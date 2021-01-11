我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

打罵教育讓29歲兒啃老？他嘆：長大當廢物不工作報復我

聯合新聞網／綜合報導
養兒防老觀念過時，現下甚至出現許多啃老族。（示意圖／ingimage）
養兒防老觀念過時，現下甚至出現許多啃老族。（示意圖／ingimage）

養兒防老觀念過時，現代甚至出現不少啃老族，讓不少年邁父母相當擔心。有網友抱怨，兒子已經29歲了卻不願外出工作，詢問兒子想做什麼工作，他卻說「不知道，我只有高職畢業」，甚至責怪爸爸不讓他升學。該網友大嘆「現在長大當廢物不工作來報復我嗎？」

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他有一名29歲的兒子，卻還在家裡當啃老族，他相當無奈，詢問兒子想做些什麼工作，兒子卻只說「不知道，我只有高職畢業」，甚至責怪爸爸不讓自己升學。

該網友說，他對兒子是「打罵教育」，但「那又怎樣？我小時候還不是被打到大的？現在長大當廢物不工作來報復我嗎？」

其他網友則認為，就是因為爸爸對兒子照顧太全面，才讓兒子可以待在家當啃老族，留言「講好聽點自己選的，講難聽點你活該！」、「如果他不工作但是靠著你衣食住行尤其是網路都不缺，他當然覺得幹嘛那麼辛苦去工作⋯⋯」、「生活過得太安逸了，麻煩媽媽狠心斷絕一切資源」、「趕出去啊，自然會去找工作」。

有網友分享親身經驗「家有靠山當然不會挨餓，我16歲就開始打工住外面，我也只有高職學歷，孩子自己寵出來的，我16歲後就沒零用錢，靠自己賺了，話說29時我家老大都五歲了，還要養孩子呢……不過依照你兒子靠家養，千萬別娶妻生子，害另一半又害自己，還要養孫多辛苦阿」。

不過也有網友指出「打罵教育導致小孩超級沒自信的例子也是有的」、「我經歷打罵教育，但是總覺得我自己是不是表現的不夠好，會不會老闆覺得我很爛」、「言下之意是認為打罵教育不妥，但還是讓你小孩照單全收？有趣，是報復還是傳承，讓我們拭目以待」。

還有網友說「你在他小時候如果真的是打罵教育打到大的，那他可能早就有心理上的問題，所以不想工作。你被打到大又怎樣？他是他、你是你，反正他小時候你都這麼狠了，現在把他扔出去你怎麼就不忍心了？」

教育 升學 臉書

上一則

隋棠秀逆天長腿 HUBLOT新Big Bang Unico表搶戲

延伸閱讀

非必要返國？中領館紅碼擋關

非必要返國？中領館紅碼擋關
中領館是否核發綠碼 成為返回中國的主要難關？

中領館是否核發綠碼 成為返回中國的主要難關？
隨父母上合歡山追雪 3歲童高山症發作

隨父母上合歡山追雪 3歲童高山症發作
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

熱門新聞

水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

2021-01-04 17:40
在疫情的最初幾個月中，N95口罩成為熱門商品，因為人們認為它們是唯一有效的口罩。（美聯社）

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

2021-01-10 16:29
日本一位網友用GOOGLE街景搜尋老家，意外發現照片中拍下已經過世7年的父親。（取材自推特／@TeacherUfo）

他GOOGLE街景搜老家 意外曝光亡父「溫暖等門」

2021-01-07 09:27
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

2021-01-10 07:00
英國兩名女子一覺醒來帳戶就多了100萬英鎊。(示意圖／路透)

一覺醒來帳戶多了100萬英鎊 銀行打包票：放心花

2021-01-07 22:07
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。取材自 Instagram

俄羅斯模特兒清澈眼眸配雪白肌膚 「美如童話故事」

2021-01-09 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析