愛上追蜂鳥 來場「相機狩獵」

瞬間抓拍，蜂鳥好像停留空中。

9月的清晨5點半，天未亮，推門出來，撲面的雨打在臉上，讓人一激靈，「哎呦，下雨，拍不到蜂鳥！」轉身回家，突然沒有蜂鳥拍的早晨，娘倆無所適從。中學生著迷拍鳥，本來我是陪榜的兼司機，難道現在我也愛上拍攝蜂鳥了嗎？

蜂鳥盡情吸取花蜜。 享受花蜜。

蜂鳥很不容易拍攝，鳥的體型小，翅膀每秒搧動70次，我試過幾次，拍回來照片都是印象派，模糊一片，看著挺有挫敗感，乾脆好幾天都不拍，去湖邊看天鵝解悶。中學生的照片越拍越好，我欣賞他拍的蜂鳥，那小豆子眼睛晶亮，好像對我說話：你看越是挑戰，中學生越喜歡，你這為娘的卻當逃兵。

其實蜂鳥是我第一個發現的，只不過因為缺乏常識，我還不識鳥。在樹葉間，一個小拇指大小的灰綠蟲，懸停空中，身體中間忽閃著風火輪，好像一周圈都是翅膀，憑著簡單的物理常識，我知道那叫視覺暫留，肯定是只有一對翅膀。看不清頭尾，時而懸停空中，時而翻飛，一條會飛的「蟲」，我形容給朋友聽，他鐵口斷定是蜂鳥。

最小的鳥 食量卻很大

蜂鳥出現，飛近花叢。

朋友告訴我們，蜂鳥是世界上最小的鳥，平均體重20克上下，飛翔時速達100公里，而且代謝速度極快，每天吃的蜜糖是體重的六倍。大部分蜂鳥都生長在南方和加州 ，紐約的蜂鳥極少，我看到蜂鳥是極其幸運的事。

中學生聽後大有興趣，每天帶著相機去那棵樹下等蜂鳥，始終沒等來，朋友傳來好消息，在皇后區凱辛娜公園發現蜂鳥，我們立即前去。

第一天去，目的是踩點，循著水桶花叢找，找了一圈，來到一處溪水邊，朋友眼尖，蜂鳥翩翩飛來，我們還沒調好光圈和速度，白白浪費一次寶貴的拍攝機會，我們先歡呼，轉而跌足嘆息，引來健行的人好奇目光。走在疏密的林中，我們遇到幾個攝影 發燒友，他們每年在夏末初秋拍攝蜂鳥，已經是個中老手，慷慨傳授我們諸多竅門。

獻花引鳥 待主角登場

埋首花中，享受花蜜。

做好功課，第二天一早，直奔凱辛娜公園，天還沒亮，我們先布置場地。蜂鳥最愛水桶花，我們找到水桶花密集的地方，把帶來的鮮花插在竹竿上，再把竹竿插在水桶花叢裡，在鮮花兩英呎的半徑內噴白糖水，攝影行話這叫「獻花」，目的是吸引蜂鳥來。

布置好場地，我們馬上設置相機對焦，接下來等主角出場。心誠則靈吧，天剛光亮，蜂鳥裊裊婷婷地飛來，我們屏息靜氣，怕驚擾到精靈，在鏡頭裡看清蜂鳥的頭尾，真個天賦輕盈，地賜玲瓏，丰翠的羽毛，閃閃發光。長長的針形嘴，插進花蕊裡，懸停，吸食花蜜，四周快門響成一片，我的心跳成戰鼓。蜂鳥倏地飛走，我們直起腰，喘口氣，剛才像一場狙擊戰。中學生馬上回看自己的戰果，有一點小得意，內行的朋友提醒他回家看，每一刻都要盯蜂鳥，因為它神出鬼沒，也許一早只出現一次，也許連續出來很多次，每次機會都不能浪費。

每天拍蜂鳥，好像去會情人，這個情人讓人歡喜，又讓人憂。喜的是它高興就一個小時飛來好幾次，或婀娜多姿，或俶爾遠飛，讓我們熱血沸騰；憂的是也許兩個小時都不見蹤影，任憑我們換著樣獻花討好，等得人心急火燎。

這樣不對等的愛情，卻是一個願打一個願挨，中學生和我們的朋友樂此不疲。起初能拍到蜂鳥就覺得了不起，漸漸追求拍得羽毛清晰，焦點恰好在蜂鳥的眼睛上，背景模糊而簡約。我們的朋友和中學生天天進步，我仍舊一團模糊。

我看了幾天天鵝以後很無聊，中學生鼓勵我再試試拍蜂鳥，同時教我幾個技術要領，有孩子提攜，為娘我不能自甘落後，默念「Yes, I do」。

好像天賦靈感，當天拍到幾張清晰的蜂鳥，成就感比蜜甜，從此我跟中學生一樣，為拍蜂鳥著迷，拍的蜂鳥一天比一天清晰。循著照片去網上查，我們拍到的蜂鳥，鱗狀羽毛，通體翠綠，頸項一圈淡褐，有個響亮的名字，叫卡氏翠，我喜歡這個名字。

原定9月3號開學，又推遲到8號，屈指可數的能拍蜂鳥的機會突然增加五次，好像中大獎，中學生高興極了，我也高興。

9月4號是美國的勞動節 ，我們一大早出發，先買了麵包和咖啡，準備連著拍到中午。到達凱辛娜公園，抬頭看，彎月掛在天空，時候還早，攝影愛好者找好位置，架好相機，一層層聚起來，小聲聊天。中學生不聲不響擺弄相機。突然有人小聲喊：來了，來了！

長槍短砲，火力密集，動靜過大，蜂鳥倏忽一下飛走了。

「成了，成了！」中學生邊喊，邊揮手，我趕緊過去看。蜂鳥欲來花瓣上吸蜜糖，若即若離，眼神明亮，翅膀清晰透明，天空中一輪明月，彎彎地懸在花朵和蜂鳥中間，這是一張技術和意境結合得恰到好處的照片。

剛才我們的好朋友說，試試二次曝光，拍張月下蜂鳥。中學生真的拍出來了！

蜂鳥特技 竟會倒著飛

從技術上來說，拍月亮和蜂鳥用不同的速度和光圈，用對不難，難的是第二次曝光，蜂鳥恰好飛來，抓拍得清晰，靈動，「拍到了！」大家聚攏來欣賞，中學生一撥一撥展覽，臉笑成一朵花。我想提醒他勿過張揚，又恐掃興，沒說。勞動節是神奇的一天，我們發現蜂鳥不僅能向前飛，還能倒著飛，不敢相信自己的眼睛，手機上網查，果然，蜂鳥是唯一可以倒飛的鳥，小生靈太神奇了，簡直神鳥也！

長喙吸取花蜜。

一上午中學生沉浸在喜悅裡，回家後中學生迫不及待地上傳電腦，要把他今天最精彩的照片分享給同學看。奇怪——照片憑空消失，連同早上所有的蜂鳥照片都無影無蹤。無論怎麼嘗試，照片像蜂鳥一樣飛走了。可惜得讓人心疼，中學生撲到床上，三個鐘頭沒出聲。媽媽安慰他明年還可以拍，但是他覺得明年太遙遠，可不是嘛，對少年人來說，下個月都是遠的。

如果說痛苦是男人的營養，那麼失意就是少年的苦酒，嘗過刺激就不會忘，從此中學生拍到得意的照片再也不炫，捂著回家慢慢欣賞。

今天早晨的雨阻擋我們出門拍攝，索性就整理照片，把精彩的蜂鳥照做出一個合集，中學生的眼光越來越挑剔，一些我認為好的，他一一挑出問題，打入另冊，這是技術和審美的進步，吾心慰之，成長是不知不覺的，悄悄地孩子就超過父母。

傍晚雨過天晴，大朵的白雲飄浮在藍天上，天空高遠而遼闊，秋天走在路上，我們走在社區裡，中學生問：蜂鳥會出來吃晚飯嗎？明天早上真的沒有雨嗎？我把聲音降了八度，溫柔地說：今天我給蜂鳥發出蜜電，約著明天早上老地方見。少年會心地笑了，像陽光那麼明亮。