裝設計使用裝飾藝術（Art Deco）的金色線條，就像點上街燈，墨藍色磨砂燭杯如夜色般的墨藍色，展現城市的多變與神祕氣息。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」紐約。（圖：10/10 APOTHECARY提供...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」紐約。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

比佛利

加州比佛利有著陽光、棕櫚樹、海灘，充斥著度假氛圍的陽光聖地，蠟燭也因應氛圍以棕櫚樹和花園的香味為基底，並結合薄荷、檸檬、小蒼蘭來呼應著加州的生氣蓬勃。瓶身設計用相對應的色彩來反映生活步調。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」比佛利。（圖：10/10 APOTHECARY提...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」比佛利。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

邁阿密

聯想起墨西哥萊姆派，與佛羅里達的著名大沙漠，呼應著異國香調的紫玉蘭花，有著南方天氣的熱情。燭杯設計靈感來自邁阿密的香蕉葉與海邊的小洋傘，就如同從天空向下俯視的天神視角。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」邁阿密。（圖：10/10 APOTHECARY提...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」邁阿密。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

東京

城市東京蠟燭為紀念東京DIPTYQUE GINZA SIX的店鋪開幕而推出，傳達著民間對於寺廟、焚香、走進森林中的平靜感受。優雅的包裝設計是日本傳統青海波紋樣，輔以松林為靈感，就像漫步於森林的幽靜與心裡平靜的祥和感。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」東京。（圖：10/10 APOTHECARY提供...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」東京。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

香港

新舊大樓交織於城市的香港，有種不同風味的衝擊感，以紫荊花作為主香調，揉合蒸煮白米飯時散發的香氣與蘭花香，就像到了香港的街口市井。包裝設計呼應大樓林立的香港，被紫荊花所纏繞著，如同大自然與高樓融合而成的都市一景。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」香港。（圖：10/10 APOTHECARY提供...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」香港。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

上海

古典與現代交織是現代人感官城市「上海」。用綠‌茶香氣及濃郁‌桂花‌香，伴隨‌著精緻‌柔‌滑的杏仁和‌奶香，將花香、香料，成為一杯柔美香醇的茶。包裝設計採用深色的中國紅漆色，輔以青‌花瓷‌色調的‌藍色葉片為裝飾。外‌盒‌圖案以「‌‌第一茶樓」‌上海‌湖心亭‌和九‌曲橋為靈感，‌配‌合燈籠、園林‌元‌素，點燃蠟燭就猶如穿越時空般來到了賦予老靈魂的上海市。

DIPTYQUE「城市限定蠟燭」上海。（圖：10/10 APOTHECARY提供...
DIPTYQUE「城市限定蠟燭」上海。（圖：10/10 APOTHECARY提供）

倫敦 香港 東京

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