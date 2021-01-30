山系生活就靠它！波爾表Roadmaster腕表夜間讀時不求人

耐磨的陶瓷外圈燒結不易，因而帶來耐磨、耐刮的特性，不受長時間使用而耗損。圖： 波爾表提供

山系生活當道，野營、郊山縱走，成為現代人熱愛的假日休閒提案之一。但野外不比城市，如何在低光源、夜間依然辨視方向？波爾表（Ball Watch）與世界知名探險家、攝影 大師Paul Zizka合作，推出一只Roadmaster StarLight Ceramic腕表，陶瓷表圈具超級夜光塗層（Super LumiNova），加上200米防水性能，成為戶外生活的信賴伴手。

時間、指針、陶瓷外圈上的刻度，讓人在黑暗中也能方便讀取時間。圖： 波爾表提供

BALL Watch品牌友人Paul Zizka除了是探險家、更是知名攝影愛好者；他善於在黑暗中捕捉光影之美，從高山、冰川 極地、荒蕪沙丘，處處在他的鏡頭下為世人所知、所欣賞，而全新Roadmaster StarLight Ceramic正為了伴隨Paul Zizka捕捉世界之美而製。精鋼表殼、43毫米的面盤中，12個阿拉伯數字時標皆以品牌著名的自體發光燈管製造，同時耐刮的陶瓷表圈再具有夜光塗料，能在低光源環境中清楚辨讀。

Ball Watch，Roadmaster StarLight Ceramic腕表，精鋼、43毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、星期月份顯示、防水200米、瑞士天文台認證。圖： 波爾表提供

同時腕表再搭配專利Amortiser®防震裝置，將有效保護機芯。BALL RR1102-C自動上鍊機芯並通過瑞士天文台認證，具有時間、日期星期顯示與防磁、耐衝擊等性能。