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每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

記者劉小川／台北報導
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

為何有些人每天都畫上完整妝容，即使卸妝，還能保持著光滑細緻的肌膚？很多人都以為，化妝可能會導致肌膚出現暗沉、痘痘、膚色不均勻等問題，究竟如何維持上妝，還能有著完美膚質呢？皮膚科醫師有4項建議。

一、確實卸妝

想要肌膚好，出門在外必須要有基本防護，防曬乳是肌膚的基本保護必備，但防曬產品有修飾膚色功能類型的、彩妝、眼影、口紅，即便只是這樣的淡妝，每天也是一定要卸妝的。

出外的防曬非常重要。（取材自pexels）
出外的防曬非常重要。（取材自pexels）

二、慎選化妝品

選擇化妝品前，要以適合自己的膚質，再去了解成分，但為了省錢而亂買亂塗可能會導致臉部越來越多瑕疵。

購買化妝品前，先要注意盡量挑選不刺激皮膚的的成分，如有色素、香料、敏感性原料等要避開。評估過自己的膚質後，挑選質地也非常的重要，油性肌膚要挑選保水度較高的產品；乾性肌膚挑選含油成分較高使用，對應膚質才不會導致浪費錢又傷害了肌膚。

含重金屬成分的化妝品也要小心，因為不但會被皮膚吸收，還會留在身體內，長年累月下來可能引起中毒反應。光敏性的產品在白天使用時，要記得做足物理性防曬要做足。

想要肌膚好，就要慎選化妝品，挑選適合自己肌膚的產品。（取材自pexels）
想要肌膚好，就要慎選化妝品，挑選適合自己肌膚的產品。（取材自pexels）

三、化妝前一定要先打底

許多女生為求快、求方便，化妝前都沒有習慣打底，不但讓肌膚變得更差，妝容看起來也特別蒼白。妝前打底的原因，是因為隔離霜內含有一些非油性和高脂溶性的成分，有助於彩妝的延展跟附著能力，想要一整天不脫妝、肌膚毛孔不卡髒，就不要省去這步驟。

刷具清潔不完全，可能是爛臉的最大元兇。（取材自pexels）
刷具清潔不完全，可能是爛臉的最大元兇。（取材自pexels）

四、清潔化妝用具洗好洗滿

化妝刷具若沒有定期清潔，每次使用在肌膚上，成千上萬的細菌都在跟著舞動。美妝蛋也必須定期更換，雖然外表看不出髒污或有定期清潔，但內芯沒有乾透，導致發霉，臉上會越來越多痘痘。

天使

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