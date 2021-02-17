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「天天P圖」變臉簡單有趣 長者易上手也愛玩

文／記者周宗禎
安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」的角色扮演照片。(記者周宗禎／翻攝)
安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」的角色扮演照片。(記者周宗禎／翻攝)

手機App「天天P圖」出現許久，但沒有因其他修圖App陸續出現被淘汰，還不斷有新玩家，特色是容易操作、功能變化多端，尤其「瘋狂變臉」功能，可嘗試各種角色扮演，不但年輕人趨之若鶩，不少長者上手後，果真「天天P圖」，寄送親友或與老伴合拍分享。

安南醫院聯絡人周文凱本尊原始照片。(記者周宗禎／翻攝)
安南醫院聯絡人周文凱本尊原始照片。(記者周宗禎／翻攝)

下載後點選「瘋狂變臉」，馬上出現許多不同身分裝扮。不少人熱中變男、變女和變身百年老照片主角，甚至化身知名影視劇照、電玩人物，瞬間完成儲存即可分享臉書、推特、Instagram等社群，簡單卻逼真的特效讓使用者愛不釋手。

南市安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」，角色扮演增生活樂趣。(記者周宗禎／翻攝...
南市安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」，角色扮演增生活樂趣。(記者周宗禎／翻攝)

選擇用正臉照片最易合成，45度或側臉沒接好會感覺奇怪，有人只用一張照片，套用數百種不同裝扮，立馬變身。

安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」的角色扮演照片。(記者周宗禎／翻攝)
安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」的角色扮演照片。(記者周宗禎／翻攝)

雖然天天P圖好用模組多，要是與自照臉色、表情角度差太多，看起來還是會感覺奇怪，尤其除非刻意要有劉海效果，拍照或選擇照片時務必要掀起劉海露出額頭，才能避免穿幫。

安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」的角色扮演照片。(記者周宗禎／翻攝)
安南醫院聯絡人周文凱使用「天天P圖」的角色扮演照片。(記者周宗禎／翻攝)

台南市立安南醫院媒體聯絡人周文凱是「P圖」好手，與客戶好友聯絡時經常分享瘋狂變臉的作品。他說，P圖能增添生活樂趣，適合任何年齡，特別是老人家，透過各種角色扮演，活化大腦，好處多多。

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