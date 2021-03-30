我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

KEEN聯手高端潮牌融入軍裝風 打造市場最帥涼拖鞋

記者曾智緯／綜合報導
KEEN再度與ENGINEERED GARMENTS攜手，推出全新UNEEK SLIDE涼拖鞋。（圖：KEEN提供）
KEEN再度與ENGINEERED GARMENTS攜手，推出全新UNEEK SLIDE涼拖鞋。（圖：KEEN提供）

轉瞬間，氣溫就上看30度，讓人感受到明顯的季節變化，因應高溫到來，美國休閒品牌KEEN也找日本高端潮牌ENGINEERED GARMENTS 合作，為這季創造地表最帥涼拖鞋，即使日常搭配也不突兀。

KEEN再度與ENGINEERED GARMENTS攜手，延續了品牌擅長的編織技巧，同時搭配其帶有軍風、工裝的設計概念，推出全新UNEEK系列涼拖鞋。

ENGINEERED GARMENTS設計師鈴木大器以UNEEK系列中最極簡的UNEEK SLIDE款式為基礎，在鞋身編繩、鞋面及鞋床皆採用LWG認證皮革材質，並以亮面皮革和磨製皮革做出左右腳不對稱設計。此外，UNEEK SLIDE鞋款還具備人體工學鞋床、高彈性PU中底與雷射刻紋橡膠大底，提供絕透氣性與機能性，增添穿著時的舒適感受。

[email protected][email protected]>

而同樣推出聯名款的還有SUICOKE與DR. MARTENS，帶來DEPA和BOAK兩款皮革涼鞋。這兩款新鞋，融合了SUICOKE極具彈性的鞋床與 DR. MARTENS的Lorsan 大底，每步踏力回彈，帶來舒適穿著感。而且還採用了DR. MARTENS招牌的黑色亮面皮革，拉帶位置均壓印了兩個單位的Logo點出聯名款，鞋跟設有DR. MARTENS的扣環，更有經典的黃色貼邊縫線，呈現雙方對細節的追求與細膩的處理。不論穿搭正裝西褲或是簡便的工裝短褲亦能輕易駕馭。

SUICOKE與DR. MARTENS聯名BOAK涼鞋。（圖：SUICOKE提供...
SUICOKE與DR. MARTENS聯名BOAK涼鞋。（圖：SUICOKE提供）
SUICOKE與DR. MARTENS聯名DEPA涼鞋。（圖：SUICOKE提供...
SUICOKE與DR. MARTENS聯名DEPA涼鞋。（圖：SUICOKE提供）
<

美國 高溫 日本

上一則

3月30日星座運勢 雙子工作運佳 射手防爛桃花

下一則

迪士尼、貝多芬難不倒…日8歲小女孩高超琴藝圈粉10萬

延伸閱讀

不甩中國+1 義潮牌班尼頓、零售商OVS拒用新疆棉

不甩中國+1 義潮牌班尼頓、零售商OVS拒用新疆棉
夏威夷海灘湧本土客 未戴口罩惹議

夏威夷海灘湧本土客 未戴口罩惹議
街頭風成主流 Vans、Converse攜手高端潮牌

街頭風成主流 Vans、Converse攜手高端潮牌
華春瑩推文 羌繡傳人楊華珍：沒想到她知道我

華春瑩推文 羌繡傳人楊華珍：沒想到她知道我

熱門新聞

一名金髮正妹在網路上PO出海灘美照時，下方的神秘物體意外引發網友討論。圖翻攝自IG、tiktok

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

2021-03-22 16:29
女子寫紙條請鄰居降低「床上激戰聲」。圖／取自tiktok@victoriahuneidi29

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

2021-03-25 02:29
情趣用品店店員拿起假陽具驅趕對充氣娃娃自慰的客人。（取材自YouTube）

男逛情趣店對著娃娃自慰 女店員怒拿假陽具教訓追打

2021-03-23 02:40
張柏芝凸肚明顯。（取材自微博）

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

2021-03-22 03:55
牙醫曝牙齒越刷越黃的真相。（取材自tiktok@doctortristanpeh）

牙齒愈刷愈黃？牙醫曝變色真相 網：一輩子都刷錯了

2021-03-23 04:25
一名泰國男子上網買了一支iPhone 7，沒想到因為沒仔細看，下錯單買成iPhone造型的桌子。 圖／翻攝自臉書「iPhone Thailand」

網購iPhone 7收到巨大包裹 他驚「難怪運費這麼貴」

2021-03-25 06:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」