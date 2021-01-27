我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國

2021 PANTONE年度色 黃灰雙色腕表全攻略

文／記者釋俊哲
精鋼表殼與灰藍色表面的組合，讓寶齊萊Manero Flyback腕表帶來歐式的紳士聯想，價格店洽。（翻攝自寶齊萊網站）
精鋼表殼與灰藍色表面的組合，讓寶齊萊Manero Flyback腕表帶來歐式的紳士聯想，價格店洽。（翻攝自寶齊萊網站）

顏色常帶來直觀的情緒，在經過紛擾困頓的2020年後，色彩指標性專家彩通（PANTONE）日前發表2021的年度代表色，以「極致灰（Ultimate Grey）」、「亮麗黃（Illuminating）」為2021定調。根據PANTONE官方臉書表示，兩種顏色的結合帶來「振奮人心且持續的力量與希望」，而選擇一只黃色或灰色的腕表，或將成為風格造型的色彩之選。

Breguet的Marine自動腕表灰色表面透過偏心設計與太陽紋處理，帶來視覺變...
Breguet的Marine自動腕表灰色表面透過偏心設計與太陽紋處理，帶來視覺變化。（圖：Breguet提供）

灰色 氣質迥異

灰色看來介於黑、白之間，似有機、似無機，但隨著明亮深淺濃淡不一，巧妙運用灰色也能散發出迥異氣質。寶璣（Breuget）Marine 5517Ti採用鈦金屬表殼搭配灰色表面，同時表面再經偏心式太陽紋飾，加上立體的羅馬時標，氣場強大沉穩。寶齊萊（Carl F. Bucherer）的Manero Flyback飛返計時碼表表面則屬「灰中帶藍」，將灰的無機、調和了藍色的冷凝，功能則有飛返計時碼表功能，可在生活中進行更為複雜的精密運算。

散發沉穩的「炭灰色」，被柏萊士（Bell & Ross）運用在BR 03-92 Grey Lum腕表，由於表面採用灰色的Super-LumiNova夜光塗料，即便夜間也能清楚看懂時間，灰、綠相稱，夜間、白晝各有巧妙印象；喜歡花俏些？帝舵（TUDOR）的Heritage Chrono（M70330N-0006），將黑色、橘色點綴於計時秒分和計時積分盤，為灰色注入活力動感。最後伯爵（PIAGET）的Altiplano珍珠母貝陀飛輪則是具有複雜功能的高級珠寶女表，以高雅的灰色鱷魚皮帶襯鑲鑽的玫瑰金表殼。

Bell & Ross揉和炭灰色和螢光綠的BR 03-92 Grey LUM，是...
Bell & Ross揉和炭灰色和螢光綠的BR 03-92 Grey LUM，是非典型的灰色概念腕表。（圖：Bell & Ross提供）

PIAGET Altiplano系列飛行陀飛輪限量鑽表，18K玫瑰金、670P手...
PIAGET Altiplano系列飛行陀飛輪限量鑽表，18K玫瑰金、670P手上鍊機芯、全球限量88只。（圖：PIAGET提供）

黃色 亮麗搶眼

如何把黃色運用在腕表設計？勞力士（ROLEX）去年新發表在社群被趣稱為「五色戰隊」的Oyster Perpetual腕表則有一枚36毫米的精鋼黃色表面，是勞力士的一小步也是一大步，尤其3230型機芯具備專利Chronergy擒縱系統、Parachrom游絲，抗詞與抗震能力都大增，不僅表面氣色好、內在「身手」也非同凡響。

聚焦於表帶的愛彼（Audemars Piguet）則有一只離岸型皇家橡樹潛水表，黃澄澄的橡膠表帶單欣賞已經湧現好心情，防水300米加上表面具格紋裝飾，運動、但同時兼備高級感。

百年靈（Breitling）的Endurance Pro腕表使用鮮豔的黃色橡膠表帶和表冠對比上黑色，格外搶眼，尤其黃色內圈脈博計刻度更是畫龍點睛，表款強調使用超級石英機芯，具有優於傳統石英機芯10倍的精確度；而雷達（RADO）則直接從建築大師柯比意（Le Corbusier）喜愛的顏色取經，使用高科技精密陶瓷為原料，全表皆為搶眼黃色，又是超薄款式。

Breitling的Endurance Pro腕表以搶眼的黃色表帶搭配黑色視覺，...
Breitling的Endurance Pro腕表以搶眼的黃色表帶搭配黑色視覺，鮮明搶眼。（圖：Breitling提供）

搭珠寶 華麗迷幻

「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）和法蘭克穆勒（Franck Muller）則大膽將黃色以珠寶設計華麗呈現。Harry Winston的Premier系列Hypnotic Star腕表的黃色表帶調性較為柔美，84顆清澈的長錐型切工鑽石與96顆長錐型切工黃色剛玉交錯鑲嵌，創造出立體迷幻的視覺，一如表款名稱、迷幻催眠；Franck Muller的Quartre Saison四季腕表視覺更為繽紛：宛如彩虹般的表面和表殼，以大量的紅寶石、藍寶石、黃色藍寶石、橙色藍寶石、粉紅藍寶石...等彩色寶石和鑽石鑲嵌，同時再捨棄指針，以兩個同心圓的轉動表圈顯示時間，相形之下，黃色的手工縫製鱷魚皮表帶？錦上添花矣。

交錯鑲嵌的黃色剛玉與鑽石，讓Harry Winston Premier系列Hyp...
交錯鑲嵌的黃色剛玉與鑽石，讓Harry Winston Premier系列Hypnotic Star鑽表帶來一如名稱的華麗迷幻視覺。（圖：Harry Winston提供）

Franck Muller Quatre Saisons四季腕表，以彩色寶石鑲嵌...
Franck Muller Quatre Saisons四季腕表，以彩色寶石鑲嵌的虹彩視覺，讓黃色鱷魚皮表帶、錦上添花。（圖：Franck Muller提供）

社群 皇家 柯比

上一則

1月27日星座運勢 巨蟹沉默是金 雙子小心投資風險

下一則

大展「紅」圖！寶格麗喜迎新年 限定項鍊超正能量

延伸閱讀

時尚不因疫情停擺！盤點2020年8大腕表

時尚不因疫情停擺！盤點2020年8大腕表
CITIZEN讓你把星空戴上手 氣質新款腕表美炸了

CITIZEN讓你把星空戴上手 氣質新款腕表美炸了
超美金牛腕表報到 美鑽琺瑯加持 貴氣狂奔2021

超美金牛腕表報到 美鑽琺瑯加持 貴氣狂奔2021
蕭邦「蒔繪腕表」首見中國時辰生肖 全球限量88只

蕭邦「蒔繪腕表」首見中國時辰生肖 全球限量88只

熱門新聞

赫佛某日回家時驚見妻子外遇的場面。示意圖／Ingimage

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

2021-01-23 05:45
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。（示意圖／取材自Ingimage）

搭飛機別喝到這東西！美空姐曝暗黑真相：非常噁心

2021-01-20 19:16
伊莉莎白赫莉在雪地裡幾乎沒穿多少衣物，豐滿胸型快要露光。（取材自Instagram）

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

2021-01-26 02:45
許多民眾民眾租賃U-Haul貨車遷居至田納西州。美聯社

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2021-01-20 05:55
英國男子格列佛在封城期間靠賣生活用品致富。(取材自dailyrecord.co.uk)

封城找出商機！他靠「賣小東西」 1天賺1.6萬美元

2021-01-25 21:36
賀錦麗外甥女梅娜的丈夫阿雅古（中）穿著Nike Air Jordan 1 OG Dior運動鞋，零售價2000美元。取材自推特

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

2021-01-24 07:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」

英辣模伊莉莎白赫莉玩雪 大衣下沒穿…「我無法抗拒」
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意