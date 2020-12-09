玻璃杯當「家飾」 增添生活情趣

手工玻璃杯、壺在擺設力求空間簡潔、素雅，較能呈現玻璃杯、壺的美感。（記者趙容萱／攝影）

隨著生活美學提升，很多人家裡不乏手工玻璃杯、玻璃壺、葡萄酒醒酒器等，除實用外，通透、具曲線美的外觀，也能當做擺設，無論插花或什麼都不放，都很賞心悅目，具有美化空間魔力。

林小姐是一個葡萄酒迷，平時最大嗜好是與三五好友相約喝葡萄酒、大談葡萄酒經，夫妻倆也會睡前看心情喝一點酒，像喝法國紅葡萄酒，舉凡麗絲玲（Riesling）、黑皮諾（Pinot Noir）、希哈（Syrah）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）等不同葡萄品種釀的葡萄酒，用的杯型也不同。

林小姐指出，醒酒器也大不同，像寬口醒酒器，外型曲線真的很美，平時她也會拿來當水瓶使用，她通常不會拿來插花，因為直接放在桌子上，不但像是工藝品般展現美感，也顯示出房子主人的品味與個性。

夏馬城市生活總經理陳孟吟建議，手工玻璃杯、玻璃壺、葡萄酒醒酒器等，除了實用以外，也能當做擺設，增加生活情趣，在居家擺設上力求空間簡潔、素雅，較能呈現手工玻璃杯、壺的工藝之美；除了放置在櫃子內、桌子上，也可以拿木質隔熱墊或拖盤墊著，展現不同美感。

陳孟吟說，若要放置在洗碗機內清洗或烘乾，請先擺放固定好，原則上以選用專用於玻璃清洗的海棉手洗，洗好的器具如常擺放陰乾，還有在拿取、擺放時宜小心為宜，避免倒下受損。