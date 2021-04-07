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致敬鮭魚之亂？SEIKO推出鮪魚握壽司腕表

記者曾智緯／綜合報導
SEIKO就以鮪魚壽司為靈感，創造了限量表款，讓人看了也會菀爾一笑。（取材自Seiko Japan官網）
SEIKO就以鮪魚壽司為靈感，創造了限量表款，讓人看了也會菀爾一笑。（取材自Seiko Japan官網）

日前由旋轉壽司業者在台灣推出的「限時同名」優惠活動，掀起「鮭魚之亂」（salmon chaos），不少人衝著能吃免費而改名，喧騰一時，甚至被日媒披露報導與評論。然而說到「惡趣味」，日人也不遑多讓，SEIKO就以鮪魚壽司為靈感，創造了限量表款，讓人看了也會菀爾一笑。

SEIKO旗下的Seiko 5 Sports系列與日本滑板品牌EVISEN SKATEBOARDS合作，利用慶祝品牌10周年為主體，一共打造了三款聯名腕表。融合了日本傳統紋飾以及街頭文化的精髓於表款上，包括了武士的鎧甲、滑板輪的形式都成為了創作元素，不過其中最吸睛的仍是受到鮪魚握壽司啟發的SBSA105表款。

受到鮪魚握壽司啟發的SBSA105表款。從表盤到表圈，呈現了如生魚片的鮮紅色澤。...
受到鮪魚握壽司啟發的SBSA105表款。從表盤到表圈，呈現了如生魚片的鮮紅色澤。（取材自Seiko Japan官網）

從表盤到表圈，呈現了如生魚片的鮮紅色澤，配以略帶乳白色的線條，彷彿是油脂分布均勻的最高等級金槍魚。搭配的橡膠白色表帶，其上也做出立體刻紋，塑造出如米粒般的視覺效果，整體外觀聯想到日人最愛的「鮪魚壽司」。不僅如此，表冠上還裝飾了醬油瓶的圖案，底蓋換上了芥末綠的配置，讓人看了真的會直流口水。

Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBS...
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA105腕表，限量700只。（取材自Seiko Japan官網）

Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBS...
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA105表款，底蓋就用上了芥末綠來裝飾。（取材自Seiko Japan官網）

而同一系列的SBSA104腕表，則是利用了EVISEN SKATEBOARDS的Logo裝飾於放射紋的表盤，特別的部分在於單向旋轉表圈，採用SEIKO少見的漢字「壹拾」、「貳拾」等，來取代原有的數字刻度顯示。全系列都搭載了4R36機械機芯，分別限量700到1500只，預計4月下旬發售。

Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBS...
Seiko 5 sports與EVISEN SKATEBOARDS聯名系列SBSA104腕表，限量1500只。（取材自Seiko Japan官網）

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