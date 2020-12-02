我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

參加華人慶生聚會 舊金山市長疑違防疫令惹爭議

怎麼選？怎麼用？櫃姐解密粉餅、粉底液

記者劉小川
粉底液與粉餅在質地上有很大不同。（取材自pexels）
粉底液與粉餅在質地上有很大不同。（取材自pexels）

對愛化妝的女生而言，粉底液與粉餅有什麼區別，或許大家都慢慢搞清楚，但初學者化妝的朋友們，時常會混淆這兩種產品帶來的效果與概念不夠清晰，導致妝感會有差異，到底粉底液、粉餅有什麼不同呢？訪問專業櫃姐後，得到以下答案。

粉餅有分，濕、乾兩種，在使用的程序也有所不同。（取材自pexels）
粉餅有分，濕、乾兩種，在使用的程序也有所不同。（取材自pexels）

何謂粉底液、粉餅？

粉底最初始的用途，是由醫生為傷燙傷患者遮住臉部瑕疵而準備的，因為具有好的遮瑕力及修飾皮膚的效果，也廣受許多女生們喜愛，往後也發展成了一種化妝品上的必要產品如：氣墊粉餅、粉餅、BB霜等。

如何區別粉底液與粉餅？

粉底液與粉餅的質地上就有很大的不同。粉底液通常會使用玻璃瓶裝，質地為流動性高、延展度好，其中內含有油分與水分較多。

粉餅顧名思義就是被壓製過後成「餅狀」，無論是乾粉餅、溼用粉餅，都是差不多的形狀，皆裝在小盒子中。

乾性肌膚、混和性肌膚，想要妝感服貼，選擇粉底液準沒錯。（取材自pexels）
乾性肌膚、混和性肌膚，想要妝感服貼，選擇粉底液準沒錯。（取材自pexels）

使用的膚質區別？

通常粉底液含有較高的水分和油分，適合乾燥肌膚、混和性肌膚的人使用，而若是油性肌膚的人想要用粉底液，通常品牌還會特別跟一般的粉底液區隔開來，也是目前喜愛化妝的人，使用最多的一項商品。

相較粉底液來說，粉餅的含水量與含油量較少，適合在夏天中，被大家拿來當成季節性的化妝品，特別適合油性肌膚拿來當底妝與定妝。但使用粉餅要注意的是，濕的粉餅是用來當底妝，乾粉餅適用來當蜜粉定妝用，多用於補妝、控油。

使用妝感效果的區別？

想要自然清透感的朋友們，就要選擇貼合度更高的粉底液，當然要打造自然肌、奶油肌、裸妝感、日系少女妝感，選擇液態的粉底絕對沒錯。

而粉餅的效果多為高級霧面感，想要有質感、歐美妝感的女生，選擇粉餅絕沒錯。

粉底液與粉餅的使用時機為何？

使用順序為：妝前乳＞隔離霜（防曬）＞粉底液＞蜜粉，是底妝的基本標配，而想要快速又能完成定妝的懶人，只需要隔離霜（防曬）加上粉餅，能減少許多上妝的步驟。

蜜粉通常是用來最後定妝用。（取材自pexels）
蜜粉通常是用來最後定妝用。（取材自pexels）

上一則

17歲少女住過24寄養家庭 終被28歲媽認養 定居肯塔基

下一則

年過40不用怕 3招甩掉「阿姨味」

延伸閱讀

孟子義私下改妝？郭敬明怒罵網紅臉

孟子義私下改妝？郭敬明怒罵網紅臉
每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」
韓團BLACKPINK帶妝抱熊貓 中網民怒：不會養就送回來！

韓團BLACKPINK帶妝抱熊貓 中網民怒：不會養就送回來！
教授挖墳盜29具女童屍 塗滿顏料做成「超詭異人偶」

教授挖墳盜29具女童屍 塗滿顏料做成「超詭異人偶」

熱門新聞

吳綺莉。（取材自微博）

爭成龍家產？小龍女取名「卓越林鳳嬌」？吳綺莉全攤牌

2020-11-27 00:20
英國高中少女Ella Norton（圖上方人物），被認為是「最像艾瑪華森」的人。（取材自Instagram）

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

2020-11-24 02:26
印度一名攝影師近日在托多巴安達里老虎保育區內，驚見一場熊與老虎的「世紀大對決」。Arpit Parekh

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

2020-11-25 05:55
奈及利亞花花公子麥克（Pretty Mike）行事高調，日前帶著6名懷孕的女友出席名人婚禮，反而成為婚禮焦點。(取材自Instagram @prettymikeoflagos)

劈6女全懷孕！花花公子去婚禮炫耀「我要組大家庭」

2020-11-27 02:23
圍觀女子拍到白色霧狀身影在水面上行走。（截自YouTube @Schengen Story News）

詭！菲男為救狗不幸溺斃 圍觀民眾竟拍到「靈魂」浮出

2020-11-26 02:40
泰國南部那空是貪瑪叻府漁民納里斯11月23日在海邊發現幾個看上去有點像石頭的團塊，隨後發現可能是全世界有史以來最大量的「龍涎香」。路透/Newsflare

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

2020-12-01 06:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元