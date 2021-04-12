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夏季跑鞋登場 涼感紗線、透氣設計助攻克服炎熱高溫

記者曾智緯／即時報導
PUMA延續NITRO系列的高人氣，打造NITRO COOLADAPT超涼感氮氣跑鞋系列。（圖：PUMA提供）
PUMA延續NITRO系列的高人氣，打造NITRO COOLADAPT超涼感氮氣跑鞋系列。（圖：PUMA提供）

轉瞬間，夏天就快到了，對熱愛慢跑的人來說，對身體可是一大負擔，特別是足部的感受特別明顯。運動品牌因應夏季到來，於是便將招牌跑鞋改以加入涼感紗線製作，或是優化的透氣設計，讓跑者長時間穿著也能維持涼爽感。

adidas專為夏季悶熱氣候設計全新CLIMACOOL VENTO跑鞋，多處使用透氣設計，鞋面採拼接鏤空透氣網布搭配全新後跟支撐TPU，並針對重點區域加強散熱，透氣性及支撐度雙重升級；多孔式設計大底、360度全方位透氣鞋墊，讓跑者體驗最有感的足底降溫。獨特切割式BOOST中底，增加跑鞋可彎曲幅度，不僅保有柔軟回彈腳感，更提升穿著靈活度；後跟TPU支撐片完美包覆後腳跟，耐磨橡膠大底提供防滑能力，賦予最舒適的跑步感受。首發配色同樣呼應夏季，以搶眼螢光黃鞋身與鞋底，創造強烈視覺衝擊。

adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋。（圖：adidas提供）
adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋。（圖：adidas提供）

adidas CLIMACOOL VENTO系列女鞋。（圖：adidas提供）
adidas CLIMACOOL VENTO系列女鞋。（圖：adidas提供）

adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋。（圖：adidas提供）
adidas CLIMACOOL VENTO系列男鞋。（圖：adidas提供）

今年年初，PUMA呈現了全新NITRO氮氣科技跑鞋，是一雙「超輕量」與「高緩衝」並存的高穩定機能鞋款，一問世就引起熱烈討論。所以入夏之際，品牌延續NITRO系列的高人氣，打造NITRO COOLADAPT超涼感氮氣跑鞋系列，運用特殊涼感紗線創造快速冷卻與高效濕度管理，搭配避震高緩衝的輕量氮氣中底，讓夏日慢跑更舒適、高效率。而且同樣針對不同需求的跑者提供強調舒適避震的Velocity NITRO COOLADAPT鞋、長距離跑者所需最大緩衝效能的Deviate NITRO COOLADAPT鞋。

PUMA Velocity Nitro CoolAdapt鞋。（圖：PUMA提供...
PUMA Velocity Nitro CoolAdapt鞋。（圖：PUMA提供）

PUMA Deviate Nitro CoolAdapt鞋。（圖：PUMA提供）
PUMA Deviate Nitro CoolAdapt鞋。（圖：PUMA提供）

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