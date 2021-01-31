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70年超長保固+再生表帶 話題潛水新表又限量發行

記者釋俊哲／綜合報導
沛納海（PANERAI）與品牌好友、知名自由潛水冠軍Guillaume Néry在2019年結盟。（圖 ：PANERAI提供）
沛納海（PANERAI）與品牌好友、知名自由潛水冠軍Guillaume Néry在2019年結盟。（圖 ：PANERAI提供）

沛納海（PANERAI）與品牌好友、知名自由潛水冠軍Guillaume Néry在2019年結盟，並推出限量的聯名腕表，甚至推出由Guillaume Néry帶領消費者前往極地探險，話題十足。品牌近日再推出聯名的新款Luminor Marina Guillaume Néry潛水腕表，照例限量發行，除了新材質喊出超長70年保固，更搭配再生表帶，賦予新品環保綠能意義。

雖然因為疫情衝擊2020，沛納海卻在2020年線上表展喊出Luminor Marina系列PAM01117、PAM01118、PAM01119三款限量腕表的70年保養服務，史無前例、創造熱烈討論。這次新款聯名潛水腕表則將「橡膠化塗層」覆蓋在寶圈、表冠和護橋槓桿；同時由噴砂直接金屬鐳射燒結（DMLS）的44毫米鈦金屬表殼內則使用了P.9010自動上鍊機芯，防水性能達300米，再度於2021開春在收藏家心中投下一枚震撼彈。

值得一提的是：表帶是由黑色再生PET樹脂織物製成、並配襯白色縫線；同時隨表再贈送一條白色橡膠表帶，並印有夜光 「Officine Panerai」標誌。全球限量70只、保固70年，足以傳家。

來自法國的Guillaume Néry是自由深潛水冠軍，並曾拍攝「One Br...
來自法國的Guillaume Néry是自由深潛水冠軍，並曾拍攝「One Breath Around The World」紀錄片。（圖 ：PANERAI提供）
鈦金屬底蓋刻有Guillaume Néry簽名字樣與潛水示意圖騰。（圖 ：PA...
鈦金屬底蓋刻有Guillaume Néry簽名字樣與潛水示意圖騰。（圖 ：PANERAI提供）
除喊出70年保固、全球限量70只、300米防水性能與自製機芯，隨表再附贈一條白色...
除喊出70年保固、全球限量70只、300米防水性能與自製機芯，隨表再附贈一條白色具有夜光顯示的橡膠表帶，展現不同風格。（圖 ：PANERAI提供）

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