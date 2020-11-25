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全片幅+高感光 徠卡新相機 革新黑白攝影指標

文／記者黃筱晴
徠卡推出黑白成像全片幅相機Q2 Monochrom。（圖：徠卡相機提供）
徠卡推出黑白成像全片幅相機Q2 Monochrom。（圖：徠卡相機提供）

黑白照片的獨特魅力，令許多專業攝影玩家深深著迷。徠卡相機發表Q系列全新產品Q2 Monochrom相機，配備最新研發的全片幅黑白感光元件、徠卡Summilux 28 mm f/1.7 ASPH.定焦鏡頭、快速且精準的自動對焦功能，以及OLED取景器，不僅延續Q2系列的性能表現，更透過去掉紅色徠卡標識的低調優雅外型設計，以及強大的影像處理能力，革新了黑白攝影的新指標。

專為徠卡Q2 Monochrom相機研發的4730萬畫素全片幅黑白感光元件，能捕捉到細節豐富的靜態圖片和4K影片，f/1.7大光圈、ISO感光度高達100000，鏡頭上的鎖鈕可快速切換手動或自動對焦，不僅能實現優異的成像性能，更讓徠卡Q2 Monochrom相機成為黑白攝影愛好者的最佳裝備。

徠卡Q2 Monochrom相機的配件選擇極為豐富。包括多種色彩的相機保護套、皮...
徠卡Q2 Monochrom相機的配件選擇極為豐富。包括多種色彩的相機保護套、皮質背帶，還有多種設計風格的相機包和手腕帶。（圖：徠卡相機提供）

徠卡Q2 Monochrom的自動對焦系統能在0.15秒內自動精準對焦拍攝對象，並可以每秒10張的速度拍攝4730萬畫素的全解析度圖片。全新的4K解析度黑白視訊模式提供更多創作選擇，可錄製30或24fps、3840x2160畫素的黑白影像，也可拍攝120、60、30或24 fps的Full HD高畫質格式影片。透過內建的Wi-Fi模組與Leica FOTOS應用程式，還可進行遙控拍攝，並且快速分享照片於社群平台上。與徠卡Q2一樣，Q2 Monochrom也具備IP52防塵、防水標準。

除了內在功能強大，徠卡Q2 Monochrom相機配件選擇也極為豐富，包括多種色彩的相機保護套、皮質背帶，也有多種設計風格的相機包和手腕帶。

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