春節大掃除 斷捨離狠不下心？5招把家變乾淨

公共空間明亮整潔需要每一位家人共同維持。（取材自pexels）

春節將至，不少人正準備大掃除，給自己一個新春好兆頭。看到家中過去數年累積的物品，真的每項都有用到嗎？是否該好好學學「斷捨離」了。定期審視家中堆積如山的雜物，基本原則是「超過三個月都無視於它的物品」，都該好好整理。

以下五個居家空間整理方式，提供大家參考。

1.玄關 鞋子雨傘要收好

玄關是房子給人的第一印象，想要有好的運氣、財運都從這裡引進門，斷捨離才能迎接新氣象。

建議可在玄關放張可穿鞋的椅凳，並將鞋子收至鞋櫃，超過一年以上沒穿的鞋子可送回收；另為避免雜亂可放置掛衣架，收納剛回家時的衣物外套，雨傘、帽子、包包也都要有清楚的置放空間。

玄關處鞋子該丟就丟，千萬別亂丟亂放。（取材自pexels）

2.客廳 茶几保持沒雜物

客廳是家人活動最頻繁的場所，更是接待客人的休閒娛樂區塊，所以「保持茶几上沒有雜物」是基礎原則，簡約擺設可以讓居家環境更溫馨，個人物品如：充電線、書籍、報紙、藥品等，可擺放在一個固定收納櫃中，家中每個人也要養成這樣的好習慣，客廳才不會變成堆放雜物的公共區域。

丟棄不要的，留著需要的才能真正做到「斷捨離」。（取材自pexels）

3.廚房 料理不手忙腳亂

整潔的廚房能讓煮菜的人有效率又安全的烹調，乾淨的環境更是照顧家中每位成員的健康。

整理時建議將餐具、炊具跟廚房的頑垢，好好清理消毒一番；冰箱先將放置已久的物品斷捨離，鮮熟食分開擺放，既衛生又不會讓食物味道浸染到其他食品上。餐具夠用即可，過多用不到的餐具只會占據寶貴的置物空間。

房間的擺設簡約就很好看，避免堆積灰塵能讓簡約空間更沒壓迫。（取材自pexels）

4.臥室 擺放講究好舒心

臥室是充電放鬆的地方，搭配著床單配色、舒適枕頭能讓臥室加分不少。但不要在床頭櫃擺放過多的擺飾品，因為擺飾品久了，不但沾灰塵，容易鼻子過敏 的人更是禁忌，建議只要規畫一個小區塊讓自己擺放。

床頭櫃的功能主要是放置平時可能急需要用到的東西，如護手霜、身體乳、小藥箱、床頭燈、鬧鐘等。衣櫃的整理，歸納成常穿、不常穿兩種擺放方式，整理時會發現，原來有許多衣服平時都不會拿出來穿，甚至常穿的只有那幾件，別囤積沒用到的東西，把衣服捐出去或給有需要的人，把空間還給自己。

將不常穿到的衣服打包送人或捐出去吧，讓有需要的人更珍惜它。（取材自pexels）

5.浴室 乾淨通風好清爽

說起浴室整潔，許多的保養品、洗浴用品都會擺放於此，毛巾、牙刷等可善用掛鉤方式來節省空間，只要保持浴室通風，養成用完就順手清潔的好習慣，浴室自然乾淨清爽。