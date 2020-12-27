生活／高中童軍賣聖誕花環 全家總動員

聖誕花環掛在門上。

我家有個高中生，每天孩子的學校都有郵件，大多數關於疫情 ，學區 裡有確診的病例，就馬上有郵件來報告。保持資訊透明是好的；如果一天收到好幾個確診的郵件，作為家長，我的心裡就沉甸甸的。

儘管英文不夠好，我還是睜大眼，耐心讀每封郵件，漸漸發現孩子所在的高中，比起學區裡其他學校，發病人數算少的，我們在Yellow Zone，心裡感到一絲絲安慰，鼓勵孩子堅持到校上課，堅持正常地課外活動。當然我也每天叮囑孩子戴口罩、洗手，消毒防護到位，不可大意。

高中生參加童子軍，往年11月開始，在商店門口擺攤，賣爆米花，賣聖誕花環，目的是為下年童子軍活動募款。每次周末去擺攤，高中生都特別積極跟進出商店的顧客招攬生意，半天總能賣得好幾百元。有一次大家齊發力，甚至賣到花環脫銷，家長們不得不馬上去提貨，補充貨源，童子軍們都樂得合不攏嘴，我們也驚訝孩子們真能幹。

今年因疫情保持社交距離，童子軍們不能去擺攤，改為在網上賣聖誕花環。價錢跟往年一樣，哪怕買一個，也由家長幫忙免費送到買家門口。電子平台付費，最大限度避免人和人接觸，保證安全。儘管條件很優惠，因為社交圈子有限，銷售業績很不理想，高中生有點犯愁。

猛下訂 朋友圈超給力

有一天，我跟鄰居提起來，聰明的她建議我發到社區的朋友圈試試。高中生自然樂意，非常積極地編輯一個廣告，說明是為童子軍募款，賣聖誕花環，還配上漂亮圖片，用媽媽的手機 發送。

廣告發出去以後，熱心人真多，白天我舉著手機不停地回答各種問題，也有內行的鄰居，完全瞭解童子軍的這種活動，直接下訂單支援，更有熱情的朋友，把廣告發給他們的朋友圈，這下子我成了大忙人。

高中生放學後，看到媽媽接到好多訂單，高興得直蹦高，用力擁抱媽媽，稍帶不安地提醒：媽媽你每個都要送貨，接這麼多單，你不怕累嗎？一年一次，媽媽不怕！但是媽媽好胡塗，還沒問人家要地址呢！

訂單都是手機裡的資訊碎片，資訊中間還有穿插，把人名、訂單、收費，位址一一對應上，有的付現金，有的銀行轉帳，有的買花環，又給童子軍捐款，把所有資訊標注好，我整理出一個草稿，高中生核對，做成表格，提交給童子軍的領導，然後統一採購。

中間又增加幾次訂單，幾次更新提交，高中生和我拿出時間做核對，確保準確。

為了童子軍，真是八仙過海各顯神通，有兩個童子軍的爸爸，開著他們的大van，把幾百個花環一次拉回來，通知我們可以去提貨啦。

11月下旬，紐約天氣好極了，高中生一放學，我們商量著去提貨，趁著感恩節放假，送貨到家。新鮮松枝編的花環，拿起來扎手，幸好叔叔們都有經驗，借給高中生一副手套，他一五一十地數好，搬到車裡，我們把後面一排座位放倒，裝了滿滿一車。接下來，媽媽開車，高中生輸入位址，把第一批離家最近的送到買家手裡，忙到天黑回家，高中生說一點也不覺得累，他來做晚飯。

第二天一早，颳風下雨，氣溫驟降，高中生負責通知買家要下午送貨，他們都理解，連聲說不急，也有人說順路來取，免我跑一趟，真是好暖心。下午我們順著長島一路往東跑，把大部分都送到了。

送完貨 滿車新鮮松香味

感恩節這天，我們知道這是西方的團圓節，家家戶戶都不出門，在家烤火雞，吃大餐，索性連預約也免了，趁著天氣好，出門把最後幾單送去，順帶真誠地問候一聲：Happy Thanksgiving！圓滿完成任務，打道回府，高中生忙完，才發現車裡空了，但滿是新鮮的松香味。我們倆猜那些購買花環的朋友，此時家裡一定充滿這好聞的味道。

童子軍們這一年真不簡單。疫情開始時，口罩緊缺，大家動手做口罩，材料、畫圖、裁剪、縫紉、打包、分發，具體的事童子軍一條龍地辦，做好口罩全部都送給了無家可歸的人。

8月份，童子軍跑了50家飯館發傳單，最後有一家同意合作。童子軍負責推銷和快遞，促進飯館恢復生意，飯館拿出一定利潤奉獻童子軍。雙贏的點子是他們自己想出來，又通過努力實現的！

9月份童子軍恢復遠足露營，高中生背包裡除了增加口罩和消毒水，他肩上更有一份責任，保護自己，帶領隊友。高中生已經開始幫助訓練新來的小童軍，教給他們野外生存的本領。

12月初接到通知，由於這次聖誕花環義賣大獲成功，各獎勵一枚小獎章，可以縫在童子軍制服的胸前，表彰他們在疫情勇敢的作為。高中生特別告訴媽媽此事，分享這份榮譽。

最多的一天，全美有20萬新冠肺炎確診，疫情轟轟烈烈反撲，但我們好像在暴風的風眼裡，任憑外面天翻地覆，裡面一片寧靜。這份寧靜來自這正能量滿滿的童子軍，越是困難，越是果敢，越是危險，越是堅毅，學習在逆境中，活出社會責任感。正如前美國總統所言：

「生和死是同一偉大事業的兩面。凡是把個人安全放在第一位的人永遠不能身體力行地做出真正有價值的事業。」————西奧多．羅斯福

未來有一天，如果高中生的孩子問：爸爸你在2020年新冠病毒疫情中都做了什麼？相信他可以小吹牛一回。