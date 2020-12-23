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「濕敷」化妝水怎麼挑？3項指標不踩雷

文／記者劉小川
不是什麼樣的化妝水濕敷對肌膚都好。（pakutaso）
不是什麼樣的化妝水濕敷對肌膚都好。（pakutaso）

喜愛保養的女孩們都知道，對肌膚有利，又能使膚質透亮的方式，不外乎就是「加強保濕」。很多人不用面膜敷臉時，會用化妝水濕敷，但並不是所有的化妝水都適合濕敷，選擇時該如何避開「地雷」？有以下三項指標。

想要好氣色，就要讓肌膚喝飽水。（pakutaso）
想要好氣色，就要讓肌膚喝飽水。（pakutaso）

1.質地黏稠

質地較滋潤濃稠的化妝水，通常富含玻尿酸、油脂，這樣的化妝水不建議在炎熱天氣時使用，也不建議拿來濕敷，因為黏稠質地可能會停留在臉上的時間比較長。依照天氣的變化，更換不同化妝水，才能讓肌膚適時補充足夠水分。

2.含酒精

許多喜愛保養的人，對於含有酒精成分就會排斥，感覺用了會出現敏感、紅腫，然而酒精是保養品中，廣泛被使用的原料之一。酒精可以是好的溶劑、幫助滲透讓肌膚更好吸收、防腐等。

不用太過擔心含有酒精成分的保養品，因為都是在政府核可量下使用，而且酒精能幫助帶走臉部過多的油脂、消炎殺菌、控油等，但若真的對酒精過敏的人，則千萬不要輕易嘗試，特別是乾性肌膚的人。

太過黏稠的化妝水選對季節用很重要。（pakutaso）
太過黏稠的化妝水選對季節用很重要。（pakutaso）

3.含水楊酸

水楊酸放在化妝水中，主要功效為「疏通毛孔中的髒污」，但各品牌化妝水的水楊酸濃度不同，購買時要多注意。過高的水楊酸含量，對肌膚來說，也許會有過度刺激的可能，嚴重恐出現泛紅，尤其肌膚敏感的人，請直接略過添加水楊酸類的保養品。

什麼樣的化妝水適合濕敷？（pakutaso）
什麼樣的化妝水適合濕敷？（pakutaso）

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