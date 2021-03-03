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水餃該怎麼煮？行家傳授Q彈料理法

生活組／綜合報導
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。 （取材自臉書）
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。 （取材自臉書）

水餃方便又好吃，是許多人果腹的選擇之一，但會吃不代表會煮。一名網友就對於煮冷凍水餃時應該先放冷水或熱水和朋友爭論不休，不服氣地將過程PO上網，詢問廣大網友群；鄉民們踴躍留言發表意見，還有行家傳授煮水餃的知識與方法，讓人上了一課。

一名網友日前和朋友在家裡煮冷凍水餃，但兩人對於烹煮的步驟看法不一，他認為一開始要先用冷水煮，滾了之後加一碗冷水，這樣的動作重複2至3次；但友人卻持相反看法，表示一開始要用熱水煮，水滾了後再把水餃丟下去，再滾、浮起來就可以撈起來吃。

原PO將兩人的對話貼在臉書「爆廢公社二館」，並問所有鄉民「請問各位觀眾，你們都怎麼煮水餃呢？」貼文一出也引起兩派的作法，和原PO一樣的人認為「冷凍水餃要冷水煮，水滾後再加一次水，再次滾後就能撈起來了」、「我也用冷水，煮完Q的」、「熱水下去煮，皮容易爛」。

但也有網友持相反看法，「用熱水煮，過程加3次冷水」、「皮是麵粉做的，冷水煮容易把皮泡破了，熱水煮能瞬間將表面煮熟變得不易破，倒點冷水讓溫度下降是不讓水餃在滾的時候把皮滾破，然後讓冰凍的內餡慢慢煮熟」。

還有內行的網友教導煮水餃的方式，「水餃只要等熱水開後，灑一滴油，保證水餃皮不會破」、「加一小匙鹽可以讓餃子更Q彈」、「冷凍加上皮稍厚的可以冷水煮，新鮮或皮薄可以熱水煮。水滾下餃子，再水滾倒冷水，稱為點水，就是防止沸騰破皮。冷凍點水二次，新鮮或冷藏餃子不用點水。餃子膨脹鼓起就是熟了」。

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