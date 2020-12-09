我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

加州陽性率若不降 區域性居家令恐延長至9周

一家之「煮」好質感 打造開放式廚房3秘訣

記者劉小川
中島吧台加高20公分，能讓廚房的機能性與空間利用更靈活。（取材自pexels）
中島吧台加高20公分，能讓廚房的機能性與空間利用更靈活。（取材自pexels）

廚房對許多家庭而言都非常重要，不但是美食饗宴的核心，也是家人歡聚的場所。廚房的裝修是許多人在購買房子最關注的，目前主流是較簡潔、單純色彩線條、強迫症感的開放式廚房設計，也是現在大多日本廚房的主要規畫方式。

日本人的廚房多以開放式為主，主要是因為日本料理相較於中式料理，少了油煙，做法也簡單，只要加上烤箱、麵包機等就能夠輕鬆料理。漸漸的許多人也朝向開放式廚房的設計，除讓空間感更寬廣舒適，主要也考慮到廚房的通風、採光等，以下三個日式廚房特色供大家參考。

開放式廚房能在空間感更流暢、通風、採光好。（取材自pexels）
開放式廚房能在空間感更流暢、通風、採光好。（取材自pexels）

秘訣1：要有合理的布局

中島與櫥櫃的設計，是日本人非常喜愛的廚房規畫。有了中島吧台，廚房可以多一些收納空間，使用廚房也能不手忙腳亂。此外，如果將中島吧台加高20公分，不只能當西式餐桌、吧台，也是一個居家聚會的好空間。

用簡單色塊呈現出居家開放式廚房的品味，收納就是最大的開放式廚房精神。（取材自pe...
用簡單色塊呈現出居家開放式廚房的品味，收納就是最大的開放式廚房精神。（取材自pexels）

秘訣2：配色柔和、舒心

許多日本人在裝修上，喜歡單純及簡單的色調搭配，如米色、白色、灰色等純度低的配色，簡單耐看。但如果你考慮不方便清潔的話，依然可以搭配著這樣的簡單配色，但素材上就要細心地挑選，才不會導致藏污納垢。

秘訣3：好的收納空間

開放式廚房，對於廚房的整潔度是有要求的，在收納的方面必須做得乾淨利落。日本人在廚房儲物方面有著基本原則，歸納「常用到」、「不常用到」，來決定收納的位置及收納位置的高度。根據品項的使用頻率來收納，才是真正收納的重要核心。

收納原則將常用、不常用的方式歸納位置。（取材自pexels）
收納原則將常用、不常用的方式歸納位置。（取材自pexels）

日本

上一則

合影古老地標！劍橋大學「美臀大賽」歷史系女大生封后

下一則

12月9日星座運勢 巨蟹有偏財運 摩羯幹勁十足

延伸閱讀

日本Nike廣告描寫種族歧視惹議 網友發起抵制

日本Nike廣告描寫種族歧視惹議 網友發起抵制
心好累！日本10月自殺人數 超越新冠肺炎死亡總人數

心好累！日本10月自殺人數 超越新冠肺炎死亡總人數
銀杏紅楓正美 疫情擋不住日本人遊賞決心

銀杏紅楓正美 疫情擋不住日本人遊賞決心
日本人最愛「開放式廚房」！掌握3訣竅 煮菜更有質感

日本人最愛「開放式廚房」！掌握3訣竅 煮菜更有質感

熱門新聞

紐約上州市中心上空2日神秘白光閃爍，並傳來巨響，疑似是流星劃過大氣所致。取材自推特

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

2020-12-03 06:08
南韓38歲網紅「波仔」喜娶65歲妻子，但直到洞房夜才驚覺妻子早已73歲。(擷自YouTube頻道《다정한부부 a loving couple》)

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

2020-12-02 03:25
YouTuber屢屢被鄰居叫床聲吵醒，按鈴警告後對方卻仍持續喊叫。(取材自Youtube)

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

2020-12-05 02:31
原PO男友帶她到麥當勞享用松露大餐，卻因貼心舉動令她感動。取材自Dcard

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

2020-12-06 03:35
美國2018年一架F-18戰機在大西洋上空遇到「不明空中現象」（右），雖與GPS大氣偵測探空儀有些相似，但明顯缺乏GPS接收器。畫面翻攝：The Debrief

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

2020-12-04 06:14
台南市立安南醫院副院長許秉毅等人整理目前領先的3大新冠肺炎疫苗優缺點。圖／許秉毅提供

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

2020-12-02 05:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕

未來的國防部長？奧斯丁是誰？拜登陣前換將 外界錯愕
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點