2021 PANTONE年度色 黃灰雙色腕表全攻略

精鋼表殼與灰藍色表面的組合，讓寶齊萊Manero Flyback腕表帶來歐式的紳士聯想，價格店洽。（翻攝自寶齊萊網站）

顏色常帶來直觀的情緒，在經過紛擾困頓的2020年後，色彩指標性專家彩通（PANTONE）日前發表2021的年度代表色，以「極致灰（Ultimate Grey）」、「亮麗黃（Illuminating）」為2021定調。根據PANTONE官方臉書表示，兩種顏色的結合帶來「振奮人心且持續的力量與希望」，而選擇一只黃色或灰色的腕表，或將成為風格造型的色彩之選。

Breguet的Marine自動腕表灰色表面透過偏心設計與太陽紋處理，帶來視覺變化。（圖：Breguet提供）

灰色 氣質迥異

灰色看來介於黑、白之間，似有機、似無機，但隨著明亮深淺濃淡不一，巧妙運用灰色也能散發出迥異氣質。寶璣（Breuget）Marine 5517Ti採用鈦金屬表殼搭配灰色表面，同時表面再經偏心式太陽紋飾，加上立體的羅馬時標，氣場強大沉穩。寶齊萊（Carl F. Bucherer）的Manero Flyback飛返計時碼表表面則屬「灰中帶藍」，將灰的無機、調和了藍色的冷凝，功能則有飛返計時碼表功能，可在生活中進行更為複雜的精密運算。

散發沉穩的「炭灰色」，被柏萊士（Bell & Ross）運用在BR 03-92 Grey Lum腕表，由於表面採用灰色的Super-LumiNova夜光塗料，即便夜間也能清楚看懂時間，灰、綠相稱，夜間、白晝各有巧妙印象；喜歡花俏些？帝舵（TUDOR）的Heritage Chrono（M70330N-0006），將黑色、橘色點綴於計時秒分和計時積分盤，為灰色注入活力動感。最後伯爵（PIAGET）的Altiplano珍珠母貝陀飛輪則是具有複雜功能的高級珠寶女表，以高雅的灰色鱷魚皮帶襯鑲鑽的玫瑰金表殼。

Bell & Ross揉和炭灰色和螢光綠的BR 03-92 Grey LUM，是非典型的灰色概念腕表。（圖：Bell & Ross提供）

PIAGET Altiplano系列飛行陀飛輪限量鑽表，18K玫瑰金、670P手上鍊機芯、全球限量88只。（圖：PIAGET提供）

黃色 亮麗搶眼

如何把黃色運用在腕表設計？勞力士（ROLEX）去年新發表在社群 被趣稱為「五色戰隊」的Oyster Perpetual腕表則有一枚36毫米的精鋼黃色表面，是勞力士的一小步也是一大步，尤其3230型機芯具備專利Chronergy擒縱系統、Parachrom游絲，抗詞與抗震能力都大增，不僅表面氣色好、內在「身手」也非同凡響。

聚焦於表帶的愛彼（Audemars Piguet）則有一只離岸型皇家 橡樹潛水表，黃澄澄的橡膠表帶單欣賞已經湧現好心情，防水300米加上表面具格紋裝飾，運動、但同時兼備高級感。

百年靈（Breitling）的Endurance Pro腕表使用鮮豔的黃色橡膠表帶和表冠對比上黑色，格外搶眼，尤其黃色內圈脈博計刻度更是畫龍點睛，表款強調使用超級石英機芯，具有優於傳統石英機芯10倍的精確度；而雷達（RADO）則直接從建築大師柯比 意（Le Corbusier）喜愛的顏色取經，使用高科技精密陶瓷為原料，全表皆為搶眼黃色，又是超薄款式。

Breitling的Endurance Pro腕表以搶眼的黃色表帶搭配黑色視覺，鮮明搶眼。（圖：Breitling提供）

搭珠寶 華麗迷幻

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）和法蘭克穆勒（Franck Muller）則大膽將黃色以珠寶設計華麗呈現。Harry Winston的Premier系列Hypnotic Star腕表的黃色表帶調性較為柔美，84顆清澈的長錐型切工鑽石與96顆長錐型切工黃色剛玉交錯鑲嵌，創造出立體迷幻的視覺，一如表款名稱、迷幻催眠；Franck Muller的Quartre Saison四季腕表視覺更為繽紛：宛如彩虹般的表面和表殼，以大量的紅寶石、藍寶石、黃色藍寶石、橙色藍寶石、粉紅藍寶石...等彩色寶石和鑽石鑲嵌，同時再捨棄指針，以兩個同心圓的轉動表圈顯示時間，相形之下，黃色的手工縫製鱷魚皮表帶？錦上添花矣。

交錯鑲嵌的黃色剛玉與鑽石，讓Harry Winston Premier系列Hypnotic Star鑽表帶來一如名稱的華麗迷幻視覺。（圖：Harry Winston提供）