勞力士ROLEX新品大預測？2只「經典款」呼聲高

由於洞窟中探險的意相加上指針形式，讓網友推斷Explorer II將是2021年勞力士ROLEX的新品之一。（取材自Instagram／合成圖）

「表王」勞力士（ROLEX）的年度新品即將在7日的「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」數位線上表展同步公開，品牌日前在官方Instagram帳號中釋出一段影片，引發網友熱議。

在約11秒的短影音中，首先天空浮現一段美麗極光，接續是一只腕表以水平角度旋轉，爾後一名探險者正往洞窟中垂直下降，黑暗中手表表盤浮現了清楚的夜光顯示，鏡頭重新拉到雲海之上仰望巔峰，此時表帶帶扣自動開啟，最後則留下「即將在2021年四月7日公開（Coming Soon 7 April 2021）」的字樣，貼文並使用Rolex與WatchesandwWonders2021為貼文標籤（hashtag）。

來源： ROLEX

由於影片開頭的極光與玻璃側邊的綠，讓網友臆測年度新品之一正是使用綠色玻璃的蠔式恆動格磁型（Oyster Perpetual Milgauss）腕表。

勞力士在2月下旬時曾於官方Instagram帳號發表一只蠔式恆動格磁型（Oyster Perpetual Milgauss）腕表的短影音，也讓人聯想「綠玻璃」或將於2021帶來新氣象。（取材自Instagram／合成圖）

勞力士，蠔式恆動格磁型（Oyster Perpetual Milgauss）腕表。（圖：勞力士提供）

Milgauss腕錶的原型是1958年的Ref.6541，以搶眼的「閃電型」秒針為經典，並在2007年重新復歸、搭配搶眼的勞力士專用綠色玻璃，因而在玩家口中有「綠玻璃」之趣稱。Milgauss一字是由法文的「一千（mille）」與「量度磁場單位（gauss）」二字共同組成，較ISO認證約60 gauss的4800 A/m強出10倍以上，2007年推出時一度洛陽紙貴，「炒」出一波高價行情，而2020年時以綠玻璃、橘色閃電針分別搭配藍色與黑色表面的型號則是116400 GV。

勞力士，蠔式恆動探險家型II（Explorer II）腕表。（圖：勞力士提供）

另一枚熱門預測表款則是蠔式恆動探險家型II（Explorer II）腕表，由於勞力士曾將Explorer II腕表定調成專為「洞穴探險家（Cave Explorer）」等運動冒險家所打造，正與影片洞窟中探險、黑暗中的指針造型不謀而合。

除大量臆測新品可能，網友留言中也紛紛趣味自嘲：「可以將我加入排隊名單嗎？」、「等不及加入排隊名單了！」，暗示雖然勞力士（ROLEX）熱門新品總需長時間等待，但仍讓愛好者心甘情願的矛盾心情。至於2021年勞力士究竟會推出何款新品？是否真如網友留言預測？且待4月7日與全球同步揭曉。