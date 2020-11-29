線上下單超方便...南加瘋團購 宅家也能吃美食

套餐。

南加 州美食當前，以前我們每周均會出外用餐大快朵頤，現在由於疫情 影響，州長規定南加州 的餐館只准外賣，不能讓顧客入內用餐，許多餐廳生意一落千丈；若是繼續墨守成規，只用電話接外賣的話，不但費力費時，也容易出錯，可能撐不了多久就出現關門倒閉的危機。

但是危機也是轉機，我們這兒有家頗有名氣的廣式飮茶餐廳，以前周末要去哪兒吃飯，必然大排長龍，可是在疫情下不能在餐廳堂食，生意驟然大減，但是他們馬上靈活應變，除了現場和電話接訂單外，另外開啟網路和手機App訂餐，不但網上菜單的點心圖樣賞心悅目，價目清楚，下單亦方便快捷。客人在網上先付清費用，再選擇時間去取，不但店家省時省力，客人也覺得方便，所以生意依然不差。

疫情轉機 線上下單好方便

4月時我們開始試訂，當時這家餐廳的生意流程尚不順暢，訂好10點半取，卻未能準時交餐，約拖延5至8分鐘，但顧客也不抱怨，互相包容共體時艱。半年後的現在，下單付費後，按時去取，所訂的餐點已準時擺在櫃枱上。開車15分鐘回家，菜依然是熱的。此時尚能吃到蟹黃燒賣、蝦餃、叉燒包和牛百葉、燒鴨等美食，非常感恩。

疫情下每天宅在家，許多人為三餐大傷腦筋，上有州長封城的政策，不久小民亦有相應的對策，南加的團購猶如雨後春筍，應運而生，真是時勢造英雄。我的鄰居介紹一家餐廳，每周二、四固定在本地兩處供應便當，主菜有排骨、雞腿、松阪牛肉等，再搭配家常菜，下午5點客人再到指定的地點取餐，對於上班族或不想做飯的人來說，十分方便，可惜我才訂了兩次，因為主廚生病而暫停供餐。

互通消息 每天都有新口味

最近我在社區發起了一個Line群組，邀朋友互通消息，如果組員發現有好吃的或好玩的，就馬上通知大家，目前已有15個人加入。團結總是力量大，其中一位組員對團購消息特別靈通，在他的介紹下又加進幾家團購。

這樣一來，這家便當吃膩想換新口味，還有別家做選擇；透過此種途徑發掘出更多的團購，有家團購如果下單35元以上還可送餐到家門口。如今一傳十，十傳百，專送喜瑞多（Cerritos）和賽浦斯（Cypress）附近的團購，已快速成長至十多家，由於選項繁多，讓人看了眼花撩亂目不暇接，竟然多到不知該向何家下單！比起其他吃不到團購的地方，住在華人多的橘縣真是太幸福了。

我們這兒的團購有幾種類型，一種原本就是開店，因為門市生意蕭條，透過團購促銷，讓店家可以維持生計，提供的35元和45元餐，不但滋味佳而且份量足夠四人份。固定賣便當的餐廳主厨病好重新營業，顧客群從150 多人成長至420餘人，另外可單點油飯，打鹵麵或肋骨牛肉麵等，漸漸做出好口碑，每當店家剛公布開單，60個便當約20分鐘就預售完畢，向隅者只好等下次了。

團購付費可透過網上的Paypal, Zelle 和Venmo，如果顧客不會用網路也沒關係，當場收現金。餐廳在截單後會製作名單给訂餐的人而且編上號，客人取貨時報上號碼就可取餐，當然偶爾會有錯失，另外客人有異議或者對食物有建議，透過Line群組發出，商家均會是從善如流改正，賓主皆大歡喜。

另外，想吃中式或美式甜點、台灣香腸、蘿蔔絲餅、肉圓等及各式口味粽子和冷凍山東大水餃，也有開團，但是均有限量，有的是家庭式經營，産量不大，只有眼明手快才能搶訂得到。甚至有的店家早上8點就開始接單，還得設好鬧鐘下單，為了吃頓飯搞得緊張兮兮。