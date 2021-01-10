濃濃中國風！UA、Jordan Brand推出呼應「年味」戰靴

UNDER ARMOUR攜手代言球星柯瑞因應農曆新年推出新配色籃球鞋。（圖：UNDER ARMOUR提供）

離農曆新年剩下不到一個月，各個運動品牌也紛紛出籠新款帶有「中國 年」風格的戰靴，像是UNDER ARMOUR就攜手代言球星柯瑞 （Stephen Curry）與安比德（Joel Embiid）推出新配色籃球鞋。Jordan Brand也利用帶有傳統元素的圖案設計及刺繡形式，呈現在 Air Jordan V Low、Jordan Delta Breathe鞋款上。

球星柯瑞親自參與設計與研發出CURRY FLOW 8籃球鞋，UNDER ARMOUR以紅色鞋身，搭配鞋側的金線 刺繡Logo，並於鞋後跟拉帶裝飾古代「雲雷紋」圖騰，營造濃濃的東方風情。值得一提的是，這也是首雙使用創新「UA FLOW」科技中底的鞋款，捨棄傳統橡膠外底，提供輕盈穿著體驗。而UNDER ARMOUR幫安比德量身打造的UA EMBIID ONE籃球鞋，使用朱紅及墨黑設計主體，鞋領結合花卉及雲彩元素，鞋後跟拉帶上印有漢字「牛」；鞋面設計上採用輕質網眼布料，除了更透氣舒適外，其貼合包覆性也能大幅增添腳步穩定度。

Jordan Brand的農曆新年鞋款也帶有濃濃中國風，像是Air Jordan V Low就不同於以往經典鞋型的設計，在於鞋後跟的經典Logo替換成了更具新年感的「廿三」設計字樣。而Air Jordan XXXV CNY鞋以黑、紅為主色調，並採用了與 Air Jordan V Low相同元素的設計理念，以傳統鞭炮概念搭配可撕鞋面，讓消費者可發揮靈感於鞋面上進行創作，穿出專屬風格。