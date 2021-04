健身當上班 退休夫妻大賺健康財

雙腿訓練機。

我與內人加入健身 房的歷史已有十幾年,原先內人對於運動並不熱中,參加健身房一方面要花錢,另一方面流汗的感覺並不爽。在她正式退休前,我們兩人開了一個家庭峰會,主題是退休後多出來的時間如何利用?總不能終日坐在沙發上看電視。會議期間我將做運動的好處一一道來,且內人從小會游泳 ,泳技比我強,最後結論是一同參加健身房運動,有伴可以同進退,每周五天算是去上班,我們賺的不是薪水,而是「健康」,運動時間不超過兩小時,包括來回車程,周末完全休息。

自由運動鋼索機,可增強上半身肌肉。

一周五天健身

洛杉磯連鎖健身房有好幾家,我們一家家去參觀比價,最後在「24小時健身」2008年底促銷時找到一個好合同。三年會期,第一人600元,第二人500元,換句話是1100元,兩人可參加三年的時間,合約期滿後,續約每年只要29元,看起來第一次簽約時要花不少銀子,但我們打算長期抗戰。

健身房的算盤是根據統計,95%的簽約人只能撐一個月,或著更多人是兩天打魚,五天曬網;如果健身房碰到的是這95%的客人,那就賺到了。沒想到三年合約很快結束,第四年理所當然每人只繳29元,真是爽呆了,不說別的,洗熱水澡一年都不只29元呢!很快第五年、第六年每年都只繳29元,合每天不到8分錢,天下真的有這般好事。

美好的收費價到第七年,帳單寄來一看,年費增加到79元,好傢伙!沒聲沒息就加了二倍多,我與內人商量,又翻出當年的合約看,也沒說第七年要加價,打電話、寫信到公司,都沒個合理答覆,心想79元一年也很合算,還是繳吧!多的50元上館子吃一頓還不夠。

在繳了兩年新費率後,忽然收到兩封信,信中附兩張150元支票,分別為我與內人的名字,說這是三年超收的健身房會員費用,以後每年還是恢復到29元。難怪前陣子我好像有看到一個地方新聞,與我們這個健身房的合約有關係,由於有某某律師提告,結果健身房公司認輸退款。已繳的銀子能退回,這就是美國公司經營的方式,我們不費吹灰之力也沾光了。

這家連鎖公司規模很大,在全美13個州有420家分店,僅南加州就有140家分店,人口密集區域每五哩左右就有一個分店,每個分店多半有二層樓。運動器械每個分店至少有150多件,一般而言使用的人越多,同類器械就越多,例如跑步機及固定腳踏車等,皆有二、三十台。年輕男女喜愛健美,主要在上半身,強化手臂及胸部的肌肉 ,使用各種機械如啞鈴、舉重、單、雙桿、坐姿推胸、坐姿推肩、深蹲架、高位下拉、登山機、自由運動鋼索機等等。牆上有大面積的玻璃鏡,使用的人一面看鏡子,一面看自己的姿勢是否標準。

專家稱,成年人全身肌肉多達640條,各有用途,選擇適當器械才能鍛鍊到身體的某一塊肌肉;例如想要增強大腿內側肌肉,或大腿外側肌肉,就需要兩部不同的器械,所以健身房有專業的訓練師(Trainer),可以從他(她)們的專業角度知道哪一個器械合適於你。也可以請訓練師幫自己訂出一個特別課程,短期或長期訓練,當然這是要另外收費的。

男孩希望胸前有八塊肌,手臂上下肌肉最好成塊狀;女孩則想辦法將身材練苗條,年齡愈小穿著愈清涼。健身房特意播放節奏快速的音樂,可以刺激運動人節奏加快,達到出汗目的。

這是無背式固定腳踏車。

專業教練指導

多功能教室占地很大,每天不同時間,設定有各種不同的課,例如固定腳踏車(Cycle)在台灣稱飛輪,可以設定不同的速度及坡度,幾分鐘的快踏就能汗流浹背。尊巴(Zumba)起源於南美洲一種快節奏的徒手跳舞,近年來是鍛鍊身材最有效、很受時尚年輕女郎歡迎的減肥利器,一節課60分鐘跳下來,絕對能達到汗流浹背、氣喘如牛的效果。

瑜伽(Yoga)起源於印度,躺在地板上拉筋為主,適合中年發福的男人維持身材為主。年長者活動營(Silver Sneakers),鼓勵高齡長者在一些特別慢動作中,使用圓球及彈性管子為輔助,達到增加肌肉強度,防止日常生活跌跤的危險。水中有氧活動(Aqua),有特別教練在游泳池水中,指導想做運動又怕關節受傷的人,站立在水池淺水區,垂直於水面上下跳動,或跑步或前進,雙手各拿一個會浮在水面上的「啞鈴」,其實是泡棉製的浮標,上下左右運動,這叫做水中有氧運動,很奇怪但能達到強健身體。

每一家分店一定有室內籃球場,這是標準設備,年輕男孩子使用最多,可以自己帶球來或向健身房借球。溫水游泳池設備及維護花費很大,不是每一個分店都有。我們每天習慣午餐後稍做休息去運動,此時健身房人比較少,主要是來游泳。

專家稱全身運動首選游泳,內人怕出汗,在水中最合適。我們經過多次試驗,若直接進入游泳池,冬天池水溫度較低,身體不易適應,應先暖身為佳。選用跑步機很快就會流汗,但對膝蓋稍有損害,不太合適年長者;踏半小時固定腳踏車是最好的暖身方法,然後跳入水池游半小時。游完泳後進入熱水SPA,享受五分鐘的熱水全身浸泡,的確過癮。洗完澡從健身房出來,我會全身冒熱氣且精神抖擻。

划船機可同時加強手臂及腿部肌肉,一舉兩得。(圖皆為作者提供) 整排的固定腳踏車,再做細分類則有靠背及無靠背兩種。這是有背式固定腳踏車。

選擇合適設備

退休人員來健身房的目的不在鍛鍊肌肉,可以到心肺活動區(Cardio),使用跑步機或騎固定腳踏車及划船機,目地是讓呼吸加快、心跳增速,腿部肌肉變結實些。偶爾見到老先生老太太坐在腳踏車上越踏越慢,打起瞌睡的鏡頭,真有意思,大概是來健身房應個卯,時間到了就算數。見到年長者不做任何器械運動,直接去泡熱水池、蒸氣室或乾燥室,這樣做其實相當危險,在高溫的環境下,超過十分鐘常常會造成休克。

現在超過65歲有政府保險者,參加私人醫療保險公司,有些情況可以免費加入健身房,這是保險公司與健身房商量好的合約,目的是促進年長者常上健身房,可以增強體力少生病,保險公司提供少許健身房費用,還是划得來,而健身房也有收入,這是一舉三得的好事,建議年長華人向自己的醫療保險公司詢問。

剛開始一年,內人總找藉口溜班,我好說歹說拖著她一起去,解釋運動流汗後會非常舒服。參加健身房兩年,固定一周來五天,偶爾會離家辦事或與朋友午宴,一定要事先找到附近的連鎖店,等事情辦完再前往,盡可能不蹺班。近年內人有時周末沒有其他活動時,竟然還會催我一起去健身房「補課」,真是不可同日而語。

看到更衣室牆上有一個醒目標語,寫有一段文字勉勵每一位來此健身的人士。

Work out, Sweat on, Spray down, Refresh up, Repeat!簡短有力,意思大概是:「來鍛鍊,出身汗,稍冷卻,做準備,再一次!」

希望每位上健身房的人,都能夠鍛鍊出強壯身體,因為每個人生活起居及工作時間皆不同,所以健身房一天24小時開放,可供給各行各業人士使用,一年365天只有聖誕節及新年放兩天假。

經常在網路上看到千百種養身之道,我認為均衡的飲食、早睡早起、多曬太陽、少上飯館、多吃水果蔬菜、不要挑食等原則要把持,山珍海味或十全大補皆不需要,能保持一個不間斷的運動習慣,增強自身的免疫力才是正道。好比騎自行車及游泳對我們兩老是合適的運動,其實任何運動能使心跳加快,出一身汗就可。有位朋友說,在運動時像個傻子似的出一身大汗,有點自虐狂,何苦!躺在沙發上看電視多舒服。真的嗎?我倒覺得出了一身汗,洗過澡,那才是真正的舒服呢!

跑步機及上樓梯機。 增強大腿肌肉機器,各管不同部位的肌肉,這是往內壓式器械。

去年受到新冠疫情影響,這家健身房已經休業一整年,如今全美各地已普遍接種疫苗,拜登總統在電視上估計,社會短期內將恢復正常生活,7月4日國慶日可以與朋友同慶,這真是好消息,我們夫妻倆等不及跳入游泳池做久違的運動,最主要是我的小腹已經凸出來。