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新年穿新衣！潮牌、運動品牌最值得入手限定系列

記者曾智緯／綜合報導
運動品牌Reebok開春的新品系列，搶搭近年興起的東方情調設計，讓日本裝飾中常見的白鶴、錦鯉或是漢字都成為了服飾與鞋款的主題。（圖：Reebok提供）
運動品牌Reebok開春的新品系列，搶搭近年興起的東方情調設計，讓日本裝飾中常見的白鶴、錦鯉或是漢字都成為了服飾與鞋款的主題。（圖：Reebok提供）

由於中國市場的崛起，讓運動品牌、潮牌都不敢忽略，一年中華人最在意的農曆新年，也紛紛推出應景的限定系列，而且不少單品風格還很接地氣。

像是Nike結合中華傳統文化元素與運動，推出新年系列產品以傳達祝福之意，所以連同Jordan Brand共同推出2021系列產品。包括 Nike Escape Run、Air Jordan V Low，或是Air Jordan V Low、Jordan Delta Breathe涵蓋慢步、籃球等運動及休閒的男、女及兒童鞋款，並同步呈現具有相同設計靈感的服飾。

Jordan Brand Air Jordan XXXV CNY鞋以黑、紅為主色...
Jordan Brand Air Jordan XXXV CNY鞋以黑、紅為主色調，並採用了與 Air Jordan V Low相同元素的設計理念。（圖：Nike提供）

帶有鮮花般柔和色彩的Nike SuperRep Groove鞋為新年注入活力。（...
帶有鮮花般柔和色彩的Nike SuperRep Groove鞋為新年注入活力。（圖：Nike提供）

受到「廟會」這項富有傳統文化色彩的民俗活動啟發，於是運用了「中國結」、「百家衣」這樣帶有新年特色的圖騰，喚起人們對於傳統新年文化的記憶與情感，並把爆竹辭舊、春暖花開、牛年祥瑞等意涵融入，凸顯了經典的東方元素。如同Nike和Jordan Brand一樣，Converse也自百家衣、中國結、爆竹等傳統文化元素汲取設計靈感，賦予三雙 Chuck 70 鞋款不同樣貌，讓經典與潮流碰撞出新意。

Converse百家衣款Chuck 70鞋。（圖：Converse提供）
Converse百家衣款Chuck 70鞋。（圖：Converse提供）

而UNDER ARMOUR就攜手代言球星Stephen Curry與Joel Embiid推出新配色籃球鞋。球星Stephen Curry親自參與設計與研發出CURRY FLOW 8籃球鞋，UNDER ARMOUR以紅色鞋身，搭配鞋側的金線刺繡Logo，並於鞋後跟拉帶裝飾古代「雲雷紋」圖騰。幫Joel Embiid量身打造的UA EMBIID ONE籃球鞋，就使用朱紅及墨黑設計主體，鞋領結合花卉及雲彩元素，鞋後跟拉帶上印有漢字「牛」。

UNDER ARMOUR CURRY FLOW 8籃球鞋。（圖：UNDER AR...
UNDER ARMOUR CURRY FLOW 8籃球鞋。（圖：UNDER ARMOUR提供）

迎接新的一年到來，Reebok推出具有濃厚東方氣息的全新「銳步可當」系列，將你我生活中常見的藝術元素，搭配「銳步可當」、「除舊步新」、「富貴」、「銳步牌」等趣味性的中文標語，打造出別於主流文化，創新實驗風格極濃的時尚美學。Reebok挑選日本文化中象徵幸運的「白鶴」與「錦鯉」作為主軸，融入刺繡與彩繪風格中。

adidas、adidas Originals的牛年新春系列，翻玩「年味」，以潮流風格為基底，搭配牛、貔貅、鯉魚、孔雀、麒麟等新春吉祥意象，推出Sports Performance系列跑鞋、籃球鞋、運動服飾、兒童系列及adidas Originals系列鞋款與風格服飾。由傳統東方藝術元素點綴充滿新春喜慶氛圍的紅黑金配色，打造風格別具的新春街頭潮流。

adidas Originals新春系列長版雙面外套。（圖：adidas Ori...
adidas Originals新春系列長版雙面外套。（圖：adidas Originals提供）

潮流界也沒放過農曆新年的題材，Timberland則從節慶顏色和圖案中取得靈感後再創新，讓Madbury Side-Zip Sneaker及Raywood EK+靴款的鞋後跟、鞋舌上的Logo織標都利用了繽紛配色，猶如爆竹般的圖案構成。Embroidered Reversible Bomber外套，可以兩面穿的其中一面有紅色、黃色、藍色及橙色的圖案，而反轉另一面則為黑色。兩面皆繡上了Timberland的經典logo，及代表上4輪（4個12年）農曆年的數字，意為走過4輪來到今年。

Timberland女款Madbury Side-Zip Sneaker靴。（圖...
Timberland女款Madbury Side-Zip Sneaker靴。（圖：Timberland提供）

Timberland CNY系列EMBROIDERED REVERSIBLE B...
Timberland CNY系列EMBROIDERED REVERSIBLE BOMBER夾克。（圖：Timberland提供）

由藝人陳冠希主導的潮牌CLOT與Polo by Ralph Lauren聯名系列，也把中國風元素融入到Polo經典設計當中。如馬球衫、純棉Oxford牛津襯衫、Bayport防風外套和Chambray襯衫，都有著中式盤釦細節和CLOT招牌絲綢圖案。鞋款部分，還有以CLOT視角進行重新構思的Polo經典運動鞋款，鞋款後跟及側面融入了CLOT紅色絲綢圖案材質等細節，呈現出截然不同的東方印象。

陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Co...
陳冠希親自演繹Polo by Ralph Lauren. The CLOT Collection聯名系列服飾。（圖：JUICE提供）

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