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迪士尼粉舉手！公主與粉絲都必須擁有的大人珠寶

記者孫曼／綜合報導
K.UNO Disney Cinderella系列婚戒與水晶球。（圖：K.UNO提供）
K.UNO Disney Cinderella系列婚戒與水晶球。（圖：K.UNO提供）

迪士尼的魅力跨越國家、種族，而且一直陪伴著全世界的人一起長大，也是許多人自童年時代開始的親密好友。就算如今成了大人，只要見到迪士尼的卡通人物，每個人心中的那個孩子都會被喚醒 – 這就是迪士尼最力就彌新的迷人魔力。將迪士尼的卡東角色融入珠寶首飾，配戴在上身，讓最喜歡的童年好友一直陪伴在身邊，就是大人才懂的撒嬌方式吧！

長期與迪士尼合作的珠寶首飾品牌，包括發跡自香港的周大福、以及來自單派的PANDORA等。以銀質串飾風靡全球的PANDORA，與迪士尼的合作出了米奇、米妮，也定期推出不同的公主系列，甚至最新的星際寶貝、海底總動員等也都有重要角色造型串飾可以讓粉絲收藏。

PANDORA常與迪士尼合作，各種角色造型串事都深受粉絲歡迎。（圖：PANDOR...
PANDORA常與迪士尼合作，各種角色造型串事都深受粉絲歡迎。（圖：PANDORA提供）

近期因灰姑娘Cinderella電影上映滿週年，就有全系列包括串飾、項鍊、耳環等作品，除了灰姑娘，連童話中的南瓜馬車和可愛搞笑的配角也都有造型串是可以收藏，滿足粉絲的公主夢。

PANDORA Disney Cinderella粉藍水晶皇冠戒指。（圖：PAN...
PANDORA Disney Cinderella粉藍水晶皇冠戒指。（圖：PANDORA提供）

PANDORA Disney Cinderella粉藍水晶南瓜馬車項鍊。（圖：P...
PANDORA Disney Cinderella粉藍水晶南瓜馬車項鍊。（圖：PANDORA提供）

周大福迪士尼經典系列，以品牌擅長的金飾為主，結合來自西方老老少閒宜的米奇米妮造型，以及亞洲人心目中具有招財納福的圖案，打造成黃金首飾，是可愛又討喜的珠寶。

周大福「祝福米奇」 黃金吊墜。（圖：周大福提供）
周大福「祝福米奇」 黃金吊墜。（圖：周大福提供）

周大福「米奇」 黃金串飾吊墜。（圖：周大福提供）
周大福「米奇」 黃金串飾吊墜。（圖：周大福提供）

周大福「平安包米奇」黃金項鍊。（圖：周大福提供）
周大福「平安包米奇」黃金項鍊。（圖：周大福提供）

除了日常佩戴著珠寶，因為迪士尼公主每個都擁有「從此過著幸福快樂的日子」美好結局，呼應許多女性理想婚姻狀態，所以也成為婚戒設計的靈感來源。包括台灣的婚嫁鑽飾品牌亞立詩（ALUXE）、來自日本的職人訂製婚戒品牌K.UNO，都有長期與迪士尼合作的婚戒系列作品，讓每一位女性都能找的最能代表自己夢想愛情的設計婚戒。

ALUXE睡美人One Day婚嫁系列兩件套組。（圖：ALUXE提供）
ALUXE睡美人One Day婚嫁系列兩件套組。（圖：ALUXE提供）

ALUXE小美人魚Sparkling Happiness婚嫁系列三件婚戒套組。（...
ALUXE小美人魚Sparkling Happiness婚嫁系列三件婚戒套組。（圖：ALUXE提供）

ALUXE冰雪奇緣婚嫁系列珠寶Keep The Faith。（圖：ALUXE提供...
ALUXE冰雪奇緣婚嫁系列珠寶Keep The Faith。（圖：ALUXE提供）

K.UNO Disney Fantasia系列授權婚戒。（圖：K.UNO提供）
K.UNO Disney Fantasia系列授權婚戒。（圖：K.UNO提供）

K.UNO米奇米妮婚戒系列。（圖：K.UNO提供）
K.UNO米奇米妮婚戒系列。（圖：K.UNO提供）

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