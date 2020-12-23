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每天化妝傷皮膚？皮膚科醫師4建議 養出雞蛋肌

文／記者劉小川
想要肌膚好，就要慎選化妝品，挑選適合自己肌膚的產品。（pexels）
想要肌膚好，就要慎選化妝品，挑選適合自己肌膚的產品。（pexels）

很多人都以為，化妝可能會導致肌膚出現暗沉、痘痘、膚色不均勻等問題，但為何有些人即使每天都「全妝」出門，仍能保持光滑細緻的肌膚？皮膚科醫師有四項建議。

出外的防曬非常重要。（pexels）
出外的防曬非常重要。（pexels）

1.確實卸妝

想要好肌膚，出門在外必須做好防護，防曬乳便是肌膚的基本保護必備；即便每天只是擦有修飾膚色功能的防曬產品、眼影、口紅……這樣的淡妝也是一定要卸妝的。

2.慎選化妝品

選擇化妝品前，要先知道自己的膚質、了解化妝品成分，再挑出適合自己的，若是為了省錢而亂買亂塗，可能會導致臉部愈來愈多瑕疵。

購買化妝品，盡量挑選不刺激皮膚的的成分，如有色素、香料、敏感性原料等要避開。評估過自己的膚質後，挑選質地也非常的重要，油性肌膚要挑選保水度較高的產品；乾性肌膚挑選含油成分較高使用，才不會導致浪費錢又傷害了肌膚。

含重金屬成分的化妝品也要小心，不但會被皮膚吸收，還會留在身體內，長年累月下來可能引起中毒反應。光敏性的產品在白天使用時，記得物理性防曬要做足。

妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（pexels）
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（pexels）

3.化妝前先打底

許多女生為求快、求方便，化妝前都沒有打底，不但讓肌膚變得更差，妝容看起來也特別蒼白。妝前打底的原因，是因為隔離霜內含有一些非油性和高脂溶性的成分，有助於彩妝的延展跟附著能力，想要一整天不脫妝、肌膚毛孔不卡髒，就不要省去這步驟。

刷具清潔不完全，可能是爛臉的最大元兇。（pexels）
刷具清潔不完全，可能是爛臉的最大元兇。（pexels）

4.化妝用具洗好洗滿

化妝刷具若沒有定期清潔，每次使用在肌膚上，成千上萬的細菌都在跟著舞動。美妝蛋也必須定期更換，雖然外表看不出髒污或有定期清潔，但內芯沒有乾透，導致發霉，臉上會冒出愈來愈多痘痘。

天使

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