英雄勢力再起？高級鐘表品牌聯手漫威Marvel

小勞勃道尼與Ｍark Ruffalo（左）、 Scarlett Johansson（中）合照時，便曾戴上OMEGA超霸計時碼表。(取材自ig @robertdowneyjr)

每個大人心裡都住著一個兒童，這或正是漫威 （Marvel）系列電影 之所以暢銷的關鍵原因。鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）日前宣佈將與漫威展開合作關係，將目光投向漫威（Marvel）的超級英雄世界，並嘗試向新一代的英雄致敬。在電影「鋼鐵人」（Iron Man）與「復仇者聯盟 」（The Avengers）演出要角的唐奇鐸（Don Cheadle）擔任了串聯此一計畫的重要角色，原來在演出復仇者聯盟前，他已經是現任愛彼總裁François-Henry Bennahmias的好友，兩人相識多年。

Don Cheadle曾演出「鋼鐵人」、「瞞天過海」等多部好萊塢電影，並因「盧安達飯店」而獲奧斯卡金像獎提名。(圖:Audermars Piguet提供)

而目前此一合作僅為初步公開，細節與實際合作形式，都仍在未定之數。令人好奇的是，漫威電影的吸睛之處也帶有演員本身的魅力加乘，例如原本就曾熱愛獨立製表Urwerk、Greubel Forsey的小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)所飾演的鋼鐵人便無人能出其右；本身也是手表愛好者的他，並常配戴一只歐米茄（OMEGA）出席不同場合。

「奇異博士」康柏拜區現實中是積家（Jaeger-LeCoutlre）的品牌代言人。(圖: 積家表提供)

此外飾演奇異博士的康柏拜區（Benedict Cumberbatch）則不僅在電影中配戴上積家表（Jaeger-LeCoultre），現實中也是積家表的品牌代言人；演出雷神索爾的Chris Hemsworth、演出美國隊長的克里斯伊凡(Chris Evans)，也都各有不同精品合約在身。如何讓真正的超級大卡在電影中戴上手表，想來別有難度一番。

不過可別擔心，這回愛彼與漫威的合作，如何透過電影、發揮最大商業效益？更多的兩造合作，或將在4月10日愛彼總裁親自正式公布，自有答案分曉。