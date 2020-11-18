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歐式頂級「無障礙衛浴」 安全兼顧美學

記者劉小川
Villeroy & Boch的O.novo Vita系列，在面盆與馬桶設計上有巧思。（圖：楠弘廚衛提供）
Villeroy & Boch的O.novo Vita系列，在面盆與馬桶設計上有巧思。（圖：楠弘廚衛提供）

邁入高齡化的社會，浴室是家中最容易發生意外的空間之一，包括長者、小孩、孕婦甚至連成人，都可能發生意外，因此採用無障礙的浴廁設施，包括防滑、各種設備的方便使用性，成為最重要的事情。頂級衛浴品牌也都考量到用戶需求，滿足設計與安全性的設計，成為不少人的首選。

德國頂級衛浴品牌Villeroy & Boch有300年歷史，從歐洲貴族、教宗到各大星級飯店，都是其用戶，推出的O.novo Vita系列，符合德國無障礙空間建築規範，主要是馬桶與面盆的設計有其巧思，面盆寬達80公分，搭配兩側特殊設計的把手，方便使用者穩抓，馬桶則是有家常馬桶座，以及內縮底座設計，乘坐輪椅移動時也很方便。

另一Squaro Infinity系列的淋浴槽，曾奪下iF設計大獎，採用通過防滑測試的地面，獨家專利石英壓克力材質Quaryl，可以依據空間大小來切割，也能與地磚或地板平面接合，方便輪椅族，或是長輩、小孩進出，不用擔心門檻。

歐洲衛浴配件品牌KEUCO，旗下Plan Care 系列提供淋浴椅、安全扶手等友善配件，淋浴座椅具防水、防滑材質，坐著淋浴也很舒服，另可加裝安全扶手，包括面盆、馬桶兩側都能使用，兼具美學與安全性的考量。

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