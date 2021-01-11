打罵教育讓29歲兒啃老？他嘆：長大當廢物不工作報復我

養兒防老觀念過時，現下甚至出現許多啃老族。（示意圖／ingimage）

養兒防老觀念過時，現代甚至出現不少啃老族，讓不少年邁父母相當擔心。有網友抱怨，兒子已經29歲了卻不願外出工作，詢問兒子想做什麼工作，他卻說「不知道，我只有高職畢業」，甚至責怪爸爸不讓他升學 。該網友大嘆「現在長大當廢物不工作來報復我嗎？」

有網友在臉書 社團「爆怨2公社」發文表示，他有一名29歲的兒子，卻還在家裡當啃老族，他相當無奈，詢問兒子想做些什麼工作，兒子卻只說「不知道，我只有高職畢業」，甚至責怪爸爸不讓自己升學。

該網友說，他對兒子是「打罵教育 」，但「那又怎樣？我小時候還不是被打到大的？現在長大當廢物不工作來報復我嗎？」

其他網友則認為，就是因為爸爸對兒子照顧太全面，才讓兒子可以待在家當啃老族，留言「講好聽點自己選的，講難聽點你活該！」、「如果他不工作但是靠著你衣食住行尤其是網路都不缺，他當然覺得幹嘛那麼辛苦去工作⋯⋯」、「生活過得太安逸了，麻煩媽媽狠心斷絕一切資源」、「趕出去啊，自然會去找工作」。

有網友分享親身經驗「家有靠山當然不會挨餓，我16歲就開始打工住外面，我也只有高職學歷，孩子自己寵出來的，我16歲後就沒零用錢，靠自己賺了，話說29時我家老大都五歲了，還要養孩子呢……不過依照你兒子靠家養，千萬別娶妻生子，害另一半又害自己，還要養孫多辛苦阿」。

不過也有網友指出「打罵教育導致小孩超級沒自信的例子也是有的」、「我經歷打罵教育，但是總覺得我自己是不是表現的不夠好，會不會老闆覺得我很爛」、「言下之意是認為打罵教育不妥，但還是讓你小孩照單全收？有趣，是報復還是傳承，讓我們拭目以待」。

還有網友說「你在他小時候如果真的是打罵教育打到大的，那他可能早就有心理上的問題，所以不想工作。你被打到大又怎樣？他是他、你是你，反正他小時候你都這麼狠了，現在把他扔出去你怎麼就不忍心了？」