一家之「煮」好質感 打造開放式廚房3秘訣

中島吧台加高20公分，能讓廚房的機能性與空間利用更靈活。（取材自pexels）

廚房對許多家庭而言都非常重要，不但是美食饗宴的核心，也是家人歡聚的場所。廚房的裝修是許多人在購買房子最關注的，目前主流是較簡潔、單純色彩線條、強迫症感的開放式廚房設計，也是現在大多日本 廚房的主要規畫方式。

日本人的廚房多以開放式為主，主要是因為日本料理相較於中式料理，少了油煙，做法也簡單，只要加上烤箱、麵包機等就能夠輕鬆料理。漸漸的許多人也朝向開放式廚房的設計，除讓空間感更寬廣舒適，主要也考慮到廚房的通風、採光等，以下三個日式廚房特色供大家參考。

開放式廚房能在空間感更流暢、通風、採光好。（取材自pexels）

秘訣1：要有合理的布局

中島與櫥櫃的設計，是日本人非常喜愛的廚房規畫。有了中島吧台，廚房可以多一些收納空間，使用廚房也能不手忙腳亂。此外，如果將中島吧台加高20公分，不只能當西式餐桌、吧台，也是一個居家聚會的好空間。

用簡單色塊呈現出居家開放式廚房的品味，收納就是最大的開放式廚房精神。（取材自pexels）

秘訣2：配色柔和、舒心

許多日本人在裝修上，喜歡單純及簡單的色調搭配，如米色、白色、灰色等純度低的配色，簡單耐看。但如果你考慮不方便清潔的話，依然可以搭配著這樣的簡單配色，但素材上就要細心地挑選，才不會導致藏污納垢。

秘訣3：好的收納空間

開放式廚房，對於廚房的整潔度是有要求的，在收納的方面必須做得乾淨利落。日本人在廚房儲物方面有著基本原則，歸納「常用到」、「不常用到」，來決定收納的位置及收納位置的高度。根據品項的使用頻率來收納，才是真正收納的重要核心。