種棗賣棗 說不完的棗故事

成熟的棗子掛在枝頭。

11月中旬摘了樹上最後一粒棗子，撿起樹下的乾棗，風吹著棗樹的葉子，在空中像花蝴蝶一樣飛舞，再款款落地，2020年的棗季節就像抓不住的陽光一樣，從手指縫溜走了。想起剛開始的瘋狂與忙碌，到今天的悄然無聲，值得記錄下來的好多好多，深深地感覺到這棗文化真正的是滲透大江南北，貫穿中西。這哪裡是賣棗呢，是賣文化啊！

北方種棗的人喜歡吃，南方不種棗的人也愛吃，白人來買，墨西哥人來買，黑人也來買棗。鮮棗當水果，乾棗煲湯、煮粥、泡桑葉茶、當零食，棗泥吃法多樣，樣樣都令人喜愛。幾乎每個來摘棗買棗的人都能說得出：「日吃三棗，長生不老。」韓國人更說：「種棗的人家，女兒不愁嫁。」因為常吃棗子，臉色紅撲撲，人見人愛。

棗子補血，鮮棗維生素C的含量是蘋果的60倍，檸檬的10倍，彌猴桃的4倍（谷歌得知），比吃保健品好多了。更有一些客人回饋，他們喝牛奶 會拉肚子，但是用棗泥加入牛奶一起喝，就不會拉肚子了，骨質疏鬆正愁無法喝牛奶，跟棗泥一起喝一舉兩得。

今年從8月17日開始，零零星星有一些棗子成熟，但是不成氣候，所以就把它郵寄給去年培養起來的棗迷了。到9月2日晚上11點55分，忙了一天才有時間坐下來，覺得越來越多的棗子熟了，要開放接大家的訂單才對，於是在網頁和朋友圈發布資訊，同時在微信 群裡把我們四個早熟晚熟的品種一起接龍。

買棗訂單大排長龍

本以為這裡的夜晚靜悄悄，也許開放接訂單要好一陣子才起漣漪。沒想到，手機 馬上響個不停，30分鐘內就接了很多訂單，我既興奮又疲倦，夜深了，眼皮打架，不再在微信上回答大家問題，洗洗睡了。早上7點醒來，打開手機一看，發現凌晨三、四點鐘都有人在接龍下單，幾個小時就接了幾千磅的訂單。我們的棗園很小很新，棗樹也還未成年，看著這麼多的訂單，有點不堪重負的感覺，於是馬上停止接龍，在網頁和朋友圈裡都宣布不接訂單了。

今年因為新冠病毒，不敢雇工人，一切都只能我們夫妻兩個人幹，本來已經超忙，未料到的事情卻接踵而來。棗子剛開始熟的時候，螞蟻成群結隊爬上樹來吃「自助餐」，而且只找成熟的好棗吃，尤其是「sugar cane」這個品種，每一粒成熟的棗子都被螞蟻把裡頭吃空，紅紅的棗外殼像一個個紅燈籠掛在樹上，顆粒無收。

先生發現螞蟻上樹，橫掃棗林，大吃一驚，由於不懂螞蟻的習性，趕緊上網學習，原來有學者研究觀察，螞蟻每12個小時才休息8分鐘，忙忙碌碌，萬眾一心，好像除了找食物就不幹其它的事情了，食物越多，它的王國就越大；這還有完沒完啊？

螞蟻上樹 聰明阻斷

由於我們是有機棗園，不能噴藥，必須要找到有效的方法。先生趴在地上看著螞蟻成群結隊沿著樹幹上上下下，心想若能阻斷蟻路，則棗子可保，於是先把樹周圍的野草拔乾淨，把垂到地面的枝條用繩子拉起來，拉不起來的枝條就狠心砍掉，哪怕上面結滿果子。

設下障礙，阻止螞蟻上樹。

螞蟻搶先把熟透的棗子吃空，成了「紅燈籠」。

我很心疼，先生說這是斷臂求生，接著用刀將接近地面的樹幹的老樹皮刮掉，那些老樹皮凹凹凸凸，刮掉後樹幹平滑光順，再用膠帶纏上，用電工膠布固定，然後在最外層塗上黏糊糊的黃油狀黏著劑。螞蟻看到黏黏的東西，到處打轉，不敢往前衝，蟻路就這樣被阻斷了。先生接著觀察幾天，發現留樹上的螞蟻無法下地，與老巢失去聯繫，似乎得了焦慮症，終日四處狂奔，尋找出路，吃棗的興趣小了很多。看到初戰告捷，先生舒了一口氣。

一天晚上我和先生用發電機打著電燈趕摘棗子，我的手臂上爬著好多的螞蟻，很奇怪的問先生，為什麼還有這麼多螞蟻？先生用手機仔細的照著地下，終於發現有根細細長長的草歪歪斜斜地靠在樹幹上，聰明的螞蟻發現了這個天梯，歡樂地沿著它跑上跑下，看著密密麻麻的螞蟻在這個細小的天梯上爬上爬下，真是好恐怖。

先生不敢掉以輕心，每天巡視棗園，漸漸發現塗了黏著劑的膠帶開始布滿螞蟻的屍體，饑餓的螞蟻奮不顧身想越過黏的地方，結果一衝上去就動彈不了，但是他們的身體給後續的螞蟻鋪了路，螞蟻前仆後繼，踏著同伴的的屍體，向甜蜜的棗子撲來，先生看著遍布螞蟻屍體的膠布，頭皮發麻，只好再在上面塗一層新鮮的黏著劑。一天，先生忽然很虔誠地說：「我對螞蟻充滿敬意！」

螞蟻上樹把棗子吃空，掛在枝頭像一串串「紅燈籠」。

我們剛開始差不多因為螞蟻的事情，要對sugar cane放棄了，先生把棗子從螞蟻的口中奪回來後，sugar cane這個品種為我們貢獻了很多磅鮮美的棗子。

不同品種 不同風味

Honey jar這個品種果子很小，細皮嫩肉，多水脆甜，用廣東話來說是「細細粒，好好食」。不同的成熟時期，有不同的風味，完全成熟到有點皺皮的時候，有焦糖味道（有人說是醉棗的味道），大家都好喜歡。今年在它大批量成熟的時候，氣溫一連好多天都是113℉，整個成熟過程氣溫都在100℉以上。113℉那些天，成熟的棗子被烤糊了，80%都皺皮了，看著都心疼，只能曬乾棗了。很多客人訂了honey jar，無法交貨，只好跟大家解釋，請求原諒。

五桶honey jar只有一桶不縐皮。

Shanxi Li這個品種，大的棗子像小蘋果一樣大，今年摘到有一隻68克那麼大的Shanxi Li。可是Shanxi Li有大小姐脾氣，天氣涼的時候，冰清玉潔，清甜酥脆，口味細膩，入口即化，是棗中的極品；當氣溫在90℉以上，剛要熟就皺皮，90℉是臨界溫度，這個溫度以下是大小姐，這個溫度以上是老太太，一臉皺皮。

今年9月、10月都好熱，很多天都連續維持在100℉以上，結果摘下來的都是皺皮的棗子，一臉的滄桑，我天天都在推銷皺皮棗，非常不好意思，很想買個顯微鏡來觀察皺皮Shanxi Li的細胞組織與不皺皮的棗子有什麼不同，能夠找到防止皺皮的方法就好了。

Shanxi Li棗子個頭大，掛在樹上像小蘋果似的。

幸好Shanxi Li的皺皮棗非常適合做棗泥，很多人都愛吃，本來已經下定決心明年要把它嫁接成其它的品種了，可是後來買棗泥的人越來越多，不得不把一部分存糧也拿出來了（我夫妻倆365天都吃牛奶棗泥當早餐，食之如飴，美味健康），覺得把Shanxi Li留下來，給客人多種選擇可能會更好。

絞盡腦汁 提高坐果率

GA866是很多人的摯愛，它是在加州Chico這個地方培育出來的美國本地紅棗品種，掛在樹上像一個個小芒果，很喜人。它是我們種的四個品種中最甜的棗，又脆又甜。我們種有不少GA866，今年初夏開花時，那淡淡的棗花香芬芳四溢，讓我們對它寄予厚望，可是最後結果不多，使我們有一種淡淡的失望。

GA866是美國培育的品種。

聽不少人說GA866這個品種產量低，不穩定，去年在花期的時候，每天傍晚時分都給棗樹噴水霧來提高坐果率。結果去年GA866的產量令人滿意，今年先生覺得夜晚的濕度不低，花期就沒有噴水霧了，沒想到GA866今年的坐果率就低了很多，到底是不是沒有噴霧的原因，先生對此也是無解。

另外，GA866需要異花授粉來提高產量，當年種的時候沒有知識，隨心所欲的就把它種在上風；Shanxi Li高產，反而種在GA866的下風，難道我們還要用大風扇來把Shanxi Li的花粉逆向為GA866授粉？不管如何，我們明年不能掉以輕心了，引進蜜蜂來幫助授粉，花期在傍晚噴水霧，保證一定的空氣濕度，提高坐果率，耕耘不能偷懶。

訂單一下子接了這麼多，我和先生起早摸黑的摘棗出貨，或郵寄或等顧客來這裡拿，忙的不亦樂乎，沒想到很快就出問題了。我們是用郵局的「優先投遞」（priority mail）郵寄棗子，郵局聲稱全美各地最遲三天到達，結果客戶反映有些5天、6天甚至8天才到，同一批貨分幾箱同時寄出給同一個收件人，有的箱子三天就到了，有的箱子八天才到。這些嬌嫩的寶貝大熱天在箱子裡悶著捂著這麼多天，有些都壞了。

美國郵局出問題了，不知道是不是跟新冠疫情和大選有關。為了避免周末耽擱，每周只能周一周二寄外州，周三寄加州了。那其它日子摘的棗怎麼辦？我當機立斷，每周日一二三關門摘棗處理訂單，周四五六棗園開放U-pick，讓客戶來一個全新的體驗。

開放棗園 客人自己摘

今年每個來U-pick的顧客素質都非常高，守規守矩，有秩有序，也很尊重我們的辛勤勞動，整個過程都很平順，真是好感謝！好多客人喜歡來到棗園體會自然，品嘗親手摘下的棗子。開放U-pick各取所需，有人摘紅的有人喜歡綠的，還有一個人來到我面前，從口袋裡掏出一粒小小的棗子，問我是什麼棗，我告訴她是酸棗，她說她就是喜歡吃這種棗。天哪，我們明年一定要全面開放U-pick，讓大家摘自己喜歡的棗，而不是按我們所謂的高標準來摘100分的棗。

有不少人email、text、Line、微信私聊和群聊，打電話向我訂棗或者約U-pick時間，有時候同時會有幾個人通過不同的聯繫方式找我要棗子，同時要回答幾個人的請求，壓力真是好大。

「姐啊，我的棗吃完了，一天都不能沒有棗啊，趕緊寄一批棗過來。」「姐啊，我媽12月就要回國了，綠卡也不要了，就想吃妳的棗，快快寄過來吧！」「姐，我的朋友得癌症，就喜歡吃妳的GA866，妳給我一些吧，明年不知道她還在不在了。」「我兒子和女兒感恩節要回來，寄些棗子過來給他們嘗嘗吧！」「我爸爸媽媽中秋節不開心，妳趕快幫我寄些棗子給他們吧，求求妳了！」「我先生不吃水果，就喜歡吃妳的棗。」「還能去摘棗嗎？在朋友家吃了，太好吃了，感覺回國吃冬棗了，讓我想家了。」

開放農場供顧客自己採摘。

好傢伙，所有人的問題都變成我的問題了，當時如果沒有棗，我就會老老實實地說沒有，如果有可能，都會盡力安排，因為叫一聲「姐啊」就會觸動到我內心最柔軟的地方，不忍心拒絕，但也難免顧此失彼，還有些也叫姐的人的訂單和約U-pick時間，由於當時沒有棗或者已經約滿了，就沒有寫下來，忘記了，真對不起。

大受歡迎 供不應求

在尾聲的時候，有人來拿60磅Shanxi Li，還說要看看我們棗園，我帶她去了，看到柔和的陽光下兩顆並排掛在棗吊上的Shanxi Li，在微風中盪鞦韆，非常誘人，她開心地把它們摘下來，「好吃，我能不能多摘些？」我說：「不行！」她求我：「兩、三磅都不行？」我說：「不行，我已經給你60磅了，這些要留著今天約好來U-pick的人摘的。」「現在是尾聲了，樹上沒多少了，我一定要狠心才行。」我自言自語。 「這些都是別人的，我沒有了。」她還在爭取，「這是你的問題，不是我的問題。」我忽然發現這麼有智慧的回答來得太晚了，明年要用一鍵接龍，不接受私聊、電話的訂單，這樣對大家都透明公平，我也不會覺得壓力那麼大了。

同一天下午3點鐘，有一對住在舊金山的夫婦兩個禮拜前就約好來摘棗，他們在摘棗的時候，我心裡覺得很不安，怕他們跑那麼遠來卻沒得摘會很失望，就趕快去菜地裡摘了一個砍瓜（葫蘆科南瓜，屬於中國南瓜的一個變種），放在秤的旁邊，準備送給他們，不要讓他們覺得太失望。沒想到他們摘了幾十磅棗，好開心，說比預期的好。我的砍瓜已經摘下來了，就送給他們，也不告訴他們我原本的念頭了，只是問他們是哪裡人，叫他們把砍瓜刨絲煎餅吃，因為他們說是北方人。

「我下午收到棗子了，太好吃了，又甜又脆，比我們自己種的還好，這些吃完後我還要再和你們訂購，謝謝！」「你們的Shanxi Li真是人間美味啊！也從來沒有見過如此大又漂亮的jujube，我們自己種的真是相形失色。」「GA棗子今天下午已經收到，很甜很脆，我們沒有吃過這個品種，又長見識了！今年真是好高興，從世界周刊認識了你們的棗園，可以大飽口福，謝謝您！」

大家都說我們的棗子好吃，我們也不知道為什麼。原來以為是因為我們等棗子熟了才摘就好吃，後來發現很多人來摘綠的，說綠的也很好吃，難道是因為有機種植和放了很厚的木屑的原因？真的想搞清楚我們的棗子裡有一種什麼特殊物質，使到大家這麼喜歡。

這一個大棗有68克重。（圖皆為作者提供）

今年我們經歷了太多太多：疫情、郵局不可靠、天氣異常，在113℉最熱的時候還要沐浴在山火的煙氣和煙塵中摘棗，狂風把不少棗子吹到地上，微信要下架的困擾等等，最後我們還是平安地走到今天，我的心中充滿感激！期待2021年一切平安，歲月靜好，與大家一起再續關於我們農場的棗故事。