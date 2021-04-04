健身當上班 退休夫妻大賺健康財

雙腿訓練機。

我與內人加入健身 房的歷史已有十幾年，原先內人對於運動並不熱中，參加健身房一方面要花錢，另一方面流汗的感覺並不爽。在她正式退休前，我們兩人開了一個家庭峰會，主題是退休後多出來的時間如何利用？總不能終日坐在沙發上看電視。會議期間我將做運動的好處一一道來，且內人從小會游泳 ，泳技比我強，最後結論是一同參加健身房運動，有伴可以同進退，每周五天算是去上班，我們賺的不是薪水，而是「健康」，運動時間不超過兩小時，包括來回車程，周末完全休息。

自由運動鋼索機，可增強上半身肌肉。

一周五天健身

洛杉磯連鎖健身房有好幾家，我們一家家去參觀比價，最後在「24小時健身」2008年底促銷時找到一個好合同。三年會期，第一人600元，第二人500元，換句話是1100元，兩人可參加三年的時間，合約期滿後，續約每年只要29元，看起來第一次簽約時要花不少銀子，但我們打算長期抗戰。

健身房的算盤是根據統計，95%的簽約人只能撐一個月，或著更多人是兩天打魚，五天曬網；如果健身房碰到的是這95%的客人，那就賺到了。沒想到三年合約很快結束，第四年理所當然每人只繳29元，真是爽呆了，不說別的，洗熱水澡一年都不只29元呢！很快第五年、第六年每年都只繳29元，合每天不到8分錢，天下真的有這般好事。

美好的收費價到第七年，帳單寄來一看，年費增加到79元，好傢伙！沒聲沒息就加了二倍多，我與內人商量，又翻出當年的合約看，也沒說第七年要加價，打電話、寫信到公司，都沒個合理答覆，心想79元一年也很合算，還是繳吧！多的50元上館子吃一頓還不夠。

在繳了兩年新費率後，忽然收到兩封信，信中附兩張150元支票，分別為我與內人的名字，說這是三年超收的健身房會員費用，以後每年還是恢復到29元。難怪前陣子我好像有看到一個地方新聞，與我們這個健身房的合約有關係，由於有某某律師提告，結果健身房公司認輸退款。已繳的銀子能退回，這就是美國公司經營的方式，我們不費吹灰之力也沾光了。

這家連鎖公司規模很大，在全美13個州有420家分店，僅南加州就有140家分店，人口密集區域每五哩左右就有一個分店，每個分店多半有二層樓。運動器械每個分店至少有150多件，一般而言使用的人越多，同類器械就越多，例如跑步機及固定腳踏車等，皆有二、三十台。年輕男女喜愛健美，主要在上半身，強化手臂及胸部的肌肉 ，使用各種機械如啞鈴、舉重、單、雙桿、坐姿推胸、坐姿推肩、深蹲架、高位下拉、登山機、自由運動鋼索機等等。牆上有大面積的玻璃鏡，使用的人一面看鏡子，一面看自己的姿勢是否標準。

專家稱，成年人全身肌肉多達640條，各有用途，選擇適當器械才能鍛鍊到身體的某一塊肌肉；例如想要增強大腿內側肌肉，或大腿外側肌肉，就需要兩部不同的器械，所以健身房有專業的訓練師（Trainer），可以從他（她）們的專業角度知道哪一個器械合適於你。也可以請訓練師幫自己訂出一個特別課程，短期或長期訓練，當然這是要另外收費的。

男孩希望胸前有八塊肌，手臂上下肌肉最好成塊狀；女孩則想辦法將身材練苗條，年齡愈小穿著愈清涼。健身房特意播放節奏快速的音樂，可以刺激運動人節奏加快，達到出汗目的。

這是無背式固定腳踏車。

專業教練指導

多功能教室占地很大，每天不同時間，設定有各種不同的課，例如固定腳踏車（Cycle）在台灣稱飛輪，可以設定不同的速度及坡度，幾分鐘的快踏就能汗流浹背。尊巴（Zumba）起源於南美洲一種快節奏的徒手跳舞，近年來是鍛鍊身材最有效、很受時尚年輕女郎歡迎的減肥利器，一節課60分鐘跳下來，絕對能達到汗流浹背、氣喘如牛的效果。

瑜伽（Yoga）起源於印度，躺在地板上拉筋為主，適合中年發福的男人維持身材為主。年長者活動營（Silver Sneakers），鼓勵高齡長者在一些特別慢動作中，使用圓球及彈性管子為輔助，達到增加肌肉強度，防止日常生活跌跤的危險。水中有氧活動（Aqua），有特別教練在游泳池水中，指導想做運動又怕關節受傷的人，站立在水池淺水區，垂直於水面上下跳動，或跑步或前進，雙手各拿一個會浮在水面上的「啞鈴」，其實是泡棉製的浮標，上下左右運動，這叫做水中有氧運動，很奇怪但能達到強健身體。

每一家分店一定有室內籃球場，這是標準設備，年輕男孩子使用最多，可以自己帶球來或向健身房借球。溫水游泳池設備及維護花費很大，不是每一個分店都有。我們每天習慣午餐後稍做休息去運動，此時健身房人比較少，主要是來游泳。

專家稱全身運動首選游泳，內人怕出汗，在水中最合適。我們經過多次試驗，若直接進入游泳池，冬天池水溫度較低，身體不易適應，應先暖身為佳。選用跑步機很快就會流汗，但對膝蓋稍有損害，不太合適年長者；踏半小時固定腳踏車是最好的暖身方法，然後跳入水池游半小時。游完泳後進入熱水SPA，享受五分鐘的熱水全身浸泡，的確過癮。洗完澡從健身房出來，我會全身冒熱氣且精神抖擻。

划船機可同時加強手臂及腿部肌肉，一舉兩得。（圖皆為作者提供） 整排的固定腳踏車，再做細分類則有靠背及無靠背兩種。這是有背式固定腳踏車。

選擇合適設備

退休人員來健身房的目的不在鍛鍊肌肉，可以到心肺活動區（Cardio），使用跑步機或騎固定腳踏車及划船機，目地是讓呼吸加快、心跳增速，腿部肌肉變結實些。偶爾見到老先生老太太坐在腳踏車上越踏越慢，打起瞌睡的鏡頭，真有意思，大概是來健身房應個卯，時間到了就算數。見到年長者不做任何器械運動，直接去泡熱水池、蒸氣室或乾燥室，這樣做其實相當危險，在高溫的環境下，超過十分鐘常常會造成休克。

現在超過65歲有政府保險者，參加私人醫療保險公司，有些情況可以免費加入健身房，這是保險公司與健身房商量好的合約，目的是促進年長者常上健身房，可以增強體力少生病，保險公司提供少許健身房費用，還是划得來，而健身房也有收入，這是一舉三得的好事，建議年長華人向自己的醫療保險公司詢問。

剛開始一年，內人總找藉口溜班，我好說歹說拖著她一起去，解釋運動流汗後會非常舒服。參加健身房兩年，固定一周來五天，偶爾會離家辦事或與朋友午宴，一定要事先找到附近的連鎖店，等事情辦完再前往，盡可能不蹺班。近年內人有時周末沒有其他活動時，竟然還會催我一起去健身房「補課」，真是不可同日而語。

看到更衣室牆上有一個醒目標語，寫有一段文字勉勵每一位來此健身的人士。

Work out, Sweat on, Spray down, Refresh up, Repeat！簡短有力，意思大概是：「來鍛鍊，出身汗，稍冷卻，做準備，再一次！」

希望每位上健身房的人，都能夠鍛鍊出強壯身體，因為每個人生活起居及工作時間皆不同，所以健身房一天24小時開放，可供給各行各業人士使用，一年365天只有聖誕節及新年放兩天假。

經常在網路上看到千百種養身之道，我認為均衡的飲食、早睡早起、多曬太陽、少上飯館、多吃水果蔬菜、不要挑食等原則要把持，山珍海味或十全大補皆不需要，能保持一個不間斷的運動習慣，增強自身的免疫力才是正道。好比騎自行車及游泳對我們兩老是合適的運動，其實任何運動能使心跳加快，出一身汗就可。有位朋友說，在運動時像個傻子似的出一身大汗，有點自虐狂，何苦！躺在沙發上看電視多舒服。真的嗎？我倒覺得出了一身汗，洗過澡，那才是真正的舒服呢！

跑步機及上樓梯機。 增強大腿肌肉機器，各管不同部位的肌肉，這是往內壓式器械。

去年受到新冠疫情影響，這家健身房已經休業一整年，如今全美各地已普遍接種疫苗，拜登總統在電視上估計，社會短期內將恢復正常生活，7月4日國慶日可以與朋友同慶，這真是好消息，我們夫妻倆等不及跳入游泳池做久違的運動，最主要是我的小腹已經凸出來。