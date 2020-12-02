年過40不用怕 3招甩掉「阿姨味」

年過40不是關卡，而是跳到下個人生更有質感的階段。（取材自pexels）

雖然大家都想一直「保持青春」，但隨著時間的流逝，勢必會面臨到「顯老」，連不少才邁入30歲的女生，都可能面臨這樣的困擾。喜愛化妝打扮、習慣性熬夜，讓自己的氣色日漸變差，若是穿著打扮也不費心思，就會讓人感覺有種「阿姨感」。

40歲不是一個關卡，是更能表現成熟氣質、與過去的自己有所不同的時刻，但我們更應該注重顏值、生活細節，譬如妝容細緻度、穿著彩度等。以下三件小事，可讓「阿姨感」離身。

選擇清爽無過多添加的保養品，讓肌膚好吸收無負擔。（取材自pexels）

一、用天然取代不自然，安撫肌膚

女生進入40歲不想要阿姨態上身，要從愛自己開始。護膚就是愛自己的第一步，首先要避免臉部肌膚毛孔粗大，建議可使用自然、添加物少的保養品，如「純露」。純露的質地清爽、單純，沒有過多複雜的成分，更容易被皮膚吸收。

二、捨棄濃郁香氣，走淡雅路線

氣味會影響別人的觀感。許多女生喜歡噴灑各種繽紛的香味，尤其花香調性，一但駕馭不好，就會讓人觀感不佳，甚至覺得充斥著一身「阿姨油膩感」。選些淡雅的花香而不濃郁，讓人緣倍增，或是帶有淡淡木質調性，出席任何場合，都能讓人注目且重視妳的品味。

捨棄花香改用淡雅清香帶出個人優雅。（取材自pexels）

三、上妝後，再使用吸油面紙吸油

想要沒有阿姨味，臉部的油膩也不能存在。無論幾歲的人，都要養成用吸油面紙的習慣，尤其每天上妝的人。即便屬於乾性肌膚，鼻頭、兩頰還是有出油的可能性，正當要拿起粉補妝前，若不使用吸油面紙，妝感很快就整個糊掉，整體妝容也會變得不服貼。