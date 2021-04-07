為決賽而生 PUMA打造MOVING DAY主題限定高球服飾

因應美國名人賽，PUMA和adidas都推出了限定系列服飾與鞋款。（圖：PUMA、adidas提供）

今年的高球 名人賽登場，為此運動品牌PUMA也隨之推出以「Moving Day」為概念設計的服飾與鞋款，讓名將們能提前備戰。此外，adidas旗下招牌鞋款之一的Stan Smith也因應名人賽，在這季首度推出高爾夫球專屬款，為職業選手與高球愛好者提供全新鞋款選擇。

引起全球高球迷矚目的美國 名人賽，如火如荼的進行中，PUMA便打造全新的Moving Day主題限定系列服飾與鞋款。設計呈現全新堆疊式四道Logo彎刀為主要視覺元素，利用螢光綠色勾畫第三條彎刀，意喻在Moving Day球員們傾盡全力的意志。系列服飾採用MATTR機能科技面料製成，運用四面彈性技術創造高彈性伸展度，讓高爾夫球手們在各種天候環境挑戰下都能保持優異表現。除了專業服飾外，專為巡迴賽選手量身打造的全新PUMA Golf PROADAPT Δ X 主題紀念鞋款，採用獨家開發PWRADAPT大底科技，展現全方位強大抓地力與高穩定性，鞋底加入選手好評的Tornado Cleat鞋釘，有效增加鞋底與草地接觸點，創造更出色抓地力。

PUMA Moving Day系列帽。（圖：PUMA提供）

PUMA Moving Day系列PROADAPT Δ X鞋。（圖：PUMA提供）

名人賽也同樣啟發了adidas讓旗下的Stan Smith系列也首度呈現了高爾夫球專屬款，並以環保永續PRIMEGREEN材質製成，打造多元實穿性的鞋款。外觀以冠軍所加冕的綠夾克為配色靈感，搭配adiwear耐磨橡膠材質作為無釘抓地大底，並在鞋底置入小型刻紋來為高球選手在場上提供良好的抓地力，同時在日常場合中也能舒適穿搭。此外，更加入刀模壓裁的PU鞋墊，並在中底增加PU緩震鞋墊，能提供選手在步行時所需的足夠支撐力。鞋舌處則以可拆式的白色流蘇飾片搭配品牌三葉草標誌的金色球標圖案，凸顯細節巧思。

PUMA Moving Day系列Polo衫。（圖：PUMA提供）