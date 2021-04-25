日本郵票小小方寸秀傳統 盡顯東瀛特色

古代日本的扇子多產於京都，而那裡又是京城，而稱爲「京扇子」。（圖皆為作者提供）

日本 是現代科技和文明發達的國家，島國城鄉處處能感受現代化浪潮餘波盪漾，又常常能邂逅精心呵護的傳統。現代樓廈和舊式屋宇共存一街也許只是表象，追求現代和保持傳統才是大和特色。走在日本各地，稍多留意商鋪小販店的禮品，那滿滿日本味的傳統手工藝，背後多蘊含著民間的智慧和它的傳承故事。日本社會對於保護和彰顯傳統不遺餘力，通過發行郵票而體現出來的細膩用心，令人印象深刻。

我收藏的日本郵品中，有典型日本風傳統的手工藝品，有的被列為世界非物質文化遺產，小小方寸盡顯東瀛國色。下面且容我一一道來其後的背景和故事。

京扇子 始於宮廷

《京扇子》郵票，展現最初誕生於日本的手工藝風采。也許，因為古代日本的扇子多產於京都，而那裡又是京城而稱為「京扇子」吧。平安時代（794-1192）京扇子始在宮廷內使用，後流行於民間被演藝界能樂、狂言、歌舞伎和茶道等引入，成為風情文化的代表物。歌舞伎藝者以扇子的張合等舉動，表示劇中角色的心情。茶道中的一柄摺扇，寓意一扇屏風。茶道演示中，如果前面的案几上，橫放一把摺扇，示為一扇屏風，寓意：茶未妥，莫伸手，屏風隔在你我間。這是因為茶道表演讓人觀賞，得讓來客觀賞烹茶的過程，豎一柄真正的屏風大煞風景。

京扇子是為數不多的幾件物品，原產自日本，於北宋年間傳入中國 。當時，京扇子由檜樹薄木片縫製，稱為「檜扇」，傳入華夏，被接受融入庶民生活後，又大量製作出口到歐洲。（可能與宋瓷一起輸出？）京扇子的發展，從檜扇派生出蝙蝠扇（竹扇骨）、飾扇（室內裝飾用，兩面不同圖案）、舞扇（演藝用）、茶扇（茶道）和夏扇（納涼用），最終扇面改為和紙並固定下來。製作一把這樣的摺扇有20幾道工序，主要由三個環節：扇骨組裝、貼紙繪畫、扇面對合黏貼。扇面貼紙的繪畫中，花卉與植物是京扇子的傳統樣色，纖細優美延續至今。

日本古典小說《源氏物語》中，有許多通過遞送書有詩歌的京扇子，表達男女愛慕之意的描寫；我收藏一枚1961年印製的郵票，一名貌似「遊女歌舞伎」的藝人手執摺扇而舞，這些都可佐證京扇子（舞扇）流行於當時的宮廷和民間。

小千谷縮 列入非遺

《小千谷縮》郵票，一幅貌不驚人的麻布的故事。小千谷是日本新潟縣魚沼地區的城市名，其周邊自古以來就有手工生產麻織布料的傳統。使用特質織法制成的布料有自然的縐紋，表面呈細小的波狀，謂之「縮」（縐布之意）。1955年「小千谷縮」被指定為日本國重要非物質文化，2009年再度列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。

《小千谷縮》郵票，有貌不驚人的麻布故事。

每年始自12月的冬季，在西日本新潟地區的雪日裡，人們忙於抽取苧麻纖維，捻成線與棉線捆為一束，以傳統的揹帶式織機，邊搓捻邊按圖案織出幾何形，或花朵樣式的麻織物。初布織成再以熱水清洗以腳壓揉，最後把溼織物鋪置於雪地，靠陽光照射和積雪蒸發釋放的臭氧，讓麻織布料柔軟光亮催白。

這個通常在2、3月份，將織物置於雪地長達10-20天的過程被稱作─「雪曬」（可除去多餘染料，使織物變得蓬鬆），完成了上述五個步驟的縐布，才算是真正合格的傳統 「小千谷縮」 。如今，雪曬成了當地一道亮麗的風景線，引無數攝影人競相前往，此乃後話。

以苧麻為材質，質輕透氣的「小千谷縮」製成的夏衣，沁涼又適合日本潮濕的夏季穿用，古時候受到「大名」（日本地方諸侯）的青睞。根據日文資料，始自平安時代，新潟魚沼一帶作為麻織物產地，有1200年的歷史。

江戶時代的中期，當時稱為「越後上布」的麻織物，憑藉技術改良達到了品質的最高峰，那是由一名叫做堀次郎將俊的人，把運用在絹織物的技術加以改良，成功地用於麻織物的製作而生產出「越後縮」（「小千谷縮」的原型）。與妻女三人共居山谷農屋織布的堀次郎，把自己掌握的「越後縮」製作方法，毫無保留地傳授給村民，並逐漸在整個魚沼地區傳播開來。不久，「越後縮」就以高級織物而聞名全國。後來，「越後縮」更名為「小千谷縮」，並沿用至今（故此，非物質文化遺產名錄的記述是：越後上布／小千谷縮）。

堀次郎將俊故世後，當地為了紀念他而建立了一座「明石堂」，現在每年的9月12日還由「織物組合」主持祭祀儀式，緬懷先人堀次郎將俊，讓後輩牢記「小千谷縮」背後的故事。

砥部燒 展現青花瓷優雅

《砥部燒》郵票，乍現一抹東瀛青花瓷的優雅。所謂「砥部燒」，是由日本愛媛縣砥部街區為中心的陶瓷窯，採當地高嶺土以傳統手工製作的陶瓷品。經歷了200多年發展的「砥部燒」，形成了四類瓷品：白瓷、花紋瓷、青瓷和鐵釉，於1976年被列為日本國家傳統工藝品，縣無形文化遺產。

素雅細膩滿滿東方氣息的砥部燒瓷瓶。

走進日本尋常人家或者餐館酒肆，可多見砥部燒的蹤影，作為食器的烏冬碗量產自砥部的窯廠，青藍色茶碗和日本酒的酒具中，砥部燒也佔有相當的市場份額。砥部燒素雅的圖樣和耐用性，在人們日常生活中有相當的人氣。據說，僅砥部街區，從事燒製陶瓷器具的窯爐就有100多處。

砥部燒發端於18世紀中葉，當時本地的「大名」財政見絀，為了擺脫困境，他們從長崎引進熟練製陶工，取附近山上優質高嶺土製成陶土，燒製實用的「砥部燒」陶瓷品。19世紀末，「砥部燒」開始出口到東南亞 國家。

二次大戰之後，砥部燒的生產方式發生了很大的改變，從大生產轉為手工製作，以傳統手繪方式在柔軟，豐厚的白毛坯上繪出藍色基調花紋的烏冬碗，青花瓷瓶等，塗上「吳須釉」（一種淺藍色的顏料）入窯，並以優質松木燒製，高溫達1300度器皿漸變成藍色。燒製出的青瓷花瓶，透過天然灰散發柔和的色調，又顯稍微的厚重，顏色淡雅簡約高貴。

現在的砥部燒，經由年輕一代陶工的創新，從比較單純的日用食器的燒製，走向精緻的裝飾工藝品的燒製，砥部燒逐漸地從實用性，向著多元化裝飾性方向發展。

我收藏的兩枚《砥部燒瓷瓶》郵票，粗一看宛如中國景德鎮出產的青花瓷瓶，素雅細膩滿滿的東方氣息，若無「日本郵便」的字樣，也許還真會誤認為郵票上的是中國瓷瓶呢。

琉球紅型 有500年傳統

《琉球紅型》郵票，飄逸出熱帶島嶼特有的魅力。那是誕生於琉球王國，具有500年傳統，以纖細並色彩鮮豔為特色的琉球（沖繩）染布。所謂「紅型」的紅指的是「色彩」，型指的是「模樣」。這個琉球最為獨特的染色工藝，結合中國模塊染色技術和京都友禪手工染色技術，在棉布、絹布、焦麻布上以植物染料和顏料染色，展現琉球群島的天空、鮮花、山巒等大自然濃烈而鮮豔的色彩。它形成為兩種風格的染布：「琉球紅型」（色彩鮮豔）和「琉球藍型」（靛藍主色），並有兩個工藝方法：「型染」法和「糊引」法。所謂「型染」法，以「型紙」覆蓋於布上再塗上糨糊，然後逐一刷上顏色。依型紙做的紅型主要使用於衣服類。而「糊引」法（筒描），是指不用型紙而從圓錐狀的糨糊袋，一邊擠出糨糊，一邊徒手在布面上畫出圖案的技巧。主要適用於布包巾、布幕、裝飾掛軸等。

具有500年傳統，以纖細並色彩鮮豔為特色的琉球（沖繩）染布。

在琉球王國的時代，王公貴族的服裝主要使用紅型。紅型的製作是通過圖案，形狀的雕刻，紗布的張弛等表達實現，應用於鮮豔的琉球服飾，小物件，地方特色的飾品等。藍染或墨染的紅型特別稱為 「藍型」 ，被用於夏衣的製作。

第二次世界大戰期間，美軍進攻琉球群島（沖繩）時因陸地戰和大規模的轟炸，許多型紙毀於戰火，手工藝人、傳統器具均受到重創， 「琉球紅型」的傳承差一點因為戰爭而消失。幸運的是有一部分型紙，據說被名為鎌倉芳太郎的文化人保管於日本本島。戰後作為復興當地經濟的努力，「琉球紅型」提到了議事日程，1950年成立琉球染色保護協會，紅型藝人利用那些保留下來的型紙，逐漸讓琉球王國時代誕生的紅型，這項最具地方特色的傳統染色技術，慢慢地得以恢復。1984年琉球染色（含紅型和藍型），被指定為傳統手工藝品，日本郵政因此發行兩枚一套的《琉球紅型》郵票以為慶賀。

江戶木目込人形 適送禮

《江戶木目込人形》郵票，祈求平安和幸福的偶像。日文裡「人形」 一詞表示人偶之意，所謂的 「江戶木目込人形」 ，就是形成於日本江戶時代，一種衣裝布鑲入槽縫裡的人偶，屬於地方特色的傳統手工藝品。各式多樣充滿東瀛風情的和服人偶，是日本人贈送外人的上乘禮品。人偶製作的歷史上溯至江戶前，只是在江戶時代，日本京都的上賀茂神社，有名為高橋忠重之人形師所製作的 「人形」 ，用於祭拜稱作 「賀茂人形」 而聞名。「 賀茂人形 」採用讓衣裝布鑲入人形槽縫的製作方式，故又稱為「木目込人形」。隨著江戶（現東京）作為文化政治中心地的發展，人形師紛紛從京都移居到江戶，「木目込人形」的風格，逐漸從「京都風」轉變為「江戶風」，並在江戶的市井街頭扎根，於是也就冠其名為：「江戶木目込人形」。

「江戶木目込人形」形成於日本江戶時代，一種衣裝布鑲入槽縫裡的人偶。

提起日本的人偶製作，除了上述的「江戶木目込人形」外，還得再敘始於江戶初期的「巖摫人形」，才不疏漏日本主要人形製作的沿革。「巖摫」是一地名，位日本埼玉縣境內，那裡長著廣茂的桐樹。江戶時代，德川家光將軍為了在日光（日本名勝地）建造「東照宮」（今世界文化遺產），從日本各地招集優秀的工匠匯聚江戶，前往日光的半途上，巖摫是一個可供工匠們駐休的地方。當時許多往來兩地，以及「東照宮」完工後滯留巖摫的工匠，利用當地的桐木做櫃為生。製作木櫃的過程中產生了大量的木屑，有人就把桐木屑與正麥糊混合，做成一種稱為「桐塑」的不易碎壞的材料，由巧匠用來製作人偶。以桐木屑為基本材質製成的人偶，輕巧又不易損壞，比起泥土製成的人偶，更加精緻而廣受好評。

「巖槻人形」從頭部到身體、衣裝和道具等都是分別製作最後組裝，像真人一樣穿衣的「衣裳著人形」（著衣人偶），稱作「巖摫人形」。到了幕府末期，「巖槻人」「被視為當地的重要產業，而正式冠其名「巖槻人形」。外觀上「巖摫人形」 與 「江戶木目込人形」 似乎雷同，但如仔細探究，因製作工藝有所不同，兩者風格的細處還真不一樣。

藉著偶人 祈求平安

一尊小小的木偶，在他國外人的眼裡只是普通的玩偶，然而在日本民間，有藉著偶人祈求平安和幸福的觀念，作為深入人心的傳統工藝品─人偶，其意義並非外人想像的那麼單純。譬如：每年三月三「女孩節」 ，父母通過祭祀人偶，表達對女兒的美好心願，在家特設人偶祭壇，擺上桃花、菱形糕和清酒等。當孩子有災難或患病時，可轉嫁給人偶並保護孩子健康；每年五月五「男孩節」，父母為一周歲的男孩購買，由武士盔甲、弓箭、劍、鼓和旌旗等組成的「五月人偶」，希望男孩成為男子漢，像武士般地強壯和勇敢，祈願他健康成長。

日本民間的風俗習慣，傳統手工藝的傳承，與現代生活和諧地柔合，並不斷發揚光大，這在日本實地能夠很容易地感受得到。何曾想到，在整理收集於幾十年前的老郵票時，如今我又在方寸間集郵本裡，查閱相關信息的網路中，同樣地感受到了這一點。