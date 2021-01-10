牛迷必收！LEVI'S 3度復刻經典RED系列 錯過再等7年

LEVI'S RED女裝High Loose復古極高腰牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）

1999年問世的LEVI'S RED系列當年以解構經典五袋口牛仔褲為主題，風靡一時，其後每一季推出新品都在「牛迷」間造成熱烈討論。而在停產七年後，LEVI'S結合永續精神，再度打造復刻款RED系列，讓品牌粉絲們眼睛為之一亮。

牛仔褲大廠LEVI'S在百年的品牌歷史中，推出過不少成為經典或傳奇的系列產品，其中之一就是RED系列。這個以歐洲設計為主的支線，擺脫了品牌原有的風格，實現了天馬行空的創意，受到牛仔褲迷的喜愛。無奈在原設計師離任後，RED系列在2010年停產，於2014年時曾經短暫推出過復刻款後，一直都沒有新作，所以今年LEVI'S決定再推出復刻新作的消息，著實讓粉絲都感到雀躍。而此次RED系列以「寬酷廓潮」碰撞經典工裝元素，結合永續纖維材質，打造男、女上下身及配件等完整單品；提供全新5大版型褲款，以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配復刻黃標、不規則鷹翅弧線、特色紅旗®標等翻玩品牌招牌元素。

回到系列推出的當年，LEVI'S汲取自19世紀工裝概念，讓男款褲款除了多口袋及大口袋設計、衣褲調節環，加固縫線等機能元素外，特別強調下身「寬、酷」設計，無論從微寬到極寬版型，拿捏大腿到小腿褲管斜率，任何身型都能輕鬆駕馭。女裝部分則呼應近年流行的Oversized寬鬆版型，五款復古廓型褲款，具備新舊設計元素的碰撞、加上多處心機修身剪裁，讓女性消費者駕馭可酷、可甜的中性穿搭。