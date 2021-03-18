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健身房到夜店 LV全新高端運動表 酷帥百搭又實用

記者孫曼／綜合報導
路易威登推出全新Tambour Street Diver高端運動表。（圖：路易威登提供）
路易威登推出全新Tambour Street Diver高端運動表。（圖：路易威登提供）

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新Tambour Street Diver腕表，以品牌於2002年推出的第一款腕表Tambour系列作延伸，是專門為直接從健身房配戴到夜店、海灘、辦公室所設計的全方位的高端運動表的國度。運動風外觀集結所有傳統潛水表的必備條件，又保留了路易威登向來秉持的繽紛創意，備有三種不同配色的44毫米自動上鍊機械腕表，以及一款39.5毫米的石英表款，並搭配品牌在過去三年間致力研發的智慧快速更換表帶系統，讓Tambour Street Diver成為從早到晚、從休閒到正式、從運動風到商務都百搭的當代生活良伴。

品牌經典的Tambour形狀獨特，靈感來自於鼓，以單塊金屬製造，由底部往上縮減，表耳天衣無縫地結合表殼與表帶，小時的位置以表環上的12個字母「L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N」顯示。Tambour Street Diver將潛水計設計於表鏡內而非外表圈上，讓面上層能夠維持Tambour一貫的簡潔美學，同時，凸緣往內微微傾斜的坡度，吸引目光到表面中心，營造出視覺的深邃感。潛水表邊框透過對比色、在1.30的位置有個潛水員的模樣的表冠，和3點鐘位置的上鍊表冠有所區別。轉動潛水計上的字母V，和分針尖端的搭配色V字對齊，兩者會構成一個交叉，表示開始潛水，是創意十足的「對齊V字」概念。在水下所花的時間，則以內邊框讀取，前15分鐘以鮮明的色塊計凸顯。

路易威登Tambour Street Diver太平洋白腕表，44毫米拋光不鏽鋼...
路易威登Tambour Street Diver太平洋白腕表，44毫米拋光不鏽鋼雙色表殼、石英機芯。（圖：路易威登提供）
路易威登Tambour Street Diver天際藍腕表，44毫米藍色PVD搭...
路易威登Tambour Street Diver天際藍腕表，44毫米藍色PVD搭配不鏽鋼雙色表殼、自動上鍊機芯。（圖：路易威登提供）
路易威登Tambour Street Diver黑火焰腕表，44毫米黑色PVD與...
路易威登Tambour Street Diver黑火焰腕表，44毫米黑色PVD與粉紅金塗層不鏽鋼表殼、自動上鍊機芯。（圖：路易威登提供）
路易威登Tambour Street Diver天際藍腕表，44毫米藍色PVD搭...
路易威登Tambour Street Diver天際藍腕表，44毫米藍色PVD搭配不鏽鋼雙色表殼、自動上鍊機芯。（圖：路易威登提供）
路易威登Tambour Street Diver霓虹黑腕表，44毫米黑色PVD塗...
路易威登Tambour Street Diver霓虹黑腕表，44毫米黑色PVD塗層搭配不鏽鋼表殼、自動上鍊機芯。（圖：路易威登提供）
路易威登Tambour Street Diver太平洋白腕表，44毫米拋光不鏽鋼...
路易威登Tambour Street Diver太平洋白腕表，44毫米拋光不鏽鋼雙色表殼、石英機芯。（圖：路易威登提供）
路易威登Tambour Street Diver霓虹黑腕表，44毫米黑色PVD塗...
路易威登Tambour Street Diver霓虹黑腕表，44毫米黑色PVD塗層搭配不鏽鋼表殼、自動上鍊機芯。（圖：路易威登提供）
路易威登Tambour Street Diver黑火焰腕表，44毫米黑色PVD與...
路易威登Tambour Street Diver黑火焰腕表，44毫米黑色PVD與粉紅金塗層不鏽鋼表殼、自動上鍊機芯。（圖：路易威登提供）

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