新年新氣象 「精品家居」溫潤舒適

Les Trotteuses d’Hermès系列邊桌。（圖：愛馬仕提供）

新的一年想為住家空間換新氣象嗎？設計雋永又兼具質感、能彰顯主人好品味的單品最討喜！愛馬仕（Hermès）推出全新的家居系列，從桌椅、地毯、置物盒等樣式一應俱全，大量木質素材再搭配幾何圖樣的設計，優雅又不被時間潮流所影響，能為住家空間增添不少溫潤舒適的氣息。

Équilibre d’Hermès系列扶手椅。（圖：愛馬仕提供）

木質桌椅 好簡約

由英國 設計師Jasper Morrison在1997年為La Tourette修道院設計的木椅，正式加入愛馬仕家居系列，更增添了桌子與扶手椅。硬實的橡木在邊角處向內磨圓，整體結構俐落簡約，椅子部分搭上淺黃褐色H公牛皮坐墊更顯柔和。

小巧的Les Trotteuses d'Hermes邊桌系列，則是由三種高度、直徑的不同彩色圖紋瓷盤搭配韁繩皮革帶固定組成，實心橡木底座可以輕鬆折疊收合，不占空間，也方便移動，每年都會陸續推出新的圖紋款式。

法國設計師二人組Normal Studio打造出Hippodrome d’Hermès咖啡 桌，是一款很有層次美感的設計。上層為長方形油面塗層橡木桌面，邊緣採機翼造型，下層的橢圓形層板則包覆平滑經拋光處理的韁繩皮革，更採用稍微往內的纖細桌腳設計來展現輕盈感。

Équilibre d’Hermès系列長桌。（圖：愛馬仕提供）

Théorème H Casaque系列置物盒。（圖：愛馬仕提供）

皮質收納 好搶眼

除了家具類之外，兼具收納、裝飾功能的小物也有許多新款。Théorème H Casaque系列置物盒是以實木遇見皮革的組合，全皮盒蓋上有以真絲騎士服為靈感創作的圖案，鮮明活潑，皮革的紋路質感也可以清楚感受。另外也有漆木和皮革組合的Manège系列陳列盤與零錢置物盤，同樣色彩繽紛搶眼。

喜歡掛式收納的人則可以選擇Gazette系列壁掛收納袋，以H公牛皮搭Chagrin山羊皮內襯，單色調皮革外型大方經典，掛勾部分更結合了Kelly皮包略為突起的手工縫製提把皮片，再穿過釦環就可掛於牆面，細節也都充滿品牌故事。

Manège系列陳列盤與零錢置物盤。（圖：愛馬仕提供）

Clamp Dye系列披毯。（圖：愛馬仕提供）

編織地毯 好出色

其他像是Cordélie系列地毯、Clamp Dye系列披毯，則分別以純棉和100%喀什米爾羊絨製成，展現出愛馬仕精湛細膩的刺繡、手工編織、染色技藝，完美點綴整體空間。