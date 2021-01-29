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INVINCIBLE、The North Face合作 機能服飾成街頭穿搭

記者曾智緯／綜合報導
INVINCIBLE此次與The North Face再度跨界，同樣帶來經典且具代表性的限定Mountain Light和Nuptse Down外套。圖：INVINCIBLE提供
INVINCIBLE此次與The North Face再度跨界，同樣帶來經典且具代表性的限定Mountain Light和Nuptse Down外套。圖：INVINCIBLE提供

選品店INVINCIBLE與The North Face之前便曾以其著名登山外套為發想，將攝影師Chris Noble的極地景色作品融入，創造獨家限定系列，造成廣大迴響。睽違一年後，雙品牌再度攜手，還加碼邀請知名造型師長谷川昭雄共同創作，推出全新的「The Backstreet」限定款服飾，讓潮流迷都十分期待。

INVINCIBLE特別將The North Face招牌的Half Dome ...
INVINCIBLE特別將The North Face招牌的Half Dome Logo改以山巒線描，打造出專屬的品牌識別。圖：INVINCIBLE提供

錯過不再有！選品店INVINCIBLE此次與The North Face再度跨界，同樣帶來了經典且具代表性的Mountain Light和Nuptse Down外套。但最讓人著迷的是，品牌找來樹立日本男性穿搭風格的造型師長谷川昭雄來規劃，將經典的戶外裝備重新詮釋為當代街頭服飾。設計聚焦於嘻哈音樂盛行的90年代，並自The North Face於2019年秋冬推出的The Expedition擷取靈感。因此讓經典外套保有原始的輪廓剪裁，捨去低調深沉的配色，取而代之的是用上近年相當火熱的撞色搭配，

INVINCIBLE與The North Face聯名1996 Retro Nu...
INVINCIBLE與The North Face聯名1996 Retro Nuptse外套。圖：INVINCIBLE提供

INVINCIBLE與The North Face聯名Half Dome Gra...
INVINCIBLE與The North Face聯名Half Dome Graphic T恤。圖：INVINCIBLE提供

INVINCIBLE與The North Face聯名Half Dome Gra...
INVINCIBLE與The North Face聯名Half Dome Graphic Hoodie連帽上衣。圖：INVINCIBLE提供

不僅如此，INVINCIBLE特別將The North Face招牌的Half Dome Logo改以山巒線描，打造出專屬的品牌識別。同樣的設計配置於右手臂上之外，最搶眼的部分莫過於外套後背那的部分，也以Half Dome山巒線做為區隔，層次堆疊的色塊配上放大版的品牌Logo，辨識度極高，且效果十足，喚醒許多人記憶中90年代復古的戶外風格。除了外套，相同的手法也運用於T恤和連帽上衣。

攝影 日本

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