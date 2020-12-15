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真力時玩翻總部！塗鴉藝術煥新聯合國世界歷史文化遺址

記者孫曼／綜合報導
藝術家Felipe Pantone將真力時表廠化作巨型裝置藝術。（圖：真力時提供）
藝術家Felipe Pantone將真力時表廠化作巨型裝置藝術。（圖：真力時提供）

創立於1865年的瑞士製表品牌真力時（Zenith），歷史悠久，位於勒洛克勒（Le Locle）總部製表工廠，還被列入聯合國教科文組織世界歷史文化遺址（UNESCO World Heritage Site）。不過今年歲末若來到此地，看到的可能不是古老歷史而是一幢絢爛繽紛的建築物外牆 – 這是真力時首度與阿根廷裔西班牙當代藝術家Felipe Pantone的合作成果。

來源：聯合影音網

出身街頭、以塗鴉藝術聞名的Felipe Pantone生長於數位科技主導的年代，在世界逐漸虛擬化的年代，他反其道而行，把設計元素帶到現實世界。他主場以現代、非傳統的手法表達其意念，摒棄學術理論及現行的藝術理論，無拘無束地 演繹他獨特理念。他的作品變化萬千，由繪畫到具互動性的動態藝術裝置，涵蓋多個主題，辨識度高，不時引起熱議，讓藝術愛好者及鍾情破格設計的人士趨之若鶩。

Pantone將真力時表廠主建築上的防水帆布作為揮灑創意的畫布，以自己獨特風格設計出覆蓋整座大樓外牆的巨幅作品，結合令人目眩神馳的繽紛色譜與數位科技結合，也象徵著當代藝術和歷史製表廠破天荒的大膽交流。

藝術家Felipe Pantone創作過程。（圖：真力時提供）
藝術家Felipe Pantone創作過程。（圖：真力時提供）
藝術家Felipe Pantone創作過程。（圖：真力時提供）
藝術家Felipe Pantone創作過程。（圖：真力時提供）
藝術家Felipe Pantone創作過程。（圖：真力時提供）
藝術家Felipe Pantone創作過程。（圖：真力時提供）

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