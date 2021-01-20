我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

新年新氣象 「精品家居」溫潤舒適

文／記者吳曉涵
Les Trotteuses d’Hermès系列邊桌。（圖：愛馬仕提供）
Les Trotteuses d’Hermès系列邊桌。（圖：愛馬仕提供）

新的一年想為住家空間換新氣象嗎？設計雋永又兼具質感、能彰顯主人好品味的單品最討喜！愛馬仕（Hermès）推出全新的家居系列，從桌椅、地毯、置物盒等樣式一應俱全，大量木質素材再搭配幾何圖樣的設計，優雅又不被時間潮流所影響，能為住家空間增添不少溫潤舒適的氣息。

Équilibre d’Hermès系列扶手椅。（圖：愛馬仕提供）
Équilibre d’Hermès系列扶手椅。（圖：愛馬仕提供）

木質桌椅 好簡約

英國設計師Jasper Morrison在1997年為La Tourette修道院設計的木椅，正式加入愛馬仕家居系列，更增添了桌子與扶手椅。硬實的橡木在邊角處向內磨圓，整體結構俐落簡約，椅子部分搭上淺黃褐色H公牛皮坐墊更顯柔和。

小巧的Les Trotteuses d'Hermes邊桌系列，則是由三種高度、直徑的不同彩色圖紋瓷盤搭配韁繩皮革帶固定組成，實心橡木底座可以輕鬆折疊收合，不占空間，也方便移動，每年都會陸續推出新的圖紋款式。

法國設計師二人組Normal Studio打造出Hippodrome d’Hermès咖啡桌，是一款很有層次美感的設計。上層為長方形油面塗層橡木桌面，邊緣採機翼造型，下層的橢圓形層板則包覆平滑經拋光處理的韁繩皮革，更採用稍微往內的纖細桌腳設計來展現輕盈感。

Équilibre d’Hermès系列長桌。（圖：愛馬仕提供）
Équilibre d’Hermès系列長桌。（圖：愛馬仕提供）

Théorème H Casaque系列置物盒。（圖：愛馬仕提供）
Théorème H Casaque系列置物盒。（圖：愛馬仕提供）

皮質收納 好搶眼

除了家具類之外，兼具收納、裝飾功能的小物也有許多新款。Théorème H Casaque系列置物盒是以實木遇見皮革的組合，全皮盒蓋上有以真絲騎士服為靈感創作的圖案，鮮明活潑，皮革的紋路質感也可以清楚感受。另外也有漆木和皮革組合的Manège系列陳列盤與零錢置物盤，同樣色彩繽紛搶眼。

喜歡掛式收納的人則可以選擇Gazette系列壁掛收納袋，以H公牛皮搭Chagrin山羊皮內襯，單色調皮革外型大方經典，掛勾部分更結合了Kelly皮包略為突起的手工縫製提把皮片，再穿過釦環就可掛於牆面，細節也都充滿品牌故事。

Manège系列陳列盤與零錢置物盤。（圖：愛馬仕提供）
Manège系列陳列盤與零錢置物盤。（圖：愛馬仕提供）

Clamp Dye系列披毯。（圖：愛馬仕提供）
Clamp Dye系列披毯。（圖：愛馬仕提供）

編織地毯 好出色

其他像是Cordélie系列地毯、Clamp Dye系列披毯，則分別以純棉和100%喀什米爾羊絨製成，展現出愛馬仕精湛細膩的刺繡、手工編織、染色技藝，完美點綴整體空間。

Cordélie系列地毯。（圖：愛馬仕提供）
Cordélie系列地毯。（圖：愛馬仕提供）

咖啡 英國

上一則

多功能「島嶼」沙發 拼出凝聚家人的大陸

下一則

男學生描述「體位」稱與女師有染 遭駁：她太矮做不來

延伸閱讀

NBA／「巨掌傳說」是真的 雷納德單手能抓兩瓶水

NBA／「巨掌傳說」是真的 雷納德單手能抓兩瓶水

描繪各種馬的姿態 愛馬仕春夏絲巾繽紛俏皮又有典故

描繪各種馬的姿態 愛馬仕春夏絲巾繽紛俏皮又有典故
美購物季 線上業績成長了50%

美購物季 線上業績成長了50%
中原女人（三七）

中原女人（三七）

熱門新聞

俄國一對繼母子，相識13年擦出愛火。取材自巴曼雪娃Instagram

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

2021-01-15 21:05
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

2021-01-16 07:00
唐娜近日迷上裸體烘焙。取材自唐娜推特

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

2021-01-15 20:13
軟體工程師3年來首次未能榮登全美最佳工作。(美聯社)

年薪破10萬元的「最佳工作」 軟體工程師 被它擠下寶座

2021-01-12 20:09
緬甸男模Paing Takhon在元旦許下新年新希望「出家10天」，和尚造型依舊帥氣，讓他追蹤者迅速暴增。（取材自Instagram）

這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

2021-01-14 23:21
有網友在PTT列出4項「辦公室裡討厭同事的習慣及行為」，引發熱烈討論。示意圖／ingimage

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

2021-01-17 07:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國