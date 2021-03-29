Barbour攜手網紅Alexa Chung 聯名外套帥又美

Barbour by ALEXACHUNG系列Patricia油布外套。（圖：Barbour提供）

英國 百年品牌Barbour再度呈現與名媛網紅Alexa Chung聯名系列，這是雙方第四次合作，有別於過往，受到Barbour總部南希爾茲的人文風情啟發，讓Barbour by ALEXACHUNG系列在這季呈現女性化元素結合陽剛感的輪廓，如同Alexa Chung所說，「我希望讓每件外套都能具備這種特質，讓女性能透過服裝傳遞與眾不同的個性與自信」。

Barbour總部南希爾茲除了是多雨城市，還有著名的騎術學校，所以品牌的經典單品中，就有許多因馬術運動而生的款式，這些作品啟發了Alexa Chung在操刀這季作品的靈感。她將男裝的Spey釣魚 夾克重新調整顏色、比例、口袋位置，以短版設計呈現出全新的「Patricia油布外套」。或是把Beacon Thornproof短夾克，延伸衣長並加入A字剪裁，保留排釦、可拆式鎖喉片及口袋設計，輔以大翻領搭配背面可調式綁繩腰帶，成為女性最愛的「Julie防水透氣外套」。

而Barbour誕生於1930年的馬術夾克，在Alexa Chung手裡，延續經典燈芯絨領和格紋內裡配置，成為多口袋設計的Rowan油布外套。原因是Alexa Chung著迷於「口袋」的設計，在任何可用的空間，只要能找到對稱或協調，就會適度增設。像是原本是用來存放馬匹零食的口袋，依然被保留，只是改放女性的口紅或其他貼身用品。

Barbour by ALEXACHUNG系列共推出6款外套，顏色因應春夏也有了變化，在經典藏青色之外增添如淺灰藍、米白、苔癬綠色調，反映了Alexa Chung給人的印象，也散發季節專屬的舒適魅力。