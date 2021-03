Barbour攜手網紅Alexa Chung 聯名外套帥又美

Barbour by ALEXACHUNG系列Patricia油布外套。(圖:Barbour提供)

英國 百年品牌Barbour再度呈現與名媛網紅Alexa Chung聯名系列,這是雙方第四次合作,有別於過往,受到Barbour總部南希爾茲的人文風情啟發,讓Barbour by ALEXACHUNG系列在這季呈現女性化元素結合陽剛感的輪廓,如同Alexa Chung所說,「我希望讓每件外套都能具備這種特質,讓女性能透過服裝傳遞與眾不同的個性與自信」。

Barbour總部南希爾茲除了是多雨城市,還有著名的騎術學校,所以品牌的經典單品中,就有許多因馬術運動而生的款式,這些作品啟發了Alexa Chung在操刀這季作品的靈感。她將男裝的Spey釣魚 夾克重新調整顏色、比例、口袋位置,以短版設計呈現出全新的「Patricia油布外套」。或是把Beacon Thornproof短夾克,延伸衣長並加入A字剪裁,保留排釦、可拆式鎖喉片及口袋設計,輔以大翻領搭配背面可調式綁繩腰帶,成為女性最愛的「Julie防水透氣外套」。

而Barbour誕生於1930年的馬術夾克,在Alexa Chung手裡,延續經典燈芯絨領和格紋內裡配置,成為多口袋設計的Rowan油布外套。原因是Alexa Chung著迷於「口袋」的設計,在任何可用的空間,只要能找到對稱或協調,就會適度增設。像是原本是用來存放馬匹零食的口袋,依然被保留,只是改放女性的口紅或其他貼身用品。

Barbour by ALEXACHUNG系列共推出6款外套,顏色因應春夏也有了變化,在經典藏青色之外增添如淺灰藍、米白、苔癬綠色調,反映了Alexa Chung給人的印象,也散發季節專屬的舒適魅力。