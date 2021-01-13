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時尚不因疫情停擺！盤點2020年8大腕表

文／記者曾智緯
萬寶龍明星傳承系列外置陀飛輪鏤空腕表限量款8，18K玫瑰金表殼搭配大明火琺瑯表盤。（圖：Montblanc提供）
萬寶龍明星傳承系列外置陀飛輪鏤空腕表限量款8，18K玫瑰金表殼搭配大明火琺瑯表盤。（圖：Montblanc提供）

去年因為新冠影響，導致大型鐘表展幾乎都停擺。不過新品推出的計畫，可沒因此而擱置，更有許多能引起表迷、藏家們熱烈討論的表款，讓2020年的鐘表產業同樣耀眼。

萬寶龍 賞表零死角

對於萬寶龍（Montblanc）不少人的印象仍停留在鋼筆產品，不過品牌對於製表，仍是投注相當大的心力。因為萬寶龍的Villeret表廠，就耗費近五年的時間，完成具有專利的外置陀飛輪鏤空機芯，運用在明星傳承系列表款。首先鏤空就是一項專門的技術，而外置陀飛輪或說單臂陀飛輪，更改變了200年來的製作定律，將平衡擺輪置於陀飛輪旋轉框架外，有效的降低動力減少。全新的外置陀飛輪鏤空腕表限量款8，就是為了要呈現機芯而生，讓人可以無死角的欣賞其複雜細節修飾與架構的美學。

百達翡麗編號5303R-001三問腕表，2020年僅於日內瓦專賣店販售；2021...
百達翡麗編號5303R-001三問腕表，2020年僅於日內瓦專賣店販售；2021年起全球販售。（圖：PATEK PHILIPPE提供）

百達翡麗 視聽覺饗宴

表王百達翡麗（PATEK PHILIPPE）當然是製作複雜功能的高手，所以新款的編號5303R-001腕表，當然沒讓人失望，結合了三問報時和陀飛輪功能。但其實這一款腕表，是承襲2019年時品牌在新加坡鐘表藝術大展，推出的限量5303表款更改而成的，但卻是品牌第一款可從正面欣賞三問打簧的動態與陀飛輪運作，一次滿足了視覺與聽覺，因此在藏家心中的意義更顯不凡。

寶璣表Classique Double Tourbillon 5345「Quai...
寶璣表Classique Double Tourbillon 5345「Quai De L'Horloge」腕表，鉑金表殼。（圖：Breguet提供）

寶璣表 機芯藏故事

而論陀飛輪當然不能不提寶璣表（Breguet），繼去年的超薄鏤空陀飛輪腕表後，品牌又端出了震撼市場的Classique Double Tourbillon 5345「Quai de l'Horloge」鏤空雙陀飛輪表。不只如此，寶璣表還在機芯的後背，以手工雕刻出200多年前，品牌創辦人在巴黎工坊製表的情景；配備箱型藍寶石水晶玻璃表鏡，更能夠把這枚繁複機芯的優點，一覽無遺。

寶格麗Octo Finissimo超薄鏤空陀飛輪計時碼表，鈦金屬表殼、表鍊，限量...
寶格麗Octo Finissimo超薄鏤空陀飛輪計時碼表，鈦金屬表殼、表鍊，限量50只。（圖：BVLGARI提供）

寶格麗 超薄無對手

破紀錄大概是寶格麗（BVLGARI）這些年在鐘表產業上，最為人津津樂道的部分，特別是在超薄領域中，幾乎毫無對手。因為在Geneva Watch Day時，寶格麗曝光了Octo Finissimo超薄鏤空陀飛輪計時碼表，第六度成為新的世界紀錄。因為在前述提到，鏤空是專門技術，超薄也是，然而，品牌卻能結合單按鈕碼表、陀飛輪並搭載環形自動盤組成厚度僅3.5毫米的機芯。而且依循過去幾個破紀錄的表款，同樣使用鈦金屬製成，因此即使有複雜功能，卻依舊輕盈，而且防水性亦足夠，能當作日常配戴使用。

歐米茄Speedmaster「Snoopy Award」計時碼表，不鏽鋼表殼。（...
歐米茄Speedmaster「Snoopy Award」計時碼表，不鏽鋼表殼。（圖：OMEGA提供

歐米茄 史努比搶手

太空探索息息相關的在歐米茄（OMEGA）在1970年獲得了美國太空總署NASA，所頒發的OMEGASnoopy Award銀色史努比胸針，藉以肯定其貢獻。因此品牌便在2003年、2015年分別推出兩款Speedmaster Snoopy Award限量表，直至目前，都還是拍賣市場中的熱門品項。今年，OMEGA推出第三代的設計，俏皮的史奴比圖案，依舊在左上方的小表盤現身，引起各國表迷的關注，雖然不再「限量」了，但十分受到歡迎，因此目前可說是奇貨可居的狀態。

宇舶表BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，陶瓷表殼、表圈，限量100只。...
宇舶表BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，陶瓷表殼、表圈，限量100只。（圖：HUBLOT提供）

宇舶表 高科技陶瓷

而宇舶表（HUBLOT）亦有藏家都想入手的限量BIG BANG MP-11魔力紅陶瓷腕表，原因很簡單，高科技陶瓷加上14天長效動力機芯，都是品牌最拿手的部分。這款表的HUB9011手動上鍊鏤空式機芯，藉由串接七個發條盒來達成驚人的動力儲存；而具有高飽和色彩的陶瓷表圈，更是2018年時的首創，而MP-11魔力紅陶瓷腕表連同表耳都使用相同材質，處處都呈現宇舶表的DNA。

香奈兒J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼、表鍊，限量發行12只。（圖：CHA...
香奈兒J12 X-RAY腕表，藍寶石水晶表殼、表鍊，限量發行12只。（圖：CHANEL提供）

RICHARD MILLE 藍寶石水晶玻璃

近年高級腕表中，藍寶石水晶玻璃算是被廣泛使用的材質，但如何有新意，就看各家品牌的巧思。RICHARD MILLE就是利用這項材質打造表款的先驅之一，全新的RM 53-02就是最新力作。有趣的是，這款表的概念雖然是延續了2018年與馬球選手Pablo Mac Donough合作的RM 53-01陀飛輪腕表而來，但機芯的結構卻與RM 27-04有幾分雷同。因此，除了有著不同曲面的的藍寶石水晶玻璃表殼，RICHARD MILLE也提升的RM 53-02表款的機芯，使其達到30米防水、70小時的動力儲存。

香奈兒 無光更閃耀

備受女士們喜愛的香奈兒（Chanel）J12腕表，今年也罕見的呈現了X-RAY藍寶石水晶玻璃款，而且不同於其他品牌，從表殼、表鍊和計時表橋及齒輪橋，都採同一素材製成。因此，光是組裝便需一周時間，搭配藍寶石水晶表盤，使光線能完全穿透；表圈上鑲嵌的鑽石，還在底部塗覆了夜光顏料，因此在黑暗時，視覺效果相當驚人。

RICHARD MILLE 53-02陀飛輪水晶，藍寶石水晶玻璃表殼，限量10只...
RICHARD MILLE 53-02陀飛輪水晶，藍寶石水晶玻璃表殼，限量10只。（圖：RICHARD MILLE提供）

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