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Palladium打造世界首款智能保暖靴 網讚：它讓冬天消失

記者曾智緯／綜合報導
Palladium THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴。圖：Palladium提供
Palladium THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴。圖：Palladium提供

Palladium推出世界第一款能藉由智能操控的THERMIC SPORTCUF...
Palladium推出世界第一款能藉由智能操控的THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴，震撼業界。圖：Palladium提供

來自法國的軍靴第一品牌的Palladium總不讓人失望，除了在防水性能不斷進化之外，更在今年曝光了世界第一款能藉由智能操控的保暖鞋款，震撼業界。說明了品牌能不受侷限，突破製作科技，並定義出Palladium在鞋履界的地位。

全新的THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴，還能針對左...
全新的THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴，還能針對左、右腳微調溫度，最多有10段的溫控程式。圖：Palladium提供

許多人對Palladium都停留在「雨天必備」、「超強防水」等印象，這並沒有不對，而且是品牌過去幾年以來，一直致力優化與強調的功能。光是防水性就進化了數個版本，奠定了Palladium在這個領域的優勢；然而品牌並沒有以此為滿，因此默默針對越來越強烈的環境變遷，提出了鞋履的新革命，並選在今年曝光全新的「THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴」。如同其名，結合了Palladium最擅長的防水技術，還能夠過手機上的應用程式，來啟動靴款的加熱功能，達到保暖禦寒雙腳，讓穿著者能更克服更惡劣的低溫環境，著實讓許多消費者都吃驚。

THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴，使用牛巴戈皮革結...
THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴，使用牛巴戈皮革結合彈道尼龍科技打造防水鞋面。圖：Palladium提供

能推出這款劃時代的產品，並非Palladium獨力完成，而是選擇與以保暖配件、智慧調控系統、攜帶式發熱裝置聞名的THERM-IC合作。導入其創新物聯網科技，透過靴身上的快拆式機動電池小包搭配C-Pack可充電專用電池連接靴款，使用行動裝置連動至THERM-IC藍芽科技操作溫控應用程式。讓消費者皆可根據自身需求調控鞋款溫度，掌握保暖強度，並提供最長達13個小時恆溫的長效保暖。靴款的應用程式中提供四種發熱模式，包含同步發熱、單獨發熱、節能發熱和動能操控等模式；甚至還能針對左、右腳微調溫度，最多有10段的溫控程式。

Palladium THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍...
Palladium THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴。圖：Palladium提供

除了智能溫控之外，全新的THERMIC SPORTCUFF WP+熱能智慧調控防水軍靴，延續了Palladium先前與MICHELIN聯名時所使用的牛巴戈皮革結合彈道尼龍科技防水鞋面。內層結合WATERPROOF PLUS橘標防水科技薄膜，搭配絨布內襯提供最大程度保暖守護；使用美麗諾羊毛蜂巢式鞋墊，兼具自然的溫度調節與保護作用，任何時刻都可以讓雙腳隨時感受舒適的保暖體驗。鞋底採用由經典PAMPA耐磨橡膠大底，並搭配修身靴型設計，在視覺上顯得更加修長，幫助修飾腿部線條。所以，無怪乎曝光後有網友稱道「它讓冬天消失了！」

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