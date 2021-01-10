我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

眾院民主黨周一提案 二度彈劾川普

牛迷必收！LEVI'S 3度復刻經典RED系列 錯過再等7年

記者曾智緯／綜合報導
LEVI'S RED女裝High Loose復古極高腰牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED女裝High Loose復古極高腰牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）

1999年問世的LEVI'S RED系列當年以解構經典五袋口牛仔褲為主題，風靡一時，其後每一季推出新品都在「牛迷」間造成熱烈討論。而在停產七年後，LEVI'S結合永續精神，再度打造復刻款RED系列，讓品牌粉絲們眼睛為之一亮。

牛仔褲大廠LEVI'S在百年的品牌歷史中，推出過不少成為經典或傳奇的系列產品，其中之一就是RED系列。這個以歐洲設計為主的支線，擺脫了品牌原有的風格，實現了天馬行空的創意，受到牛仔褲迷的喜愛。無奈在原設計師離任後，RED系列在2010年停產，於2014年時曾經短暫推出過復刻款後，一直都沒有新作，所以今年LEVI'S決定再推出復刻新作的消息，著實讓粉絲都感到雀躍。而此次RED系列以「寬酷廓潮」碰撞經典工裝元素，結合永續纖維材質，打造男、女上下身及配件等完整單品；提供全新5大版型褲款，以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配復刻黃標、不規則鷹翅弧線、特色紅旗®標等翻玩品牌招牌元素。

回到系列推出的當年，LEVI'S汲取自19世紀工裝概念，讓男款褲款除了多口袋及大口袋設計、衣褲調節環，加固縫線等機能元素外，特別強調下身「寬、酷」設計，無論從微寬到極寬版型，拿捏大腿到小腿褲管斜率，任何身型都能輕鬆駕馭。女裝部分則呼應近年流行的Oversized寬鬆版型，五款復古廓型褲款，具備新舊設計元素的碰撞、加上多處心機修身剪裁，讓女性消費者駕馭可酷、可甜的中性穿搭。

LEVI'S RED Workwear Loose Straight寬鬆直筒牛仔...
LEVI'S RED Workwear Loose Straight寬鬆直筒牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED女裝Loose Straight寬鬆廓型直筒牛仔。（圖：LE...
LEVI'S RED女裝Loose Straight寬鬆廓型直筒牛仔。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED女裝原色工裝夾克。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED女裝原色工裝夾克。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED系列褲款以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配不規則鷹翅弧線縫線...
LEVI'S RED系列褲款以不挑身的寬窄、不同廓型設計，搭配不規則鷹翅弧線縫線裝飾。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED連帽上衣。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED連帽上衣。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED Overall連身吊帶褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED Overall連身吊帶褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED雙面鋪棉長版夾克。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED雙面鋪棉長版夾克。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED 502舒適錐形窄管牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED 502舒適錐形窄管牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S全新RED系列褲款，搭配復刻黃標，忠實反應出90年代的美學。（圖：L...
LEVI'S全新RED系列褲款，搭配復刻黃標，忠實反應出90年代的美學。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED 502舒適錐形窄管牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED 502舒適錐形窄管牛仔褲。（圖：LEVI'S提供）
LEVI'S RED Railroad Trousers摩登高腰繭型工作褲。（圖...
LEVI'S RED Railroad Trousers摩登高腰繭型工作褲。（圖：LEVI'S提供）

上一則

日動物園辦水豚泡湯比賽 冠軍泡了104分鐘

延伸閱讀

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
富士康擬投資中國電動汽車BYTON 2億美元

富士康擬投資中國電動汽車BYTON 2億美元
牛仔褲 理還亂

牛仔褲 理還亂
限電停產 義烏工廠搶柴油發電機趕工

限電停產 義烏工廠搶柴油發電機趕工

熱門新聞

水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

2021-01-04 17:40
一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這情況讓媽媽嚇到。（取材自臉書）

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

2021-01-02 03:49
媽媽煮飯總拿打蛋器洗米，女子長大後才驚覺其中奧秘。取材自臉書

不解媽媽用「打蛋器洗米」 她長大後發現驚人智慧

2021-01-03 02:37
日本一位網友用GOOGLE街景搜尋老家，意外發現照片中拍下已經過世7年的父親。（取材自推特／@TeacherUfo）

他GOOGLE街景搜老家 意外曝光亡父「溫暖等門」

2021-01-07 09:27
英國兩名女子一覺醒來帳戶就多了100萬英鎊。(示意圖／路透)

一覺醒來帳戶多了100萬英鎊 銀行打包票：放心花

2021-01-07 22:07
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。取材自 Instagram

俄羅斯模特兒清澈眼眸配雪白肌膚 「美如童話故事」

2021-01-09 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人

「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制