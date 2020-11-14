跟丹麥人一起過聖誕！曝光皇室有故事的御用聖誕瓷器

皇家哥本哈根的「經典聖誕系列」餐瓷。圖／皇家哥本哈根提供

12月是節慶的月分，也代表聖誕節 即將到來，據說，丹麥國王克瑞斯欽四世（Christian IV）是全世界第一位，開始慶祝聖誕節的人，也代表著丹麥人對聖誕節的重視，甚至整個12月，都會用來慶祝。而現今丹麥王儲與王妃，過聖誕節時，就會使用皇家 哥本哈根的「經典聖誕」系列餐瓷，該款餐瓷也有滿滿的故事。

丹麥對於過聖誕節，有非常多傳統，譬如有聖誕倒數蠟燭，長蠟燭上有著12月每個日子的刻度，每天燒完一截刻度，小孩可以獲得驚喜禮物，丹麥也是第一個用聖誕郵票裝飾信封的國家，且銷售收入捐給「丹麥聖誕郵票基金會」照顧貧弱兒童。在聖誕樹上，還會有紅白相間、帶有菱格紋圖案的愛心，稱為「聖誕心」，另也有聖誕小精靈，代表會有好運。

而丹麥皇室御用的瓷器品牌皇家哥本哈根，從1895年起，就推出由藝術家Finn Næss-Schmidt設計的「經典聖誕系列」餐瓷，圖案靈感來自於聖誕節時，掛在門上的檞寄生裝飾，用松樹枝纏繞成花環，有著天使 、聖誕心等裝飾，搭配一個紅色緞帶蝴蝶結。有趣的是，每個紅色蝴蝶結的形狀，都各自不同，象徵每個人都為他人，送上滿滿且專屬的祝福。