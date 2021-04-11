168間歇斷食 3個月減掉17磅

168間歇性斷食法調整進食時間，但對進食內容限制相對較小。（美聯社）

美國幽默大師馬克·吐溫曾説過：「戒菸是很件容易的事，我一年戒過好幾十次了」，套用他的話，「減肥是件很容易的事，我一年減過好幾十次了」。

人到中年為什麼一定會發福呢？主要是新陳代謝能力下降，尤其是我剛進入更年期時，好像連喝水都會胖，到了58歲又檢查出得了橋本氏甲狀腺炎，此病造成甲狀腺低下新陳代謝減缓，這種免疫系統失調的疾病，對想減肥的我，無疑是雪上加霜，減重 簡直比登天還難，只能眼見自己心寬體胖日漸發腫，也無良策改善。

以前我曾參加過「體重注意團」（weight watcher），靠少吃和每天量體重，減了10磅，但效果不彰又再次復胖。也試過阿特金斯飲食法，它是美國醫生阿特金斯（Atkins）創立的減肥飲食方法，要求完全不吃碳水化合物，但可以吃高蛋白食品。這方法試了一周，我不愛吃肉，阿特金斯飲食對我來說太困難了，不成功只好放棄。眼睜睜看著見自己肚子變大，大腿增粗，衣服和長褲全太緊，心不甘情不願下另買新衣。

調整進食時間 不用節食

去年9月開始，注意到近年風靡世界的168間歇性斷食法（16:8 Intermittent Fasting），此法引起了我的興趣，但是該如何有效執行呢？斷食期間的飲食原則又是什麼？我適合採用嗎？於是抱著好奇心開始在網路搜尋，研究168間歇斷食。幾天後才知道這不是節食，而只是「調整進食的時間」。簡單的說，就是一日熱量攝取集中在8小時內，其餘16小時只能攝取零熱量的東西如水、黑咖啡、茶，全是靠計算進食多長時間，最常見的168斷食時間是從中午12點開始進食，晚上8點以前結束晚餐。

間歇斷食法為什麼會有效？斷食法最重要的是斷食「時間」要足夠，才能進入生酮（Keto）「燃脂」。在這段期間內，先將身體内的葡萄糖和肝醣消耗完畢，才會啟動燃燒脂肪作為身體的能量來源。每當進食結束，身體先消耗完體內的碳水化合物（醣類），約需10-12小時；在「間歇性斷食法」下，空腹時間長達16小時，身體就會改成「燃燒脂肪」進入產生酮體。簡單的說，每日吃一或二餐，如身體醣類先消耗殆盡，就會調整為將脂肪作為熱量來源，當身體燃燒脂肪時，身體產生酮體，這種方法就能達到有效減去脂肪。

如果空腹驗血A1C（糖化血色素）值介於5.7-6.4即為糖尿病 前期，也就是胰島素阻抗（insulin resistance），如積極改善生活型態可以預防或延緩糖尿病的發生，所以可藉著間歇性斷食，1. 減少脂肪攝取，增加纖維攝取。 2. 加上規律運動（每周至少150分鐘）及 3. 控制體重（肥胖者減重5-10 %），三管齊下「糖尿病前期者」尚有機會逆轉痊癒。但如放任變成糖尿病，就必須一輩子控制與照護。另外16小時的斷食，讓身體醣類攝取為零，血糖便易維持穩定，不會因為忽上忽下對血管與內臟造成損害，同時也能讓情緒及精神較穩定。

忍住不吃甜食 胃口縮小

由於家族有糖尿病史，近年來我的A1C指數偏高，已出現胰島素阻抗的症狀。我有：肥胖的腹部、血壓上升、一直肚子餓、兩餐之間很想要吃東西。而16小時的斷食，會讓醣類攝取為零，身體血糖便易維持穩定，我認為168斷食不但可能幫助我減重，也會對我的健康有益處，不妨試試看。

我最大的問題是兩餐之間愛吃些甜食，那要如何避免呢？方法就是忍住不吃。我每天早上打完球，吃蛋和牛奶，隔三小時吃中餐，量為兩份蔬菜，一份蛋白（肉或魚） ，一份飯或麵；晚飯吃水果，過了幾天竟然不想吃甜食，晚飯也不用吃了。斷食就很容易的延長到16小時，身體形成生酮體質改燃燒脂肪，體重開始下降，而且胃口縮小易飽足。

我從去年10月初開始，到12月底，共減掉了17磅，以前上班穿的漂亮衣服又可以重新穿上身。今年1月初回台探親，隔離14天後，雖然台灣 美食，甜食很多，但我依然只吃兩餐，兩個月後回美，體重並未增加。之後我又回到原來的飲食計畫，結果三周又減了4磅，最難瘦的肚子脂肪減少到有腰身，大小腿變細，下巴也變尖，整個人像瘦了一圈。

168斷食是16小時不吃，但也可改成17或18小時不吃，視個人情形而定。我發現168斷食依然可以吃甜食，但是要吃完飯後接著吃，因血醣已穩定，胰島素不會突然升高而囤積脂肪，所以在台灣吃了芋泥、豆沙等各式甜麻糬，也吃了八寶飯和甜的冰品。

我想只要持續168間歇性斷食，以後根本不用減肥了，不但能保持體態輕盈，而且現在打球跑速加快，贏球機會大增，也遠離糖尿病 。如果你也想採用間歇性斷食，最好先問過醫生，然後研究是否適合自己，再開始實行。