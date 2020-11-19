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香奈兒把妳的BOY∙FRIEND變好玩了！還能換穿斜紋軟呢

記者孫曼／綜合報導
香奈兒BOY∙FRIEND腕表搭載可替換式表帶設計備有多款鱷魚紋圖騰小牛皮表帶可選。（圖：香奈兒提供）
香奈兒BOY∙FRIEND腕表搭載可替換式表帶設計備有多款鱷魚紋圖騰小牛皮表帶可選。（圖：香奈兒提供）

香奈兒的BOY∙FRIEND腕表，自2015年誕生以來，以簡約精緻的線條撼動了傳統女性腕表設計規範。秉持香奈兒女士大膽玩轉男裝的設計精神，BOY∙FRIEND腕表中性的八角形狀令人想起經典而富象徵意義的Première腕表，同時向傳奇的N°5香水瓶蓋及芳登廣場致敬，而結合光面或緞面拋光邊角，設計既現代又不失經典，完美揉合香奈兒女士所鍾愛的元素及符碼。

今年開始，由於能符合香奈兒道德標準（來源履歷與繁殖條件的保證）與品質要求的珍異皮革採購來源越趨複雜，香奈兒承諾停止使用珍異皮革作為表帶材質，同時也透過精彩的工藝，呈獻多款永續且符合道德標準的表帶替代選擇，官方網站也同步推出MY BOY∙FRIEND虛擬搭配功能，可依個人喜好自由創造專屬的BOY∙FRIEND腕表穿戴風格。

香奈兒BOY∙FRIEND腕表搭載可替換式表帶設計備有多款菱格紋圖騰小牛皮表帶可...
香奈兒BOY∙FRIEND腕表搭載可替換式表帶設計備有多款菱格紋圖騰小牛皮表帶可選。（圖：香奈兒提供）

除貴金屬壓印斜紋軟呢圖騰的款式外，可自由拆換表帶的香奈兒BOY∙FRIEND腕表，備有搭配各式材質可以隨心選擇，包括鱷魚紋圖騰小牛皮、菱格紋圖騰小牛皮、斜紋軟呢布料等，及色彩更是從霧黑、古銅、牛仔藍、深藍、紅色及粉紅色…等，繽紛活潑、組合多元，是該時候幫妳的BOY∙FRIEND換上新衫了！

香奈兒BOY·FRIEND 18K BEIGE米色鑲鑽搭配金斜紋軟呢腕表小型款，...
香奈兒BOY·FRIEND 18K BEIGE米色鑲鑽搭配金斜紋軟呢腕表小型款，27.9 x 21.5 x 6.2 毫米。（圖：香奈兒提供）

2020年全新香奈兒BOY·FRIEND精鋼腕表中型款，34.6 x 26.7 ...
2020年全新香奈兒BOY·FRIEND精鋼腕表中型款，34.6 x 26.7 x 7.3毫米。（圖：香奈兒提供）

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