生活／綠手指也被難倒！君子蘭養成記

君子蘭盛開。（圖皆為作者提供）

母親有綠手指，從年輕到老，種花、種樹、種莊稼，樣樣在行。母親搬新家，帶個花園，我專門跑到花圃去，挑好花送給她蒔弄，消磨時間。

花圃裡繁花似錦，百花盛開，真是讓人看花眼。逛到君子蘭的區域，綠色的葉片，對生對長，像古代的武士森然布列，層疊的葉徑葳蕤生光。在千嬌百媚中，君子蘭鮮有的陽剛之美，令我怦然心動。

花農也是生意人，最會看眼神，摸透顧客的心思，口口聲聲說，君子蘭最好養，一年開兩三次花，花期長，將近一個月，而且花的寓意好：高貴，蘭花仰雅人之好，承君子之德，君子人養君子花。說得我非買不行的，否則自棄於君子行列了。

我請教他怎麼挑，什麼樣的是好花？他告訴我，葉片短、寬、厚是上品，植株矮是好花。按照他說的，挑出來兩盆，價錢貴得離譜，退而求其次，千挑萬選，選出兩盆價格和花型都滿意的，再買上花肥、花土、噴壺，我就高高興興地送去給母親。

母親看著花好，打聽價錢，我故意少說一半，結果老太太還是跳起來說，「你們年輕人真敢花錢，買一盆花，頂我們過去一年的收入。」我請母親把花養好，不用管錢的事，三分錢一根冰棒的事都是老黃曆啦！

水澆太多 失敗的經驗

也許是娶進門的身價高，母親對君子蘭真是盡心盡意，定期洗葉片、施肥澆水、曬太陽、乘蔭涼、搬進搬出。奇怪的是，君子蘭不買帳，日漸萎靡，先是最上面的葉片長黃斑，接著是下面的葉子潰爛，不到三個月，君子蘭奄奄一息，大有過不去百日夭折的危險。

父親說，母親澆水太勤，勤快人養死花，說的讓人三觀顛倒，好像勤快是缺點，母親很不樂意。又過一個月，我再去看，君子蘭剩下左右各一片葉子，慘綠地垂死掙扎了。看來養君子蘭有專門學問，我趕緊跑回花圃，請教花農，根據我敘述的病情，他們判斷太陽曬太多，澆水多。

回來後，我跟母親彙報，老太太迷惑不解，感覺養君子蘭壓力山大。我提議拿回我家一盆養，留給母親一盆再接再厲。母親更疑惑，接著地氣，花園裡都養不好，那高層樓房裡能行？我說，死馬當活馬醫，試試唄。

把花帶回家當天，我比來比去，還是安置在陽台最合適。陽台朝南，整面落地窗，陽光充足，冬天大半天有太陽， 晚上打開門，客廳的暖氣徹過來，陽台也是暖的。我做一個表格，供自己記錄澆水的日期，免得跟著感覺，走錯了。

友人指點 君子蘭搬家

周日，朋友來我家聚餐，看到我的君子蘭，好心地指出，養君子蘭得用紫砂盆，君子蘭是肉質根，要透氣；陶瓷的花盆，好看，但是不適用；再有花小，盆太大，水澆得多，非常容易爛根。花圃的花農為迎合顧客，故意用陶瓷盆，大盆，看著體面，可以賣個好價錢。聽著非常有道理，我趕緊從善如流，去買小紫砂盆，給君子蘭搬家。

等把另一個紫砂盆送去給母親，她非常懊惱，花魂已逝，花去盆空。我安慰母親說，您看牡丹、芍藥、香水月季、梔子花不是已經香飄滿園了嗎？證明您會養花，馬行千里，偶有失蹄是正常的。母親挺高興，還給自己找補，君子蘭是吉林長春的花，那地兒冷，養在咱們青島水土不服。

君子蘭本來是小哥倆，現在成了獨苗苗，變得格外珍惜，換了盆以後，雖然還是兩片葉子，但是葉片飽滿起來，挺拔翠綠，是好兆頭。過年的時候，我在陽台貼窗花，發現君子蘭葉片中央冒出來嫩葉，小的，淡綠的，葉脈細細的。像喜事臨門，我乘著一股興奮，去查書，驗證一下到底君子蘭適不適合養在青島。青島夏季涼爽，冬無酷寒，號稱東方小瑞士，是全世界宜居城市之一，難道會不適合君子蘭？

媽媽咪呀，君子蘭原產於南非南部，熱帶地區，跟吉林長春的寒溫帶氣候，八竿子打不著啊，為啥長成了長春的城市名片呢？君子蘭既怕炎熱，又不耐寒，畏強烈的直射陽光。拿君子蘭當成小娃娃那樣，以為不曬太陽就缺鈣，那是嚴重錯誤滴，難怪葉片曬出來黃斑！

君子蘭喜歡通風的環境，喜深厚肥沃疏鬆的土壤。君子蘭是著名的溫室花卉。找到癥結了，溫室裡的花，母親白天放露天曬太陽，晚上抱回室內，花肯定是折騰感冒了。搬到我家的這盆一直放在室內陽台，不是緩過來了嗎？溫室裡的花，不僅長春能養，青島也能，哪裡都能。想起損失的君子蘭，我早三個月看書，兄弟倆都能養活，我迷信母親的綠手指，白白讓一棵好花丟了生命。也真是的，不讀書，連一棵花都養不活。我決心好好學習，爭取通過培養君子蘭，練出綠手指，給母親露一手。

君子蘭媽媽第一次娶進門。

細心照料溫室花卉

春天來了，屋子裡的暖氣驟停，夜晚家裡溫度低，以前我是不同意開空調的，蓋厚一點的被子就扛過來了，今年怕低溫 影響君子蘭紮根，悄悄打開空調，只有我心裡明白，孩子們是沾了花的光，如果說出來，他們會不會反問媽媽，難道君子蘭比祖國的花朵還重要？啊哈，兩者都重要，這兩片葉子長成四片，不容易啊！

君子蘭徹底緩過來以後，我就不那麼提心吊膽了，定期施肥澆水，偶爾讓兒子擦去葉片的浮塵，換一點零花錢，孩子知道君子蘭是媽媽的心頭好，養護起來也分為小心。有一天兒子來報告，葉子長歪了，是不是得像箍牙一樣，給箍整齊。我認真端詳一下，八片葉子，參差交錯，兒子的建議可行，用竹夾子，把葉片捋起來，夾整齊。兩周後再看，矯正有效，兒子記頭功一件。

秋天爬山時，想著書本裡說，得換松針和腐蝕植土，趁機挖回一袋，放在陽台上，曬成還陽土。給君子蘭換土時，露出肉質根，有的粗壯肥潤，有的乾癟朽腐，把乾癟的根除去，等於刮骨療毒。照著書本的步驟做，我很有信心，換土成功，果然不久葉片更綠，更挺拔。

君子蘭長到第二年夏天，已經有12片葉子，離著開花不遠了，書上說，12片葉子，君子蘭就能開花。沒成想這棵君子蘭很反傳統，沒開花就要當媽媽，從根部竄出來兩個綠芽，漸漸長開，是君子蘭寶寶。我精心餵養料，保證母子倆的營養，眼看著花盆擠不下，得給媽媽做分株手術。

像接生婆一樣，趁著秋天換土，動手給君子蘭媽媽接生，我是一個臨時抱佛腳的醫生，書裡說用竹剪刀，我沒有，找來鐵剪子，用酒精消毒，怕手上有細菌，戴上一次性手套，上次多出來的紫砂盆，正好當君子蘭寶寶的新家。

地板上鋪好報紙，我開始動手，兒子在旁邊看，問：「媽媽，妳不會剪疼花吧？」「不會，已經給它打麻藥了。」我俐落地分根，原來是雙胞胎，根部還有個剛鑽出來的綠芽，一剪子下去，母子成功分離，把木炭粉塗在傷口上防腐。我先把媽媽放到新土裡，安頓好，然後把雙胞胎淺淺地埋進土層，讓太陽溫暖土層，幫助它們自己向下紮根。

手術成功，兒子幫忙澆水，我負責打掃灰塵，接著我們一起伺候新媽媽坐月子，護理新生的寶貝兒。除了澆水施肥，更加注意溫度和陽光。

冬天充足的陽光，和室內溫暖的暖氣，兩棵君子蘭都長勢喜人，我心裡小得意，第一盆花照書養，成功了，那麼第二盆花，就可以當豬養，有經驗了嘛！君子蘭寶寶們長得真快，大半年的時間，老大、老二已經六片葉子，秋天又給它們動分離手術。

第二次做，我更有信心，兩棵君子蘭寶寶各有各的空間，營養足，很快不分彼此，葉片趕上媽媽一樣多，只是細弱一點，不夠寬厚。君子蘭媽媽經過一年多調養，還是不開花，母親說，會不會是養了一株雄的，根本不開花？我反問，那怎麼生了寶寶呢？再看書，君子蘭不分雄雌，葉片越多，越容易開花，葉片相當於太陽能電池板，吸收能量，已經有14片葉子，開花指日可待了。

養出心得 終於開花了

又是春節前，兒子喊：「媽媽，快來看，君子蘭要開花。」我跑去看，果然竄出來花箭，花苞嫩綠中透著一絲紅，我心裡祈禱，如果正好過年開花，那多好啊。從此我每天去陽台，看看花骨朵，試試土的濕度，感覺一下陽台的溫度。花苞一天天變成粉紅，淺桔紅，橘紅，呲開小嘴，看到裡面金黃的花蕊，大年初一，君子蘭開出第一朵！全家為這個好兆頭開心，開酒慶祝。母親說伺候君子蘭三年，從紮根到開花，真不簡單，看來凡事就怕認真二字。

春節放假，家裡人氣旺，君子蘭的花苞開得快，傘形的花，中間花蕊嬌嫩，四周橘色的花瓣，底部漸變成金黃，襯著碧綠的葉片，透著颯爽的英氣。我獻寶一樣，拍照發在朋友圈請大家欣賞。懂花的朋友紛紛留言說，花箭沒竄出來，得澆啤酒；花箭太短，是光照不充足；專業說法是夾箭，營養溫度都不夠，燒熱轉墊在花盆地下……，你一句，我一句，好像都是專家，又都不一定對。有前車之鑒，我不敢再迷信專家，還是求助度娘和書本吧。

夾箭典型症狀。

學習後經過獨立思考，我的君子蘭已經開花，夾箭問題不可逆，跟人一樣，過了發育期，怎麼加營養也不會再長高。目前要努力的是供給充足的營養，保持花期長一點，而且要掌握水量不能大，否則也會早謝。像伺候做月子的產婦，我給君子蘭喝牛奶 、喝雞湯、骨頭湯，每次都是少量，試試，因為書裡提到抽象的磷鉀肥，好像一個人吃保健品，跟人一樣，我主張食療，保健品只當輔助更科學。君子蘭消化能力超強，湯湯水水營養豐富，花期延長到四十天，大功告成。花謝後，我把花箭去掉，讓營養充足地供應葉片，再次積蓄能量。

轉年早春，家裡三盆君子蘭先後抽箭，我趕緊安置到房間裡陽光最充足的位置，每週燒一塊熱磚給花盆加溫，隔三差五給家人燉補湯，順帶給君子蘭一份，有一天發現我把雞蛋 殼扣在土層上，是土壤保墒的好辦法。

接下來的日子，君子蘭面朝大海，春暖花開，整整三個月，家裡三盆花依次開放，花箭正在中間，花型飽滿，橘色的花瓣有絲絨感，高貴大方。看來我的綠手指已經養成，心裡沾沾自喜，來家串門的鄰居都羨慕我家君子蘭養得好，紛紛請我傳授經驗，漸漸地因君子蘭結緣跟好幾家鄰居親密互動，漸漸成了好朋友。

出國前收拾家，從舊信中發現一張君子蘭的照片，20幾年前，我的語文老師酷愛君子蘭，他培育出一支花箭，開出並蒂花，特意拍照，洗出來照片寄給我，分享他的喜悅，同時寫道：「芝蘭生幽谷，不以無人而不芳，君子修道立德，不為窮困而改節」，他用君子蘭的品格勉勵我，一個踏上社會的年輕人，不要被金錢利誘，要守住節操，活得像蘭花那樣高雅、高貴，做人中君子。

現在我已經人到中年，經歷過風風雨雨，真正感悟到老師的良苦用心，他提前給我打了預防針，使我對名利終身免疫，雖然還沒到氣質如蘭的境界，但我一直在努力。我今天寫一封回信，告訴老師我的君子蘭養成了，寄到天堂，博老人家一笑。