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冬天讓乾燥肌脫屑發癢？保養4招 從卸妝開始

記者劉小川／台北報導
來學學日本女生的補水秘訣。(取材自pexels)
來學學日本女生的補水秘訣。(取材自pexels)

已經過了立冬，近期天氣忽冷忽熱，肌膚開始出現各種煩惱，不僅容易乾澀紅腫，甚至還出現脫皮屑。整天塗保養品，但感覺症狀也沒有舒緩，到底問題出在哪？

面對換季，日本女生特別有經驗，統整她們如何對付寒冷的冬季，學習保養。

一、卸妝要溫柔

日本的保養文化中，日本女生比較愛使用卸妝油，由於卸妝油的清潔能力強、可以乳化並代謝掉臉部多餘髒污，不會造成乾燥肌膚的不適感，更有保濕的感覺。但許多乾燥肌膚的人、或害怕油狀質地的人，會改用卸妝水、卸妝乳取代，這類的卸妝產品，並非不好用或卸除妝感不乾淨，日本女生追求的是對肌膚的溫柔，避免臉部被帶走過多的水分，因而讓肌膚更缺乏水分。

過於乾燥的肌膚臉上容易出現細紋。(取材自pexels)
過於乾燥的肌膚臉上容易出現細紋。(取材自pexels)

二、油敷的護膚之道

許多臉部肌膚乾燥的人，常有一個錯誤的觀念，認為皮膚缺水，就該不停給予水分，然而不停補充水分，皮膚沒有得到相對的好回應，時間一長就開始出現脫皮、脫屑。補水並沒有錯，主要是皮膚角質層，在水合的程度不足時，即使給予再多的水分，吸收程度也會大幅下降，當角質細胞無法有效的吸收水分，就浪費掉保養品。

所以日本女生喜歡在使用補水產品前，先用含有油質的護膚產品，濕潤角質讓後續的補水動作能夠更有效。

三、真正的深層補水

挑選保養品時，要特別用小分子的產品，在補水前也先軟化臉部的角質、並且給制定去角質的周期，讓臉部的肌膚生態，能更正常且穩定的運作，這樣補水才能真正讓肌膚保持水嫩。

除了不斷補充水分之外，油類保養也是避免乾燥的重點核心。(取材自pakutaso)
除了不斷補充水分之外，油類保養也是避免乾燥的重點核心。(取材自pakutaso)

四、強力鎖水不間斷

補水是非常重要的課題，但許多人往往忘了最後一個鎖水的步驟，有時候偷懶只想要擦上精華液，漸漸會發現臉部不論怎麼塗抹，都彷彿水分不夠。日本女孩習慣補水後，立即塗上面霜，讓剛剛補充的水分立即被鎖在肌膚細胞內，但每周會間隔挑幾天，將面霜厚敷，讓水分不只被鎖住，在鎖水面霜上同時也不斷給予水分，舒緩臉部乾燥緊繃感。

日本

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