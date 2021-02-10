新年穿新衣！潮牌、運動品牌最值得入手限定系列

運動品牌Reebok開春的新品系列，搶搭近年興起的東方情調設計，讓日本裝飾中常見的白鶴、錦鯉或是漢字都成為了服飾與鞋款的主題。（圖：Reebok提供）

由於中國 市場的崛起，讓運動品牌、潮牌都不敢忽略，一年中華人 最在意的農曆新年，也紛紛推出應景的限定系列，而且不少單品風格還很接地氣。

像是Nike結合中華傳統文化元素與運動，推出新年系列產品以傳達祝福之意，所以連同Jordan Brand共同推出2021系列產品。包括 Nike Escape Run、Air Jordan V Low，或是Air Jordan V Low、Jordan Delta Breathe涵蓋慢步、籃球等運動及休閒的男、女及兒童鞋款，並同步呈現具有相同設計靈感的服飾。

Jordan Brand Air Jordan XXXV CNY鞋以黑、紅為主色調，並採用了與 Air Jordan V Low相同元素的設計理念。（圖：Nike提供）

帶有鮮花般柔和色彩的Nike SuperRep Groove鞋為新年注入活力。（圖：Nike提供）

受到「廟會」這項富有傳統文化色彩的民俗活動啟發，於是運用了「中國結」、「百家衣」這樣帶有新年特色的圖騰，喚起人們對於傳統新年文化的記憶與情感，並把爆竹辭舊、春暖花開、牛年祥瑞等意涵融入，凸顯了經典的東方元素。如同Nike和Jordan Brand一樣，Converse也自百家衣、中國結、爆竹等傳統文化元素汲取設計靈感，賦予三雙 Chuck 70 鞋款不同樣貌，讓經典與潮流碰撞出新意。

Converse百家衣款Chuck 70鞋。（圖：Converse提供）

而UNDER ARMOUR就攜手代言球星Stephen Curry與Joel Embiid推出新配色籃球鞋。球星Stephen Curry親自參與設計與研發出CURRY FLOW 8籃球鞋，UNDER ARMOUR以紅色鞋身，搭配鞋側的金線 刺繡Logo，並於鞋後跟拉帶裝飾古代「雲雷紋」圖騰。幫Joel Embiid量身打造的UA EMBIID ONE籃球鞋，就使用朱紅及墨黑設計主體，鞋領結合花卉及雲彩元素，鞋後跟拉帶上印有漢字「牛」。

UNDER ARMOUR CURRY FLOW 8籃球鞋。（圖：UNDER ARMOUR提供）

迎接新的一年到來，Reebok推出具有濃厚東方氣息的全新「銳步可當」系列，將你我生活中常見的藝術元素，搭配「銳步可當」、「除舊步新」、「富貴」、「銳步牌」等趣味性的中文標語，打造出別於主流文化，創新實驗風格極濃的時尚美學。Reebok挑選日本文化中象徵幸運的「白鶴」與「錦鯉」作為主軸，融入刺繡與彩繪風格中。

adidas、adidas Originals的牛年新春系列，翻玩「年味」，以潮流風格為基底，搭配牛、貔貅、鯉魚、孔雀、麒麟等新春吉祥意象，推出Sports Performance系列跑鞋、籃球鞋、運動服飾、兒童系列及adidas Originals系列鞋款與風格服飾。由傳統東方藝術元素點綴充滿新春喜慶氛圍的紅黑金配色，打造風格別具的新春街頭潮流。

adidas Originals新春系列長版雙面外套。（圖：adidas Originals提供）

潮流界也沒放過農曆新年的題材，Timberland則從節慶顏色和圖案中取得靈感後再創新，讓Madbury Side-Zip Sneaker及Raywood EK+靴款的鞋後跟、鞋舌上的Logo織標都利用了繽紛配色，猶如爆竹般的圖案構成。Embroidered Reversible Bomber外套，可以兩面穿的其中一面有紅色、黃色、藍色及橙色的圖案，而反轉另一面則為黑色。兩面皆繡上了Timberland的經典logo，及代表上4輪（4個12年）農曆年的數字，意為走過4輪來到今年。

Timberland女款Madbury Side-Zip Sneaker靴。（圖：Timberland提供）

Timberland CNY系列EMBROIDERED REVERSIBLE BOMBER夾克。（圖：Timberland提供）

由藝人陳冠希主導的潮牌CLOT與Polo by Ralph Lauren聯名系列，也把中國風元素融入到Polo經典設計當中。如馬球衫、純棉Oxford牛津襯衫、Bayport防風外套和Chambray襯衫，都有著中式盤釦細節和CLOT招牌絲綢圖案。鞋款部分，還有以CLOT視角進行重新構思的Polo經典運動鞋款，鞋款後跟及側面融入了CLOT紅色絲綢圖案材質等細節，呈現出截然不同的東方印象。